Как школа учит нас не иметь своего мнения и можно ли это изменить

Школа — это место, где мы впервые всерьез сталкиваемся с образованием. К сожалению, у многих эта встреча вызывает не самые теплые воспоминания: ненавистная зубрежка, бессмысленное заполнение контурных карт и пресловутые сочинения, где выражать собственное мнение, мягко говоря, нежелательно. А ведь именно школа призвана привить людям любовь к учебе и научить мыслить критически.

Мы в AdMe.ru решили поразмышлять, что не так со школьным образованием и почему педагоги учат детей думать как под копирку.

Почему детям неинтересно учиться?

В 2004 году компания Gallup провела опрос среди подростков. Школьникам предлагалось выбрать несколько слов, с которыми у них ассоциировалась школа. Самыми частыми ответами стали «скука» и «усталость». Удручающая статистика, не правда ли? И почему место, где ребенок проводит большую часть времени, вызывает скорее негативные эмоции, а не позитивные, такие как интерес, вдохновение и радость открытия? Одной из веских причин такого отношения к учебе является то, что дети просто не понимают, зачем они изучают тот или иной предмет. Трудно найти интерес в том, что считаешь бессмысленным. Многие учителя и не стремятся объяснить, как преподаваемый материал может пригодиться ученикам в реальной жизни. А сам процесс обучения из увлекательного знакомства с новыми знаниями превращается в механическую зубрежку.

Вместо практики — тонны сухой теории

Наверняка многие помнят то разочарование, когда школьниками, придя на урок химии, они вместо занимательных экспериментов получили сухие страницы учебника. Нацеленность на теорию, а не на практику и раньше отбивала интерес к учебе. А сегодня, когда у каждого школьника в кармане лежит смартфон, напичканный красочными роликами и динамичными видеоиграми, удержать внимание ученика с помощью обычной школьной доски становится все сложнее. Если раньше, чтобы подготовить доклад, школьнику нужно было проштудировать учебник, то теперь поиск информации занимает примерно 2 клика. И это нисколько не способствует развитию навыков критического мышления, ведь цель обучения сводится к банальному пересказу фактов из интернета. Забыть эту ненужную мозгу информацию так же легко, как и ее найти. Чтобы зажечь в детях желание погрузиться в предмет, современному педагогу необходимо создать среду, в которой каждый ученик может познавать материал тем способом, который ему ближе. Для кого-то это участие в дебатах, для других — создание рисунка, для третьих — чтение вслух и разыгрывание сюжета по ролям.

«Твоего мнения никто не спрашивал»

К сожалению, многие педагоги и сегодня ревностно хранят верность устаревшим постулатам советской школы, в которых учитель — фигура строго авторитарная, а формальное следование учебному плану важнее живого желания школьника исследовать предмет. Дискутировать с педагогом и иметь собственное мнение в такой системе не приветствуется. Все, что требуется от ученика, — это соглашаться с логикой учителя. Сказано «Катерина — луч света в темном царстве», значит, «луч света» и точка. А за попытку вольно интерпретировать материал можно и двойку схлопотать.

Российский литературный критик и преподаватель Галина Юзефович считает, что мы не можем знать «что хотел сказать автор», но можем попробовать расшифровать текст. Главное, уметь аргументировать свою точку зрения. Вместо этого тысячи школьников по-прежнему пересказывают на страницах чужое мнение, а не учатся отстаивать собственную точку зрения. Помню, в 5-м классе, пока все рыдали над судьбой бедной собачки, я спросила: «Зачем Герасим так обошелся с Муму? Почему не взял ее с собой?» Учительница отчеканила, мол, он не мог поступить иначе. Когда я попыталась переубедить ее, она велела мне сесть и больше «никогда не говорить глупости». Только спустя годы я узнала, что рассказ на самом деле был написан не столько о крепостном праве, сколько о деспотичной матери самого писателя. Она, как и барыня, велела своему глухонемому дворнику избавиться от собаки. Только тот, сделав дело, вернулся к хозяйке, поскольку обожал ее до беспамятства. А вот Тургенев, измученный жестокими выходками матери, сбежал, и «ни одного светлого воспоминания» о ней у прозаика не осталось. Но разве можно было сказать об этом несмышленым детишкам?

