Как в нашей стране в советское время появились 5-дневные детские сады — на радость родителям и детям на беду

Современные родители по-разному относятся к детским садам: одни спокойно водят в государственное учреждение, другие готовы отдать только в частный сад с видеонаблюдением, а третьи нанимают няню или сидят с детьми сами до школы. А не так давно в нашей стране был очень распространен еще один вариант — 5-дневные детские сады. Малышей отдавали туда на всю рабочую неделю и только на выходные забирали домой.

AdMe.ru покопался в архивах и разузнал, по какой причине дети были большую часть времени разлучены со своими родителями и как они к этому относились.





Появление детских садов

Ясли, 1919 год. Матери идут работать в поле. У них есть перерыв, который они могут провести с ребенком.

20 ноября 1917 года была принята официальная Декларация по дошкольному воспитанию. Она гарантировала бесплатное образование и воспитание для малышей. Массовое появление детских садов было обусловлено тем, что стране требовалась рабочая сила, к которой в ХХ веке стали относиться и женщины.

Детский сад при ткацкой фабрике им. М. И. Калинина в Москве. Май 1951 года.

Оплачиваемый декретный отпуск в то время был 56 дней до и 56 дней после родов, но с 1969 года мамы могли продлить его до 1 года без сохранения заработной платы. Однако для большинства второй вариант был роскошью. И так как в ясли принимали начиная с 2-месяного возраста, то многие пользовались этим благом. Ребенок посещал ясли до 3 лет, а потом уже переходил в детский сад. И только в 1959 году детские ясли и сады были объединены в одно учреждение.

В садик на 5-дневку

С 60-х по 80-е годы по всей стране в детских садах и яслях были группы, где дети могли находиться с утра понедельника по вечер пятницы, и только в субботу и воскресенье их забирали родители домой, чтобы помыть, накормить вкусностями, погулять с ними в парке, сводить в кинотеатр. Тогда взрослые люди работали от зари до зари, часто и в ночные смены. Государство таким образом проявляло заботу, создав круглосуточные группы: не у всех были бабушки и дедушки, с которыми можно было оставить маленьких детей. «По вечерам, после ужина, нам всегда читали книжки, а еще мы могли играть и даже шуметь — никто нас за это не ругал, мы никому не мешали. Потом был ритуал поедания „гостинцев“: родители оставляли детям что-то вкусное и эти „гостинцы“ ждали своего часа в специальном шкафу воспитателя. Печенье дома — это одно, ничего интересного. А вот в садике... Нет, это было не просто печенье. Это была традиция», — рассказала в своем блоге девушка, которая посещала круглосуточную группу.

Как проходил день

Режим дня был такой же, как и в обычном детском саду: завтрак, развивающие занятия, прогулка, обед, игры. Однако после 19:00 часть малышей родители забирали домой, а остальных детей собирали в одну группу и в 21:00 укладывали спать. Судя по отзывам, попавшие в эту группу завидовали тем детям, которых хоть и поздно, но забирали домой. Тоска по родителям порой была невыносимой.

Детский сад, Сибирь, 1972 год.

«Мы с братом ходили в круглосуточную группу. Однажды моя двоюродная сестра решила забрать нас вечером из садика. Пока шли домой, мы были самыми счастливыми. Но дома наша радость омрачилась. Папа был в отъезде, маме с самого утра на работу. Сестрам досталось за самоуправство, а нас разбудили в 5:30 утра, за окнами темная ночь, дождь и холод, уже в 6 утра мы были в саду. Как мы на пару с братом рыдали и не хотели переступать порог дошкольного учреждения... Но, естественно, нас никто не слушал», — поделилась на форуме своей историей женщина.

«Мама работала в круглосуточном детском саду в Москве. Оставить меня было не с кем, поэтому все детство провела вместе с ее воспитанниками, с некоторыми общаемся до сих пор. И все вспоминают мою маму с улыбкой. Она на свои деньги покупала в группу обогреватели, чтобы дети не мерзли, каждый вечер кипятила воду, чтобы помыть детишек не ледяной водой, малоимущих детей угощала сладостями и всех всегда учила делиться друг с другом. Заботилась о каждом как о родном». © Подслушано / VK «Нас утром будила веселая нянечка, которая расшторивала окна длинной-предлинной палкой с крюком на конце, почему-то напевая каждый раз: „С утра сидит на речке любитель-рыболов“, наверное, эта палка ассоциировалась у нее с удочкой. Это было смешно, и мы просыпались в хорошем настроении», — поделилась позитивными воспоминаниями воспитанница такого учреждения.

«Наши мамы и бабушки работали и все успевали»

Детский сад, Ташкент, 1972 год.

Многие современные мамы слышали подобный упрек в свой адрес. Но если подумать, то грех не успевать что-то, если твой ребенок всю неделю полноценно живет вдали от тебя. У родителей освобождается масса времени на работу и ведение хозяйства. Кроме того, в то время взрослые не особо старались сблизиться и подружиться со своими детьми. «Платье и колготки я носила неделю. Если испачкала раньше — мои проблемы, стирка в субботу. Никаких тебе совместных прогулок или игр, максимум сказка перед сном. В детстве от меня требовалось одно: быть тише воды ниже травы, так чтобы меня было не видно и не слышно. Мое воспитание действительно не отнимало времени совершенно, и мать все успевала, чего не успеваю я. Это факт», — делится опытом в своем блоге воспитанница такого сада.

«Наверное, моя мама все успевала — я была на 6-дневке. В субботу меня забирали, в понедельник утром привозили обратно в сад. И болела я мало, контактов-то с посторонними не было», — вторит ей читательница в комментариях.

Как относились родители

Даже сейчас практика круглосуточных детских садов продолжает существовать, но лишь на частном, а не на государственном уровне. Теперь такой сад считается крайней мерой, к которой прибегают лишь в трудных обстоятельствах. Большинству родителей было сложно пережить разлуку, но некоторые отдавали детей в круглосуточную группу не по причине загруженности на работе. «Я тоже на 5-дневке была в 1992 году. Скучала по дому. Но другого выхода не было. Маме на работе надо быть уже в 6:30, а в сад тащить в другой конец города — это не вариант... Мама рассказывала, что когда она ложилась дома спать, то клала рядом с собой мою маечку или платьишко и спала с ним в обнимку», — рассказала девушка.

«Ходила сначала в ясли, потом в круглосуточный детский сад. Папа часто уезжал работать в Японию и умолял мою 24-летнюю маму забирать меня оттуда. А мама гуляла. Я никогда не забуду, как забирали всех, а я одна со слезами смотрела на дверь до последнего и ждала ее. Воспитатели говорили: „Ну, может, завтра“. Брала меня только по выходным. Как вспомню — слезы наворачиваются». © Подслушано / Ideer.ru

Отражение в кино

Тема подобного воспитания так или иначе волновала народ и то и дело находила отражение в искусстве. Всем известный и любимый фильм «Усатый нянь» преподнес будни учреждения в виде легкой комедии. Но есть момент, где малыш не может уснуть и в 2 часа ночи собирается к маме. И эта ситуация кажется веселой только тем, кто, будучи ребенком, спал дома.

В фильме «Любимая женщина механика Гаврилова» дочь героини Людмилы Гурченко говорит расстроенно: «У меня няни не было, я на 5-дневке росла», а в киноленте «Зимняя вишня» сын главной героини Антошка плачет: «Я не хочу на 5-дневку». И все те, кто пережил детство в этой системе, его понимают и искренне сочувствуют.