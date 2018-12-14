Как выглядит самая красивая бабушка в мире и что ей помогает в 50 выглядеть на 30

4

4

4.2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

На вид ей не дашь больше 30–35, но на самом деле ей 50 лет. У нее взрослая дочь тридцати лет и две внучки. Помимо этого, собственный бизнес и без малого 500 тысяч подписчиков в инстаграме, где она делится своими способами поддержания идеальной формы и красоты. Речь идет о Жаклин Берридо Писано, которую английское издание The Sun назвало самой красивой бабушкой в мире.

AdMe.ru тронула судьба Жаклин, потому что ее блог не только про моду, стиль и уход за собой, но и про то, как сохранить жизнелюбие после страшной для любой матери потери. И мы хотим поделиться со своими читателями историей «самой красивой бабушки в мире», а также рассказать о ее секретах поддержания красоты.

Кто такая Жаклин и почему она стала вести блог

Жаклин родилась в Сербии, в бедной семье. В юности переехала в Италию, чтобы получить высшее образование. Студенческие годы были непростыми — девушка порой голодала, работала официанткой, репетитором и училась параллельно на двух факультетах. Сейчас Жаклин живет в Италии, владеет компанией по проведению тендеров, свободно говорит на 5 языках, включая русский. Вести блог она начала благодаря сыну Стефану. Парень переехал в Белград, чтобы получить там образование. Женщина очень переживала. Чтобы отвлечь маму от тревожных мыслей, Стефан предложил ей завести блог в инстаграме. В 2016 году в возрасте 23 лет сын Жаклин погиб под колесами автомобиля. Женщина продолжила вести свой блог в память о сыне, сопровождая каждую публикацию тегом #rememberstefan (#помнюостефане).

О спорте и правильном питании

Находя утешение в ведении блога и общении с читателями, Жаклин Писано рассказывает подписчикам о своих секретах идеальной формы и неувядающей красоты. Вы не обретете прекрасную форму , употребляя умеренное количество алкоголя, умеренное количество нездоровой пищи и умеренно занимаясь спортом пару раз в неделю . Так же, как вы не станете миллиардером, работая всего 40 часов в неделю. Крайние результаты требуют крайних усилий.

, употребляя умеренное количество алкоголя, умеренное количество нездоровой пищи и . Так же, как вы не станете миллиардером, работая всего 40 часов в неделю. Крайние результаты требуют крайних усилий. Я занимаюсь спортом всю свою жизнь с 10 лет, и у меня за плечами 40 лет активных тренировок. Это такая же часть моей повседневной жизни, как чистка зубов. Но никогда не поздно узнать, как стать стройными, подтянутыми и красивыми.

Я пробую новые упражнения в тренажерном зале (по крайней мере одна совершенно новая тренировка каждую неделю). В разные дни работаю с разными частями тела .

. Никогда не беру телефон с собой в спортзал, чтобы не отвлекаться на него.

Требуется мотивация и дисциплина, чтобы придерживаться такого плана в долгосрочной перспективе. Сделайте фитнес вашим неоспоримым приоритетом. Как есть, дышать и спать.

О своем рационе Жаклин пишет: Я ем много белка.

Придерживаюсь органической диеты, состоящей в основном из овощей и мяса, рыбы, морепродуктов.

Я не ем хлеб и рафинированные сахара.

Употребляю в пищу много фруктов и воды. Свежие соки. И обязательно одно авокадо в день.

Об уходе за собой

Избегайте или ограничивайте воздействие солнца . Я наношу солнцезащитный крем с высоким SPF (SPF 50) всякий раз, когда выхожу на улицу, и надеваю шляпу, защищая прежде всего мои лицо и шею от воздействия солнца.

. Я наношу солнцезащитный крем с высоким SPF (SPF 50) всякий раз, когда выхожу на улицу, и надеваю шляпу, защищая прежде всего мои лицо и шею от воздействия солнца. Если вы курите, остановитесь. Кожа курильщиков стареет быстрее. Никотин заставляет кровеносные сосуды сужаться на поверхности вашего лица и рук, что ухудшает кровообращение.

Всегда тщательно снимайте макияж, прежде чем отправиться в постель. Моя мама говорила мне об этом, когда я была тинейджером, и я всегда следую этому правилу, потому что это реально работающий совет.

Для ухода за кожей лица перед сном я поочередно использую 2 средства. Один вечер наношу восстанавливающий крем для лица Shiseido Bio-Performance, а на следующий — кокосовое масло первого холодного отжима (Virgin coconut oil) или аргановое масло.

Наносите увлажняющий крем каждый день на все тело, не ограничиваясь лишь лицом и шеей. Увлажняющий крем помогает сохранить упругость кожи и стимулирует производство коллагена и эластина.

Используйте качественную косметику, которая не является комедогенной (т. е. не будет забивать поры). Качество не всегда означает дороговизну. Для тела я использую простой крем Nivea (когда мне нужно быстро одеться). Кокосовое или аргановое масло — в том случае, когда есть время, чтобы оно впиталось.

(когда мне нужно быстро одеться). Кокосовое или аргановое масло — в том случае, когда есть время, чтобы оно впиталось. Жаклин не скрывает того, что применяет ботокс. «Совершенно разумно, чтобы ваши брови оставались там, где они были, и не закрывали ваши веки», — говорит женщина. Те, кто утверждает, что люди после ботокса выглядят странно, говорят о плохом ботоксе.

О важности семьи и привилегии старения

Жаклин подчеркивает, что самое главное для нее — это семья. А на вопрос о том, как сохранить молодость, отвечает: позаботьтесь о своей внутренней, духовной красоте. Это отразится на вашем лице. Я верю, что эти вещи взаимосвязаны. Я верю в позитивную энергию. Я действительно верю в то, что добро движет миром. И я верю в заботу друг о друге. Может быть, мы сможем принять радость от взросления, потому что старение — это привилегия. Мой сын Стефан Милянович, который погиб в дорожно-транспортном происшествии в возрасте 23 лет, не имел этой привилегии, говорит Жаклин.