Как снимали КВН и что происходило на внутренней кухне любимой передачи
Первый выпуск полюбившейся всем передачи вышел почти 60 лет назад. Кто бы мог подумать, что советская викторина превратится в кузницу талантов, которая подарит всему миру не только талантливых юмористов, но и успешных актеров. Однако в КВН есть своя тайная сторона, известная лишь ее создателям и особо преданным фанатам.
Мы в AdMe.ru разузнали, что же творится на «внутренней кухне» культовой передачи, которую любит и знает не одно поколение зрителей.
Вначале был ВВВ
- Шел 1957 год. На Центральном телевидении появилась викторина «Вечер веселых вопросов» (ВВВ). Трансляция шла из МГУ им. Ломоносова и предназначалась для жителей Москвы.
- Это был нонсенс: в прямом эфире на сцене играли самые обычные зрители. Случайных людей вызывали при помощи разных трюков. Например, ведущий выстреливал в зал парашютиком — на кого опустится, тот и выходит.
- В 3-м эфире ведущие предложили «домашнее задание» для телезрителей: кто приедет в тулупе, валенках и с самоваром, тот и победил. Первыми неладное учуяли работники ГАИ: теплым вечером в сторону Ленинских гор мчались обезумевшие толпы людей. В тулупах. С самоварами.
- Из-за столпотворения на съемочной площадке произошел скандал, и программу решили закрыть.
Самый популярный телеведущий в СССР
- После перерыва в 1961 году ВВВ переделали в Клуб веселых и находчивых. Немногие вспомнят, что передачу так назвали в честь черно-белого советского телевизора «КВН».
- На место ведущего Масляков попал благодаря знакомству с капитаном одной из команд. Режиссер Белла Сергеева вспоминала первую встречу с Александром Васильевичем: «Я посмотрела — господи! Волосенки торчат, глазенки бегают, невзрачный такой, унылый».
- Никто и подумать не мог, как преобразится Александр Васильевич во время съемок. Масляков выглядел спокойным и уверенным, будто всю жизнь только и вел телепрограммы.
Первые игры
- Поначалу выпуски шли в прямом эфире. Игра была похожа на интеллектуальную викторину, но постепенно она превратилась в соревнование по остроумию. Появились новые конкурсы, и, несмотря на то что большинство из них шли экспромтом, передача обходила по популярности многие фильмы и сериалы.
- Создатель КВН признавался: из-за того, что к игре стали подключаться другие города, приходилось заранее рассказывать командам содержание конкурсов. Нужно было доказывать, что остроумные люди живут во всей нашей стране.
- Студенты были не прочь пошутить на запрещенные темы, и с 1968 года передачу стали выпускать уже в записи. Поскольку монтировать видео еще не научились, самые провокационные шутки звукорежиссеры «захлопывали» аплодисментами.
- К 1971 году из-за чрезмерной остроты шуток программу закрыли.
Современный КВН
- Возродился КВН в 1986 году. Программа менялась с каждым выпуском. Однако некоторые предложения по ее усовершенствованию казались чересчур новаторскими. Например, всерьез обсуждалась идея сделать ведущими передачи 2 компьютера под названиями «Саша» и «Света». К счастью, ведущий остался прежним.
- Кавээнщики всегда шутили о Маслякове с большой осторожностью. Бывший капитан команды «Новые армяне», а ныне известный юморист Гарик Мартиросян рассказывал: если на шутку Александр Васильевич хотя бы улыбнется, значит, зрительный зал после нее просто ляжет.
- Сейчас каждый январь в Сочи съезжаются команды на фестиваль "КиВиН", чтобы пройти 2 отборочных тура, которые и открывают двери в лиги КВН.
- В Сочи редакторы всех лиг совместно отфильтровывают слабейших. Такая система удобна тем, что редактор, знающий коллективы своей лиги, может заступиться за плохо выступившую, но потенциально сильную команду и дать ей второй шанс.
- Тем не менее итоговое решение всегда за президентом клуба. Масляков приходит на финальный тур, и от его представлений о юморе зависит, какой КВН в этом году мы увидим.
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Перед каждой игрой проводят 3 предварительных показа и 2 репетиции на сцене. Не показывают друг другу команды только «Разминку» и «Биатлон», которые без свежести восприятия не сработают. Все потому, что современный КВН не терпит заминок: если раньше передача могла продолжаться часами, теперь же ее длительность ограниченна.
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Отдельные моменты игры приходится переснимать из-за нелепых казусов. Например, во время Премьер-лиги в первом ряду обязательно сидит жена Маслякова-младшего с дочкой. Во время съемок девочка постоянно бегает вдоль сцены и зовет папу, а попытки мамы успокоить дочку не всегда успешны. Масляков-старший иногда грозит внучке с балкона, а папа старается не отвлекаться, но иногда не выдерживает.
А вы знали?
- Как-то ребята из команды «Максимум» за победу в Высшей лиге получили по квартире. Здесь главное — не стесняться вытребовать обещанное!
- Давно известно, что за право играть в КВН участники платят взносы (от ₽ 3 000 до ₽ 25 000 за игру). Платным является и участие в «КиВиНе». Сейчас оно обходится в ₽ 10 000, к которым нужно прибавить проезд и размещение в определенных отелях.
- Одна из причин, по которой в большой КВН давно не играют студенты, в том, что редко когда дорога на экран занимает менее 5 лет.
- Команд, которые пишут все шутки и сценарии сами, почти нет. Зато есть бывшие и действующие кавээнщики, которые оказывают эти услуги за деньги. Гонорары лучших из них достигают нескольких тысяч долларов в день. Но нет никакой гарантии, что за это время родится шедевр.
- Такими авторами в КВН работали Гарик Мартиросян, Семен Слепаков, Вячеслав Муругов, Дмитрий Хрусталев и многие другие.
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Часто стилисты меняют командам костюмы за несколько часов до выступления, поскольку на экране "изначальные" наряды игроков смотрятся невыигрышно. Бывает и так, что игрокам напрямую заявляют о том, что надо скрыть недостатки фигуры за счет смены одежды.
- Многие могли заметить, как во время эфиров Высшей лиги Масляков нажимает рукой кнопку мышки на столике. Так он отключает свой микрофон на время выступлений команд, чтобы в эфир случайно не попал его смех или ненароком вырвавшиеся комментарии.
- По телепроектам ТНТ можно наблюдать, как сменяются поколения кавээнщиков. Comedy Club — начало нулевых, Comedy Woman — середина — конец нулевых, «Однажды в России» — конец 2000-х — начало 2010-х.
Интересные факты
- Незадолго до закрытия КВН в 1971 году командам было запрещено выходить на сцену с бородой. Дело в том, что в этом увидели насмешку над Карлом Марксом.
- В советское время игра длилась 4–5 часа, а в эфир выпускали лишь треть. Самый же длинный выпуск был посвящен 40-летию КВН и шел целые сутки.
- В честь Маслякова был назван астероид 5245 Maslyakov. А номер машины ведущего содержит его "родные" буквы «КВН». Александр Васильевич утверждает, что тщеславие тут ни при чем: «Гаишники настаивали — мол, подарок!»
- Для звукача команды СТЭМ и конкурсы с декорациями — целое испытание. Все потому, что он не всегда видит сцену и самих актеров, так как часто сидит сбоку в кулисах. Порой он включает отбивки, ориентируясь только на звук.
Есть ли у вас любимая команда КВН? Чем она вам запомнилась?
Фото на превью Первый канал