Как выглядели и кем работали современные королевы и герцогини до свадьбы (Оказывается, мы не все знаем про Меган)

13 4 10 3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

«Все могут короли, и судьбы всей земли вершат они порой. Но, что ни говори, жениться по любви не может ни один, ни один король», — пела в свое время известная певица. С тех пор многое изменилось и династические браки уходят в прошлое. Большинство современных принцесс / королев / герцогинь родились в простых семьях, получали образование, искали работу, а потом строили карьеру.

AdMe.ru заинтересовался, какими профессиональными перспективами пожертвовали героини нашего материала из-за любви к членам королевских семей. В конце статьи вас ждет бонус — ставшие знаменитыми фото Дианы Спенсер, будущей принцессы Уэльской, в то время, когда она работала помощницей воспитателя в детском саду.

10. Летиция, королева-консорт Испании

Кем работала: журналист. Супруга короля Испании Филиппа VI окончила Мадридский университет Комплутенсе и получила дипломы бакалавра и магистра в журналистике. После окончания университета Летиция работала в газете, а затем на телевидении, была ведущей ежедневной вечерней новостной программы.

9. Кэтрин, герцогиня Кембриджская

Кем работала: дизайнер, фотограф, специалист по маркетингу, байер. В 2005 году Кейт окончила Сент-Эндрюсский университет, получив диплом бакалавра по специальности «история искусств». После этого она стала работать в семейной компании Миддлтонов Party Pieces. Она занималась дизайном каталогов, фотосъемкой продукции и проведением маркетинговых кампаний. Помимо этого, будущая герцогиня работала в отделе закупок сети магазинов Jigsaw в Лондоне.

8. Софи, графиня Уэссекская

Кем работала: специалист по связям с общественностью, предприниматель. Софи, которая в девичестве носила фамилию Рис-Джонс, строила свою карьеру в сфере связей с общественностью. В 1996 году будущая графиня открыла собственное PR-агентство RJH Public Relations. Агентство продолжило свою работу и после свадьбы Софи с младшим сыном Елизаветы II, принцем Эдвардом. В 2002 году графиня Уэссекская закрыла свой бизнес и сосредоточилась на королевских обязанностях.

7. Масако, императрица Японии

Кем работала: сотрудник МИД Японии. Масако родилась в семье дипломата. Она окончила Гарвард, где получила высшее образование в области экономики, изучала право в Токийском университете. После завершения учебы работала в японском министерстве иностранных дел. Решившись на брак с наследником императорского престола, Масако была вынуждена отказаться от дипломатической карьеры.

6. Сильвия, королева-консорт Швеции

Кем работала: стюардесса, переводчик. Сильвия окончила Мюнхенский институт переводчиков по специальности «переводчик с испанского». Она владеет немецким, английским, французским, португальским и испанским языками (а после заключения брака выучила шведский язык). Сильвия была назначена переводчиком и гидом на летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Именно тогда она и познакомилась с наследником шведского престола Карлом Густавом. Также в юности будущая королева-консорт Швеции в течение недолгого времени работала стюардессой.

5. Мэри, кронпринцесса Дании

Кем работала: менеджер (позднее директор) по работе с клиентами в рекламных агентствах, репетитор английского языка, консультант по развитию бизнеса. Жена наследника датского престола кронпринца Фредерика и невестка царствующей королевы Маргрете II окончила Университет Тасмании со степенью бакалавра коммерции и юриспруденции. Также она получила профессиональные сертификаты в области маркетинга и рекламы. После окончания учебы будущая кронпринцесса работала в рекламных агентствах и в течение короткого времени преподавала английский язык в Париже.

4. Метте-Марит, кронпринцесса Норвегии

Кем работала: официантка. На момент знакомства с наследником норвежского престола кронпринцем Норвегии Хоконом Метте-Марит работала официанткой и растила внебрачного сына. Образование девушка получила, уже став женой принца, — она получила степень магистра в области исполнительного управления.

3. Шарлен, княгиня Монако

Кем работала: профессиональная спортсменка, пловчиха. Княгиня Монако и супруга князя Монако Альбера II является профессиональной пловчихой — она выступала на Олимпийских играх и других соревнованиях за ЮАР. Девушка в 18 лет выиграла чемпионат Южно-Африканской Республики по плаванию. А 4 года спустя она выступала на Олимпийских играх в Сиднее в составе сборной ЮАР, и ее команда заняла 5-е место.

2. Рания аль-Абдулла, королева Иордании

Кем работала: маркетолог. Рания получила диплом по деловому администрированию в Американском университете Каира. После окончания учебы она некоторое время занималась маркетингом в Citibank, а затем работала в корпорации Apple.

1. Меган, герцогиня Сассекская

Кем работала: актриса, фотомодель. Известный факт, что до замужества Меган работала актрисой и прославилась благодаря исполнению роли Рэйчел Зейн в телесериале «Форс-мажоры» (2011–2018). Кроме того, будущая герцогиня снималась в рекламе и в 2006 году работала в телешоу Deal or No Deal канала NBC. В этой телевизионной игре девушки выносили 26 чемоданов, внутри которых лежали таблички с указанием суммы выигрыша. А задача игрока была поочередно открывать чемоданы, которые выбывали из игры, чтобы оставить в конце тот, в котором находится миллион. В этом шоу Меган работала одной из «девушек с чемоданом».

Бонус: принцесса Диана

До свадьбы с наследником британского престола принцем Чарльзом Диана Спенсер работала помощницей воспитателя в детском саду «Молодая Англия». Снимок, ставший знаменитым, где будущая принцесса Уэльская в просвечивающейся юбке стоит с детками, был сделан в сентябре 1980 года. Уже тогда прошел слух, что Диана — новая девушка Чарльза.