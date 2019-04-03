Как выглядят дети звезд с очень нестандартной внешностью (Только взгляните на сына Мистера Бина)

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Далеко не все звезды могут похвастать абсолютной симметрией лица, идеальной улыбкой и будто отфотошопленной фигурой. И именно этот фактор заставляет нас навсегда влюбиться в них. Но какими же могут получиться дети у знаменитостей, чья внешность родом из другого измерения?

Мы в AdMe.ru решили показать вам подросших малышей, родители которых блистают своей нестандартностью.

Сын певицы Бьорк

Креативные гены передались по наследству Синдри Элдону Торссону: в свободное время парень играет альтернативный рок (и уже выпустил 2 альбома).

Сыновья Шер

Элайджа Блу Оллман (справа) пошел по стопам знаменитой мамы и стал музыкантом, а Чез Боно (слева) решил, что музыка — не единственная сфера, где он может проявить себя: он активно снимается в фильмах и сериалах, а также написал книгу о своем непростом жизненном пути.

Тильда Суинтон и ее дочь

Милашка Онор Бирн после долгих раздумий решила попробовать себя в кино, как и ее знаменитая мама. Девушка сыграла главную роль в драматическом детективе «Сувенир».

Сын и дочь Умы Турман

Майя Хок будто повторяет творческий путь звездной мамы: красотка прокладывает свой путь в индустрии моды (сотрудничает с Calvin Klein и AllSaints), а также активно снимается в кино (девушка появится в новом сезоне «Очень странных дел» и картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»).

В свою очередь сын Турман, Левон Роэн, пока не планирует связывать свою жизнь с кинематографом.

Дети Дэнни Трехо

Сын Мистера Мачете, Гилберт, время от времени появляется в эпизодических ролях, но комфортнее чувствует себя в режиссерском кресле: пока он снимает короткометражки, но мы уверены, что это только начало.

Яркая Даниэль не только любит красивые вещи, но и создает их: 2 года назад девушка открыла магазин одежды.

Такие разные дети Мика Джаггера

Джейн, старшая дочь безумного музыканта, решила отказаться от фешен-индустрии и сконцентрироваться на семье и своем ювелирном бизнесе.

Джорджия Мэй, Элизабет, Габриэль — почти половина детей рок-идола снимается для обложек Vogue и радует нас своей красотой на модных показах.

Уже с детства первая дочь Джаггера, Кэрис, поняла, что она не создана для светских тусовок и вспышек фотокамер, а вот готовить изысканные блюда — это ее.

Пока молодой Лукас Морис Морад не думает о будущем (парню всего 19 лет), но он частенько попадается фотографам на модных тусовках.

Успех отца доставил Джеймсу (среднему сыну Мика) немало проблем в юном возрасте. Повзрослев, парень выбрался из рамок и стал активно сниматься в рекламе и кино.

Дочери Жерара Депардье

Роксана (слева) и Жюли (справа) активно покоряют кинематограф: девушки снимаются как в короткометражках, так и в полном метре.

Донателла Версаче, ее сын и дочь

Аллегра и Дэниел не тяготеют к жизни напоказ и крайне редко появляются на публике. В интервью Донателла часто шутит, что у нее очень непослушные дети, которые идут наперекор всем ее вкусам.

Сын и дочь Вуди Аллена

В юности Дилан О’Салливан Фэрроу снялась всего в нескольких фильмах, но карьеру актрисы продолжать не стала.

Ронан Фэрроу уже в 24 года попал в список Forbes «Успешные люди до 30», а через 6 лет знаменитый журналист разжег антихарассмент-революцию в Голливуде.

Шарлотта Генсбур и ее сын

К 21 году Бэн Аттель успел сняться в 4 фильмах, а недавно появился и в клипе своей мамы на композицию Ring-a-Ring O’Roses.

Большая семья Мэрил Стрип

Сын Мэрил Стрип прекрасно чувствует себя как перед камерами, так и на сцене перед многочисленными фанатами.

Генри Вулф играет главные и эпизодические роли, а также пишет музыку (на его счету уже 5 полноценных альбомов).

Грейс Гаммер (слева) и Мэми Гаммер (в центре), так же как и мама, отдались кинематографу. До «Оскара» пока далеко, но девушки уверенно двигаются по карьерной лестнице.

Младшая дочь Луиза пока не засветилась в кино, но она активно сотрудничает с агентством IMG Models и время от времени появляется на обложках Dior, Vanity Fair и Glamour.

Дети Дэвида Боуи

Данкан Джонс решил заниматься режиссурой и не прогадал: его первый фильм «Луна 2112» был номинирован 7 раз на независимые британские кинонаграды. Сейчас в его копилке 5 фильмов, но зато какие: «Исходный код», «Варкрафт», «Немой».

Дочери Боуи Александрии Захре всего 18 лет. Говорить о будущем пока рано, но мы уверены, что с такой неординарной внешностью она с легкостью пойдет по стопам мамы-модели.

Адриано Челентано

Джакомо, как и его отец, успел проявить себя в кинематографе, но музыка волновала парня больше камер. Он успел выпустить свой первый альбом, после чего узнал, что больше не сможет петь из-за дыхательной недостаточности.

Розита с детства снималась в кино, но крепких отношений с кинематографом у девушки не сложилось, и она ушла на телевидение.

Бетт Мидлер и ее дочь

Софи фон Хасельберг как две капли воды похожа на свою знаменитую маму. Как и Бетт Мидлер, она превосходно справляется с каждой ролью, которую играет.

Дочь Кортни Лав

Нестандартная внешность передалась Френсис Бин Кобейн от ее знаменитых родителей — Кортни Лав и Курта Кобейна. Несмотря на то что девушка частенько появляется в соцсетях с гитарой в руках, она позиционирует себя как художница.

Дети Дэнни Де Вито

Младшая дочь Грейс (слева) решила отличиться — стала кинопродюсером.

Люси (справа) — точная копия папы: миниатюрный рост, нос картошкой и широкая улыбка. Она покоряет Голливуд, играя не только комические роли. Вы можете увидеть ее вместе с Дэнни Де Вито в перезагрузке «Дамбо».

Дэниэл тоже снимается в кино, но чаще в документальном, что его нисколько не расстраивает.

Роуэн Аткинсон, его дочь и сын

Лили Састри успевает сниматься в кино, прекрасно поет и занимается танцами. Не дочь, а настоящий талант.

Сын знаменитого Мистера Бина, Бенджамин, никогда не проявлял интереса к кинематографу, зато его с детства интересовала военная карьера. Кстати, сейчас он учится в престижной Военной академии Сандхерст.