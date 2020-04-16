Как снимали КВН и что происходило на внутренней кухне любимой передачи

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Первый выпуск полюбившейся всем передачи вышел почти 60 лет назад. Кто бы мог подумать, что советская викторина превратится в кузницу талантов, которая подарит всему миру не только талантливых юмористов, но и успешных актеров. Однако в КВН есть своя тайная сторона, известная лишь ее создателям и особо преданным фанатам.