Как выглядит жизнь обычных подростков, которые стали кумирами для миллионов людей

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Пока взрослые утопают в рутинных делах, дети бросают вызов повседневности. В конце 2017 года журнал Time представил свой список самых влиятельных подростков в мире: они занимаются спортом и музыкой, создают новые образы в моде, совершают открытия в мире науки и технологий, меняют устои общественной жизни. Кто-то из них пришел к известности благодаря социальным сетям, в судьбе других важную роль сыграли случайные события или активная жизненная позиция.

AdMe.ru внимательно приглядывается к этим людям и предлагает свой список молодых героев нашего времени, которые вдохновляют других и, возможно, завтра сами изменят историю мира. Обратите внимание, как много среди них ребят из смешанных семей.

Россия

Женя с 3 лет занимается фигурным катанием. В 12 лет она попала в сборную России, а 6 лет спустя выиграла серебро на своей первой Олимпиаде. Сегодня фигуристка учится в российском университете, тренируется с новым тренером в Канаде, но продолжит выступать за сборную России. У Жени больше 700 тыс. подписчиков в инстаграме.

Сербия

Армин играет в футбол с 7 лет. В 15 лет он подписал свой первый контракт и переехал в Белград. Двумя годами позже перешел в крупнейший сербский футбольный клуб «Партизан» и на текущий момент является одним из самых перспективных молодых футболистов Европы.

Южная Корея

Хану непросто было в школе, где его дразнили за необычный цвет кожи: в нем смешалась корейская и нигерийская кровь. Зато сегодня он в числе самых востребованных мужских моделей в Корее.

Нигерия

Мишель родилась в семье известной актрисы, но не пошла по стопам мамы, а занялась модельным бизнесом. Она стала одной из немногих женщин в стране, которые своей деятельностью поддерживают систему светского образования, проведение выборов и защиту прав и свобод человека, пока в Нигерии активно действует террористическая группировка, выступающая за принятие норм шариата. У нее больше 300 тыс. подписчиков в инстаграме, и большинство из них — из Нигерии.

Индонезия

Эвита с ранних лет выкладывает в интернет свои публикации, посвященные моде и красоте. Мальчишеские стрижки, эксперименты со стилем и собственные мини-стартапы прославили эту юную барышню, сделав примером для подражания в Индонезии.

Сурья в 2017 году выиграл конкурс «Мистер Индонезии» среди подростков и старается соответствовать статусу: рассказывает сверстникам о пользе образования, ведет здоровый образ жизни и занимается спортом.

Непал

Сандип провел детство в Индии, но позже перебрался на родину в Непал. Сегодня он один из лучших молодых игроков в крикет, представляющий сборную Непала на международных соревнованиях.

Нидерланды

Фейдра является держательницей титула «Самый красивый тинейджер Нидерландов — 2017». На момент проведения конкурса она училась в школе, занималась танцами, подрабатывала кассиром и мечтала представить Нидерланды уже на конкурсе «Самый красивый тинейджер мира» в США.

Андэ с 16 лет покоряет подиумы Европы. Она пришла в модельный бизнес по совету знакомых, которые хвалили ее фигуру и необычную внешность. Девушка доказала своим примером, что не обязательно быть пышной брюнеткой с пухлыми губами и большой попой, ведь настоящая красота проявляется в деталях.

Куба

Эрик родом из Панамы, и сегодня он известен как самый молодой участник бойз-бенда CNCO. Группа собрана из участников музыкального шоу La Banda, созданного Рики Мартином для поиска молодых талантов. Юноша не только поет и здорово играет на гитаре, но также увлекается футболом и танцами. У Эрика больше 1,5 млн подписчиков в инстаграме.

Саудовская Аравия

В 15 лет Райуф предложила новый вид смайликов, которых не хватало женщинам-мусульманкам для общения. Ее идею поддержали тысячи людей, и среди иконок появилась девушка в платке: не дань религии, но уважение к обыденной жизни большого числа женщин. Райуф родом из Саудовской Аравии, но сейчас живет в Австрии. Ее незначительный поступок вдохновил многих девушек из консервативных семей посвятить себя образованию, задуматься о карьере и не стесняться своих амбиций, даже если окружающие навязывает им иную социальную роль.

