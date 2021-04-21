Как выглядят сегодня 11 королев красоты, которые украли миллионы сердец

На протяжении многих лет мы наблюдали, как эти потрясающие женщины становились королевами красоты. Титул «Мисс Вселенная» получили более 60 победительниц, а всего в этом конкурсе красоты за эти годы участвовали тысячи конкурсанток. Они стали моделями или актрисами, и многие из них все еще вызывают у публики огромный интерес, даже после стольких лет.