Моя мама как-то присутствовала при следующей сцене. Моему однокласснику поставили низкую оценку за сочинение, в котором он выразил собственное мнение. Его мать пришла поговорить с учительницей литературы. На слова «Но ребенок же может иметь собственное мнение!» был получен ответ: «Может, но оно не должно отличаться от общепринятого». У нас эти слова с тех пор вроде поговорки. © PivBear / Pikabu

Форма важнее содержания

Многие педагоги в принципе ориентируются на формальные признаки выполнения задания, а не на смысловую суть. Так, кандидат психологических наук Людмила Ясюкова, автор многочисленных методик обучения и развития школьников, говорит о том, что чтение из «понимания графических символов» превратилось в «озвучание графических символов». Проверяя технику чтения, учителя ориентируются на скорость и выразительность, в то время как смысл произведения остается непонятым ребенком. Подобная проблема встречается и на других уроках. Бывает, что оценки по математике, физике и химии снижают за некрасивый почерк или «неверно сформулированный ответ задачи». Как-то в школе предложили за лето сделать доклад по биологии и блистательно начать год с пятерки. Лето я проводила у бабушки, далеко от принтеров, библиотек и интернета. К счастью, у нее оказалась отличная книга про розы, и я переписала ее в альбом от руки, нарисовала наглядные иллюстрации сортов, вредителей и заболеваний. В сентябре все получили 5, а я 4. Учительница объяснила это тем, что все постарались оформить доклады достойно и нашли для этого принтеры. А я поленилась. © tanktayberry / Pikabu

Присутствовал на открытом уроке для дошколят. Прозвучал вопрос: «Вы попали в каменный век, что подарите людям, там живущим: стиральную машину, 1 000 рублей или зонтик?» Правильные дети ответили, что зонтик, но один сорванец «вручил» троглодитам стиральную машину. Учительница посмеялась и спросила, куда же они ее включать будут? Электричества-то нет! А малой ответил, что в стиралке куча шлангчиков всяких и сама она железная, а железа тогда не было, древние люди могли бы разобрать ее на всякие полезные штуки, инструменты сделать. На что педагог только надменно фыркнула, заявив, что люди в каменном веке до этого бы не додумались и вообще правильный ответ — зонтик. © SVIHO** / Pikabu

Дрессировка на пятерку

Пятибалльная система оценивания в школе тоже имеет свои минусы. Из 5 возможных отметок только две положительные, а три отрицательные (причем единица практически не используется). Рассчитывать на объективность при такой суровой дифференциации не приходится.

Представьте, у человека в диктанте было 20 ошибок, он долго работал и в следующем сделал только 8. И что же? Опять двойка! Между тем его успех намного больше, чем у отличника, который, исправив одну-единственную ошибку, перешел от четверки к пятерке. Дима Зицер

По мнению известного педагога, основателя Института неформального образования и Школы неформального образования «Апельсин» Зицера, мотивация получить хорошую оценку зачастую подменяет все другие стимулы, в том числе базовое желание учиться. Ребенок теряет умение задавать вопросы и выбирать то, что ему нравится, но зато учится беспрекословно соответствовать ожиданиям взрослых. Зарубежные эксперты говорят о том, что для того, чтобы научиться мыслить критически, требуется такое же количество практики, как и для того, чтобы стать профессиональным спортсменом или музыкантом: примерно 10 000 часов. Конечно, ни одно учебное заведение не может дать столько времени для тренировки умения рассуждать. Но сколько часов тратится на подтягивание оценок до эфемерной нормы и натаскивание к шаблонным тестам ЕГЭ? Какие навыки формирует такая практика?

Зачем учиться мыслить критически?

Сегодня, в условиях пугающего обилия информации, ученикам особенно важно уметь мыслить критически: проверять факты на достоверность, замечать фейки, смотреть на ситуацию с разных сторон, задавать неудобные вопросы и требовать на них ответы. Люди, чья учеба прошла под лозунгом «есть только одно правильное мнение и его нужно запомнить», зачастую не умеют анализировать информацию и верят любым новостям. Чтобы ребенок научился размышлять и анализировать, нужно создавать ему пространство для исследований, позволять изучать предмет не только посредством зубрежки, но и с помощью нестандартных способов. По мнению специалистов, ключом к обучению является игра. Такой формат учит детей задавать вопросы, самовыражаться, сотрудничать с другими и творчески рисковать, а не гнаться за оценками и подстраиваться под ожидания взрослых.