Франция

С 16 лет Асса работает с известными брендами, и многие сравнивают ее с молодой Наоми Кэмпбелл. Девушка родилась в Париже, любит корейскую еду и блюда своей мамы, ставит школу выше работы моделью и мечтает о путешествии в Японию и на Кубу.

Римме чуть больше 12 лет, она пробует себя в кино и модельном бизнесе. Девушка родом из Парижа, но в ней течет и марокканская кровь, чем Римма очень гордится. Смешение разных культур и традиций — отличительная черта новых поколений.

Австралия

Когда-то известный японский блогер опубликовал у себя фотографию Уильяма и тем самым прославил его на весь мир. Школьник из Мельбурна получил звание самого красивого мальчика в мире и стал самым известным подростком в модельном бизнесе. У Уильяма почти миллион подписчков в инстаграме.

Дания

Матильда много путешествует, занимается спортом и в свободное время с удовольствием учится чему-то новому. Она востребована как модель в лучших модных домах мира и считает это отличной возможностью увидеть мир до погружения в серьезную взрослую жизнь.

Мексика

Ангела с детства поет в составе группы Vazquez Sounds вместе со своими братьями, у нее больше 500 тыс. подписчков в инстаграме. Но мир влюбился в ее голос в 2012 году, услышав кавер на песню Rolling in the Deep: более 200 млн просмотров на YouTube и выступления в эфире крупнейших телеканалов. Сейчас девушка поет, но мечтает однажды стать мамой и обзавестись большой семьей.

Хулиану было 13 лет, когда его маме диагностировали рак груди. Опухоль быстро увеличивалась, и женщине удалили обе груди. Спустя несколько лет Хулиан вместе с тремя друзьями создал умный бюстгальтер, который распознает ранние признаки рака. Сегодня юноша занимается собственным стартапом, в рамках которого продолжает работу над изобретением.

США

Мэдди Зиглер прославилась благодаря участию в шоу «Мамы в танце», а затем своими выступлениями в видеоклипах певицы Sia. Мэдди из смешанной семьи, в ее венах течет польская, немецкая и итальянская кровь. Сегодня Зиглер развивает собственный бренд одежды для подростков, выпускает книги, продолжает танцевать и озвучивает детские анимационные фильмы. У девушки почти 12 млн подписчиков в инстаграме.

Биологические родители не смогли позаботиться о мальчике, и с ранних лет Джейкоб живет в приемной семье. С 7 лет он участвует в мюзиклах, а в 14 лет стал популярным благодаря социальным медиа. Теперь Джейкоб покоряет музыкальную сцену США. Несмотря на 9 млн подписчиков в инстаграме, только в 2015 году мальчику пришлось сменить 3 школы из-за издевательств одноклассников.

Мама Эммы — учительница математики, папа эмигрировал с Кубы в 1968 году и занимается цифровой безопасностью. В феврале 2018 года из-за стрельбы в ее школе погибло 17 человек, в числе которых дети и учителя. Едва пережив это событие, Эмма состригла волосы, переоделась в мальчишескую одежду и теперь активно выступает против бесконтрольной продажи оружия в США.

Финну досталась роль Майка Уилера в сериале «Очень странные дела», которая быстро сделала его знаменитым и привела в его забавный твиттер почти 2 млн подписчиков. Юноша родился в Канаде, но у него французские и немецкие корни.

Филиппины

Мама Хуана — филиппинка, а папа родом из Германии. Мальчик рос с мамой. В 12 лет она погибла, и Хуан переехал к дяде, который едва сводил концы с концами. Годом позже мальчику повезло: он попал в национальное музыкальное шоу, которое сделало его востребованным музыкантом и актером. Сегодня у него почти миллион подписчиков в инстаграме.

Швейцария

Кимми занимается фигурным катанием с раннего детства, благодаря чему уже сегодня входит в юношескую сборную Швейцарии. Ее мечта — выступить на Олимпийских играх.

Великобритания

Жасмин — британская певица англо-китайского происхождения. Ей только 17, но ее песни уже попадали в топ музыкальных чартов Великобритании, Германии, Австралии и Швейцарии. Девушка делает потрясающие каверы и великолепно играет на фортепиано.