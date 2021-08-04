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Как выглядели 14 кумиров старого и нового поколений в одном возрасте. Разница колоссальная

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Когда мы листаем выпускные альбомы и рассматриваем фотографии наших мам или бабушек, то часто ловим себя на мысли, что школьники тех лет выглядят намного серьезнее и старше нынешних. Может быть, дело в самой технологии фотосъемки. Или вопрос в макияже, одежде, прическах. Некоторые, впрочем, утверждают, что это чисто психологический фактор.

Мы в AdMe.ru сравнили 14 кумиров прошлых поколений с современными звездами, чтобы проверить, действительно ли раньше люди выглядели старше. Честно говоря, теперь мы в замешательстве.

1. Элизабет Тейлор и Кристен Стюарт

2. Ален Делон и Роберт Паттинсон

3. Дженнифер Лопес и Дуа Липа

4. Клаудия Шиффер и Белла Хадид

5. Натали Портман и Милли Бобби Браун

6. Майкл Джексон и Джастин Бибер

7. Катрин Денев и Марион Котийяр

8. Джеймс Дин и Тимоти Шаламе

9. Барбра Стрейзанд и Леди Гага

10. Марлон Брандо и Джонни Депп

11. Уитни Хьюстон и Рианна

12. Брижит Бардо и Марго Робби

13. Джек Николсон и Том Хиддлстон

14. Сара Фергюсон и Меган Маркл

Как вы думаете, почему представители прошлых поколений часто выглядят старше, чем наши современники?

Фото на превью AFP/EAST NEWS, AA/ABACA/Abaca/East News
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6k
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