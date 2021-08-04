Как выглядели 14 кумиров старого и нового поколений в одном возрасте. Разница колоссальная
Когда мы листаем выпускные альбомы и рассматриваем фотографии наших мам или бабушек, то часто ловим себя на мысли, что школьники тех лет выглядят намного серьезнее и старше нынешних. Может быть, дело в самой технологии фотосъемки. Или вопрос в макияже, одежде, прическах. Некоторые, впрочем, утверждают, что это чисто психологический фактор.
Мы в AdMe.ru сравнили 14 кумиров прошлых поколений с современными звездами, чтобы проверить, действительно ли раньше люди выглядели старше. Честно говоря, теперь мы в замешательстве.
1. Элизабет Тейлор и Кристен Стюарт
2. Ален Делон и Роберт Паттинсон
3. Дженнифер Лопес и Дуа Липа
4. Клаудия Шиффер и Белла Хадид
5. Натали Портман и Милли Бобби Браун
6. Майкл Джексон и Джастин Бибер
7. Катрин Денев и Марион Котийяр
8. Джеймс Дин и Тимоти Шаламе
9. Барбра Стрейзанд и Леди Гага
10. Марлон Брандо и Джонни Депп
11. Уитни Хьюстон и Рианна
12. Брижит Бардо и Марго Робби
13. Джек Николсон и Том Хиддлстон
14. Сара Фергюсон и Меган Маркл
Как вы думаете, почему представители прошлых поколений часто выглядят старше, чем наши современники?
Фото на превью AFP/EAST NEWS, AA/ABACA/Abaca/East News
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