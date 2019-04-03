Как выглядят дети звезд с очень нестандартной внешностью (Только взгляните на сына Мистера Бина)
Далеко не все звезды могут похвастать абсолютной симметрией лица, идеальной улыбкой и будто отфотошопленной фигурой. И именно этот фактор заставляет нас навсегда влюбиться в них. Но какими же могут получиться дети у знаменитостей, чья внешность родом из другого измерения?
Мы в AdMe.ru решили показать вам подросших малышей, родители которых блистают своей нестандартностью.
Сын певицы Бьорк
Креативные гены передались по наследству Синдри Элдону Торссону: в свободное время парень играет альтернативный рок (и уже выпустил 2 альбома).
Сыновья Шер
Элайджа Блу Оллман (справа) пошел по стопам знаменитой мамы и стал музыкантом, а Чез Боно (слева) решил, что музыка — не единственная сфера, где он может проявить себя: он активно снимается в фильмах и сериалах, а также написал книгу о своем непростом жизненном пути.
Тильда Суинтон и ее дочь
Милашка Онор Бирн после долгих раздумий решила попробовать себя в кино, как и ее знаменитая мама. Девушка сыграла главную роль в драматическом детективе «Сувенир».
Сын и дочь Умы Турман
- Майя Хок будто повторяет творческий путь звездной мамы: красотка прокладывает свой путь в индустрии моды (сотрудничает с Calvin Klein и AllSaints), а также активно снимается в кино (девушка появится в новом сезоне «Очень странных дел» и картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»).
- В свою очередь сын Турман, Левон Роэн, пока не планирует связывать свою жизнь с кинематографом.
Дети Дэнни Трехо
- Сын Мистера Мачете, Гилберт, время от времени появляется в эпизодических ролях, но комфортнее чувствует себя в режиссерском кресле: пока он снимает короткометражки, но мы уверены, что это только начало.
- Яркая Даниэль не только любит красивые вещи, но и создает их: 2 года назад девушка открыла магазин одежды.
Такие разные дети Мика Джаггера
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- Джейн, старшая дочь безумного музыканта, решила отказаться от фешен-индустрии и сконцентрироваться на семье и своем ювелирном бизнесе.
- Джорджия Мэй, Элизабет, Габриэль — почти половина детей рок-идола снимается для обложек Vogue и радует нас своей красотой на модных показах.
- Уже с детства первая дочь Джаггера, Кэрис, поняла, что она не создана для светских тусовок и вспышек фотокамер, а вот готовить изысканные блюда — это ее.
- Пока молодой Лукас Морис Морад не думает о будущем (парню всего 19 лет), но он частенько попадается фотографам на модных тусовках.
- Успех отца доставил Джеймсу (среднему сыну Мика) немало проблем в юном возрасте. Повзрослев, парень выбрался из рамок и стал активно сниматься в рекламе и кино.
Дочери Жерара Депардье
Роксана (слева) и Жюли (справа) активно покоряют кинематограф: девушки снимаются как в короткометражках, так и в полном метре.
Донателла Версаче, ее сын и дочь
Аллегра и Дэниел не тяготеют к жизни напоказ и крайне редко появляются на публике. В интервью Донателла часто шутит, что у нее очень непослушные дети, которые идут наперекор всем ее вкусам.
Сын и дочь Вуди Аллена
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- В юности Дилан О’Салливан Фэрроу снялась всего в нескольких фильмах, но карьеру актрисы продолжать не стала.
- Ронан Фэрроу уже в 24 года попал в список Forbes «Успешные люди до 30», а через 6 лет знаменитый журналист разжег антихарассмент-революцию в Голливуде.
Шарлотта Генсбур и ее сын
К 21 году Бэн Аттель успел сняться в 4 фильмах, а недавно появился и в клипе своей мамы на композицию Ring-a-Ring O’Roses.
Большая семья Мэрил Стрип
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- Сын Мэрил Стрип прекрасно чувствует себя как перед камерами, так и на сцене перед многочисленными фанатами.
- Генри Вулф играет главные и эпизодические роли, а также пишет музыку (на его счету уже 5 полноценных альбомов).
- Грейс Гаммер (слева) и Мэми Гаммер (в центре), так же как и мама, отдались кинематографу. До «Оскара» пока далеко, но девушки уверенно двигаются по карьерной лестнице.
- Младшая дочь Луиза пока не засветилась в кино, но она активно сотрудничает с агентством IMG Models и время от времени появляется на обложках Dior, Vanity Fair и Glamour.
Дети Дэвида Боуи
- Данкан Джонс решил заниматься режиссурой и не прогадал: его первый фильм «Луна 2112» был номинирован 7 раз на независимые британские кинонаграды. Сейчас в его копилке 5 фильмов, но зато какие: «Исходный код», «Варкрафт», «Немой».
- Дочери Боуи Александрии Захре всего 18 лет. Говорить о будущем пока рано, но мы уверены, что с такой неординарной внешностью она с легкостью пойдет по стопам мамы-модели.
Адриано Челентано
- Джакомо, как и его отец, успел проявить себя в кинематографе, но музыка волновала парня больше камер. Он успел выпустить свой первый альбом, после чего узнал, что больше не сможет петь из-за дыхательной недостаточности.
- Розита с детства снималась в кино, но крепких отношений с кинематографом у девушки не сложилось, и она ушла на телевидение.
Бетт Мидлер и ее дочь
Софи фон Хасельберг как две капли воды похожа на свою знаменитую маму. Как и Бетт Мидлер, она превосходно справляется с каждой ролью, которую играет.
Дочь Кортни Лав
Нестандартная внешность передалась Френсис Бин Кобейн от ее знаменитых родителей — Кортни Лав и Курта Кобейна. Несмотря на то что девушка частенько появляется в соцсетях с гитарой в руках, она позиционирует себя как художница.
Дети Дэнни Де Вито
- Младшая дочь Грейс (слева) решила отличиться — стала кинопродюсером.
- Люси (справа) — точная копия папы: миниатюрный рост, нос картошкой и широкая улыбка. Она покоряет Голливуд, играя не только комические роли. Вы можете увидеть ее вместе с Дэнни Де Вито в перезагрузке «Дамбо».
- Дэниэл тоже снимается в кино, но чаще в документальном, что его нисколько не расстраивает.
Роуэн Аткинсон, его дочь и сын
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- Лили Састри успевает сниматься в кино, прекрасно поет и занимается танцами. Не дочь, а настоящий талант.
- Сын знаменитого Мистера Бина, Бенджамин, никогда не проявлял интереса к кинематографу, зато его с детства интересовала военная карьера. Кстати, сейчас он учится в престижной Военной академии Сандхерст.
Как вам кажется, кто из звездных детей больше всего похож на своих родителей?
Фото на превью Danny Trejo / instagram, danielle_reyna / instagram