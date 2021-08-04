Как выглядели 14 кумиров старого и нового поколений в одном возрасте. Разница колоссальная

Когда мы листаем выпускные альбомы и рассматриваем фотографии наших мам или бабушек, то часто ловим себя на мысли, что школьники тех лет выглядят намного серьезнее и старше нынешних. Может быть, дело в самой технологии фотосъемки. Или вопрос в макияже, одежде, прическах. Некоторые, впрочем, утверждают, что это чисто психологический фактор.