Как выглядят главные редакторы 10 культовых журналов о моде

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Нам ли не знать, каково это — быть главным редактором ведущего модного издания. Все же смотрели «Дьявол носит Prada». Однако то фильм, а на практике дела обстоят иначе. Помимо того, что главный редактор должен быть в курсе важных новостей и отслеживать последние писки моды, ему нужно думать о том, как укрепить позиции журнала среди читателей и рекламодателей, и одновременно руководить огромной командой творческих людей. Да, такая работа по плечу далеко не каждому.

Мы в AdMe.ru задались вопросом, как же выглядят главные редакторы мирового «глянца», которых должна знать в лицо каждая уважающая себя модница. Делимся своими находками с вами.

Нина Гарсиа, Elle

Нина Гарсиа является одним из лучших фешен-редакторов современности. Она известна своим участием в реалити-шоу «Проект Подиум» в качестве судьи. В послужном списке Гарсии около 20 лет работы в отделах моды нескольких журналов, а в 2017 году она стала главным редактором Elle USA.

Гленда Бэйли, Harper’s Bazaar

60-летняя глава американского Harper’s Bazaar Гленда Бэйли входит в десятку самых влиятельных редакторов журналов мод всего мира. Она находится у руля всемирно известного издания с 2001 года и пока не планирует сбавлять обороты или покидать пост.

Джессика Пелс, Cosmopolitan

Еще не прошло и года с момента назначения Джессики Пелс на должность главного редактора американского Cosmopolitan. Нашей публике она вряд ли знакома, но каждый при желании можете узнать ее поближе, подписавшись на страницу в инстаграме, которую она активно ведет. Здесь Пелс выкладывает совместные снимки со знаменитостями, фото своего песика и, конечно же, рассказывает о мире моды.

Энн Фуленвидер, Marie Claire

Энн Фуленвидер возглавляет американский журнал Marie Claire с 2012 года. Она, как и Нина Гарсиа, участвовала в съемках реалити-шоу «Проект Подиум» и «Проект Подиум: Все звезды». Фуленвидер окончила Гарвардский университет и до назначения в Marie Claire работала редактором в нескольких изданиях.

Саманта Барри, Glamour

Первый номер журнала Glamour вышел в США в 1939 году и изначально назывался Glamour of Hollywood. За свою 80-летнюю историю издание пережило разные времена, к примеру, в прошлом году оно отказалось от печатной версии и перешло в формат digital only. Произошло это не без участия нового главного редактора издания Саманты Барри, которая до этого была исполнительным продюсером CNN Worldwide.

Лора Браун, InStyle

В 2016 году в InStyle произошли серьезные кадровые перестановки: место Эриэла Фоксмана, который в течение 11 лет возглавлял журнал, заняла Лора Браун. Ради этой должности она оставила пост исполнительного директора Harper’s Bazaar.

Мишель Ли, Allure

Журнал Allure был основан в 1991 году и вплоть до 2015 года его бессменным главным редактором являлась американская журналистка Линда Уэллс. Однако спустя 24 года работы в этой должности Уэллс решила оставить ее. На вакантное место была приглашена Мишель Ли, прежде возглавлявшая журнал о моде и популярной культуре Nylon.

Радика Джонс, Vanity Fair

Радика Джонс вступила в должность главного редактора Vanity Fair в 2017 году. До этого она была редакционным директором отдела книг в New York Times, а также работала редактором в журналах Time и Paris Review. Как пишет Guardian, зарплата Джонс в журнале составляет примерно $ 500 тыс.

Анна Винтур, Vogue

Одну из самых влиятельных фигур в мире современной моды, икону стиля и бессменного главного редактора американского Vogue Анну Винтур знают, кажется, все. И немалую роль в этом сыграл фильм «Дьявол носит Prada», прототипом главной героини которой и стала Винтур. Она возглавляет издание с 1988 года.

Ричард Деннен, Tatler

Ричард Деннен возглавил британский журнал о моде и светской жизни в феврале прошлого года. До этого он был автором колонок в нескольких изданиях и даже успел посотрудничать с Tatler (участвовал в создании ежегодного приложения со списком 100 завидных женихов и невест Лондона). По информации Evening Standard, Ричард учился вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон в Сент-Эндрюсском университете.

Читаете ли вы какой-нибудь из этих журналов? О ком из этого списка вы хотели бы узнать побольше?