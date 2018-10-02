Как выглядели овощи и фрукты в древности (От чего от чего, но от банана мы такого не ожидали)

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Не секрет, что те овощи и фрукты, которые мы едим сейчас, несильно походят на своих далеких предков. Человечество смогло довести до ума разные виды плодов, чтобы сегодня мы могли оценить их вкус на 100 %. В нашей статье вы увидите, как выглядели бананы, баклажаны и другие природные деликатесы до вмешательства человека.

AdMe.ru предлагает вам устроить себе небольшую экскурсию в прошлое — и порадоваться тому, что мы все-таки живем в настоящем.

Арбуз

Судя по этой картине Джованни Станки ( ХVII век), арбуз очень сильно отличался от того, каким мы лакомимся сегодня. При помощи селекции ученым удалось избавиться от несъедобных прожилок, которые были в избытке раньше. Ну и вкус, конечно, тоже существенно отличался.

Банан

Население Папуа — Новой Гвинеи и Юго-Восточной Азии угощалось бананами еще 10 тыс. лет назад. Однако культивированы бананы были только 7 тыс. лет назад. Но вот на вкус и вид это были далеко не те плоды, которые идут в пищу сейчас. Современные бананы — гибрид Musa acuminata и Musa balbisiana, с улучшенным вкусом и внешним видом.

Баклажан

Самые первые плоды выращивались в Китае и выглядели совсем не так, как сейчас. Шипы, маленький размер, всевозможные цвета (от желтого до лазурного) — это все, что можно сказать о самых первых баклажанах. Много времени ушло на придание овощу современного продолговатого вида (и избавления от колючек), но оно того стоило, конечно.

Персик

Раньше персики были совсем иными. Скорее похожи на вишни, чем на большие и сочные плоды, которые мы называем персиками сейчас. Впервые их стали употреблять в пищу в Китае около 4 тыс. лет до н. э. С тех пор фрукт претерпел значительные изменения как во вкусе, так и во внешнем виде.

Огурец

Предки современного огурца носили шипы и почти полностью состояли из семян. Но самое важное — эти плоды были ядовиты. Выращивали же их в лечебных целях. Огурец в качестве пищи появился в Индии более 6 тыс. лет назад.

Авокадо

Авокадо появилось у ацтеков в 3 тысячелетии до н. э. под названием ауакатль — «лесное масло». В первую очередь они использовали его косточку, которую дробили и, смешав с сажей, применяли как лекарство от всего. Как раз та самая косточка и занимала почти 80 % всего плода. Просто не сравнить с нынешним авокадо.

Помидор

Изначально помидоры выглядели как ягоды, мелкие и темные. Родина томатов — Южная Америка, а в Европе они долгое время считались ядовитыми и разводились в качестве декоративных растений.