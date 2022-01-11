Как выглядят дочери 11 харизматичных ведущих отечественного телевидения

Роза Сябитова, Лариса Гузеева и Юлия Меньшова — эти имена знакомы, пожалуй, каждому. А их лица знают даже те, кто не смотрит телевизор. Однако о семьях и детях звезд отечественного телевидения известно крайне мало.

Мы в AdMe.ru решили исправить это упущение и поинтересовались, как выглядят и чем занимаются дочери 11 главных лиц голубого экрана.

Марина и Анастасия Голуб

Единственная дочь Марины Голуб 36-летняя Анастасия, как и мама, связала свою жизнь с творчеством. Девушка окончила режиссерские курсы, некоторое время работала директором «Гоголь-центра», а также пробовала себя в качестве телеведущей в ток-шоу «Девчата». Сейчас Анастасия руководит специализирующимся на организации мероприятий агентством WonderLoft, сооснователем которого является.

Валентина и Дарья Пимановы

Дочь известной телеведущей Валентины Пимановой 38-летняя Дарья повторила судьбу родителей. Девушка получила журналистское образование, а затем отучилась на кинорежиссера. Вот уже более 15 лет Дарья работает в качестве автора и креативного продюсера на главных российских телеканалах.

Татьяна и Дарья Судец

Дочь звезды советского телевидения Татьяны Судец Дарья родилась во втором браке диктора — с военным переводчиком Владимиром Судцом. О личной жизни девушки почти ничего не известно, кроме того, что она подарила телеведущей 2 внуков.

Лолита и Ева Цекало

Помимо музыкальной деятельности Лолита Милявская известна тем, что является телеведущей, причем очень успешной. Звезда делала свои первые шаги на ТВ еще в начале 90-х, а в 2007 году удостоилась почетной награды ТЭФИ за шоу «Лолита. Без комплексов». Единственная наследница самой раскованной телеведущей страны носит фамилию 3-го мужа матери — Александра Цекало, однако отцом 23-летней девушки является другой человек, имя которого не уточняется. Ева изучает языки и увлекается музыкой.

Жанна и Лолита Бадоевы

16-летняя Лолита родилась во втором браке телеведущей — с клипмейкером Аланом Бадоевым. Девушка живет с мамой в Италии, много путешествует и иногда делится своими фотографиями в сети.

Алла Довлатова и Дарья Лютая

У 47-летней телеведущей 4 детей от разных браков. В 2021 году старшей дочери Довлатовой Дарье исполнилось 22 года. В отличие от звездной мамы, девушка не любит публичность, поэтому о ней известно крайне мало.

Лариса Вербицкая и Инна Дудова

Дочь Ларисы Вербицкой Инна с детства была любознательным ребенком. Она занималась балетом, живописью и верховой ездой. Повзрослев, девушка попробовала свои силы в качестве модели, но в конечном итоге выбрала более приземленную профессию: Инна по образованию пиарщик.

Елена Ханга и Елизавета-Анна Минтусова

Единственная дочь телеведущей Елизавета-Анна появилась на свет, когда Елене было 39 лет. Ханга назвала девочку в честь своего тренера по теннису, чем во многом определила судьбу малышки. Елизавета с детства играла в теннис и после нескольких лет упорных тренировок получила спортивную стипендию на обучение в США.

Роза и Ксения Сябитовы

29-летняя дочь главной свахи страны Ксения по профессии психолог. Девушка также увлекается макияжем и является директором своей звездной мамы. Ксения счастлива в браке с инженером по имени Максим.

Юлия Меньшова и Таисия Гордина

Юлия Меньшова зарекомендовала себя не только как талантливая актриса, но и как успешная телеведущая. В ее копилке есть престижная телевизионная награда ТЭФИ. Дочери звезды Таисии всего 18 лет. Поэтому о профессии говорить пока рано, но мы уверены, что девушку ждет яркое будущее.

Лариса Гузеева и Ольга Бухарова

21-летняя Ольга унаследовала от своей известной мамы не только яркую внешность, но и буйный нрав. Леля, как ее ласково называют родные, интересуется искусством, изучает языки, а еще обожает экспериментировать с внешностью.

Как вы считаете, какая из героинь данной подборки больше всего похожа на свою звездную маму?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.