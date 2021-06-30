Какие дети получились у знаменитостей, по которым мы фанатели в 90-е и нулевые

Когда мы пересматриваем фильмы и сериалы со звездами 90-х и нулевых или включаем песни популярных артистов тех лет, нам и в голову не приходит, что наши кумиры сегодня выглядят как-то иначе. А ведь многие из них давно остепенились, обзавелись семьями и детьми. Да что уж там, чада некоторых из вчерашних звезд уже сами покоряют голливудский олимп.

Нам в AdMe.ru стало интересно, какими получились дети наших любимых актеров и певцов из недавнего прошлого.

Лука, Лола и Фиона — дочери Дженни Гарт

У звезды «Беверли-Хиллз, 90210» Дженни Гарт 3 дочери. Старшая дочь, Лука, которой в этом году исполнилось 24 года, пошла по стопам матери и уже успела сняться в 5 проектах. Младшие девочки пока не определились с профессией.

14-летняя Фиона еще учится в школе, а 18-летняя Лола только окончила ее. Кстати, платье для выпускного дочери сшила сама Гарт.

Блюбелл — старшая дочь Джери Халлиуэлл

Участница Spice Girls Джери Халлиуэлл — счастливая мама 15-летней дочери Блюбелл и 4-летнего сына Монтагю. Дочь часто сопровождает певицу на публичных мероприятиях. Кстати, крестными девочки являются коллеги Халлиуэлл — Виктория Бекхем и Эмма Бантон.

Дейзи — старшая дочь Люси Лоулесс

У звезды сериала «Зена — королева воинов» Люси Лоулесс 3 детей: сыновья Джулиус и Джуда и 32-летняя дочь Дейзи (справа на фото), которая, как и мама, является актрисой.

Макена — дочь Хелен Хант

Единственной дочери Хелен Хант Макене 17 лет. Актриса часто делится ее фотографиями в соцсетях и просто души не чает в ней.

Сэм, Лола и Элоиза — дочери Дениз Ричардс

В браке с Чарли Шином Дениз Ричардс родила 2 дочерей: Сэм и Лолу. А в 2011 году актриса удочерила новорожденную девочку по имени Элоиза.

Старшая, Сэм, последовала примеру родителей и уже делает первые шаги в актерской профессии.

Элла — дочь Бена Стиллера

19-летняя дочь Бена Стиллера Элла вся в знаменитого папу: она обожает кино и уже может похвастаться небольшой фильмографией.

Мейсон, Брейдон и Такер — сыновья Мелиссы Джоан Харт

У Мелиссы Джоан Харт, полюбившейся зрителям по роли маленькой ведьмы Сабрины, подрастает целая футбольная команда. Актриса является счастливой мамой 3 сыновей: 15-летнего Мейсона, 13-летнего Брейдона и 8-летнего Такера.

Николас, Люси и Маша — дети Энрике Иглесиаса

После 15 лет отношений Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали счастливыми родителями близнецов — Николаса и Люси. А в 2020 году в семье музыканта случилось еще одно пополнение: родилась младшая дочь пары, которую назвали русским именем Маша.

Мина — дочь Мэдхен Амик

27-летняя Мина Тобиас — дочь звезды сериала «Твин Пикс» Мэдхен Амик. Девушка активно занимается музыкой и приняла участие в 5 проектах в качестве актрисы.

Молли — дочь Габриель Картерис

Известная по роли Андреа Цукерман актриса Габриель Картерис с 1992 года замужем за биржевым маклером Чарльзом Айзексом. У пары 2 дочери. Младшая из них, 22-летняя Молли (справа), переняла от матери любовь к искусству. Девушка увлекается музыкой и часто выкладывает в инстаграм каверы на песни других исполнителей.

Ханна — старшая дочь Клайва Оуэна

Клайв Оуэн из тех знаменитостей, кто не любит афишировать свою личную жизнь. Актер вот уже более 20 лет счастлив в браке с актрисой Сарой-Джейн Фентон. У супругов 2 дочери: Ханна (справа) и Ева.

Клементин, Ариэль и Сайрус — дети Сибилл Шеперд

У звезды сериала «Детективное агентство „Лунный свет“» 3 детей: 42-летняя дочь Клементин (слева) и 33-летние близнецы Ариэль и Сайрус (справа).

Вдохновившись примером звездной матери, старшая дочь Клементин выбрала профессию киноактрисы. В ее копилке уже несколько интересных проектов. Так, девушка снялась в молодежных комедиях «Добейся успеха», «Американский пирог», а также появилась в популярном сериале «Доктор Хаус». Ариэль тоже связала жизнь с кино. Правда, ее работа закадровая: девушка пишет сценарии к телесериалам. А сын актрисы Сайрус получил юридическое образование в Пенсильванском университете.

Джек — сын Люка Перри

В браке с актрисой Рэйчел Шарп у Люка Перри родилось 2 детей: сын Джек и дочь Софи. Но ни один из них не связал жизнь с актерством. 24-летний Джек является профессиональным рестлером. Молодой человек выступает под псевдонимом Джангл Бой. А дочь актера, 21-летняя Софи, выбрала волонтерскую деятельность.