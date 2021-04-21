Как выглядят сегодня 11 королев красоты, которые украли миллионы сердец
На протяжении многих лет мы наблюдали, как эти потрясающие женщины становились королевами красоты. Титул «Мисс Вселенная» получили более 60 победительниц, а всего в этом конкурсе красоты за эти годы участвовали тысячи конкурсанток. Они стали моделями или актрисами, и многие из них все еще вызывают у публики огромный интерес, даже после стольких лет.
Нам в AdMe.ru стало интересно, как же некоторые «бывшие» королевы красоты выглядят сейчас, спустя годы после их ошеломительной минуты славы.
1. Галь Гадот
Мисс Израиль (2004).
Сейчас.
2. Сулейка Ривера
Мисс Вселенная (2006).
Сейчас.
3. Приянка Чопра
4. Айшвария Рай
5. Оливия Калпо
6. Алисия Мачадо
7. Сушмита Сен
Мисс Вселенная (1994).
Сейчас.
8. Пиа Вуртцбах
9. Линда Картер
Мисс США (1972).
Сейчас.
10. Лара Датта
Мисс Вселенная (2000).
Сейчас.
11. Ксения Сухинова
А вам нравится смотреть конкурсы красоты? Какое телешоу вам нравится больше всего? Почему?
Фото на превью East News, Philippe Perusseau / KCS / East News
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