Как понять, что у вашего близкого человека нарушение пищевого поведения, и что с этим делать

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От расстройства пищевого поведения (РПП) в современном мире не застрахован никто. Это довольно серьезное заболевание: согласно статистике, от него каждый час умирает 1 человек. Чаще всего от РПП страдают подростки и девушки в возрасте 13–20 лет. Медики выяснили, что 1 подросток из 100 страдает пищевыми расстройствами, причем 9 из 10 — девочки. Также в группе риска те, кто профессионально занимается танцами и спортом: бегом, гимнастикой, фигурным катанием, балетом. РПП относят к психическим расстройствам.

Мы в AdMe.ru составили подробный список признаков, которые могут помочь выявить проблемы с пищевыми привычками.

Как понять, что у человека пищевое расстройство

Под пищевым расстройством специалисты понимают нездоровое отношение к еде и различные отклонения от нормального пищевого поведения — регулярного и сбалансированного питания, которое не вызывает у человека негативных физических и психологических состояний. Больные, страдающие РПП, едят либо слишком много, либо слишком мало и не могут адекватно оценить свою фигуру. Проблема заключается в том, что причины, по которым может возникнуть этот недуг, до сих пор неясны: в этом может быть виновата и генетика, и факторы окружающей среды вроде влияния массовой культуры. К пищевым расстройствам относят не только булимию и нервную анорексию, но также приступообразное переедание, диабулимию (расстройство, когда люди с сахарным диабетом отказываются от инсулина в надежде похудеть) и частое сидение на диетах. У всех этих нарушений разные симптомы, но некоторые из них пересекаются.

Что такое булимия

При булимии человек теряет над собой контроль и поглощает пищу огромными порциями, а потом пытается избавиться от еды: принимает слабительные или мочегонные препараты, вызывает рвоту и усиленно занимается спортом. Если приступы переедания наблюдаются не реже 2 раз в неделю в течение 3–4 месяцев, то нужно обратиться за помощью к специалисту. Вот тревожные симптомы булимии: Сильные неконтролируемые приступы голода, которые сложно подавить.

Неадекватное восприятие своего тела: человек видит и ощущает себя толстым.

Во время еды он не может остановиться, даже когда уже утолил голод.

После еды он часто запирается в ванной комнате или туалете.

Человек предпочитает питаться в одиночестве, чтобы никто не увидел, сколько он ест.

После приема пищи его настроение ухудшается, поскольку он испытывает чувство вины и разочарования.

Он слишком усиленно занимается спортом, чтобы «отработать» съеденное: сразу идет гулять либо начинает приседать или качать пресс.

Его вес постоянно колеблется.

Он стремится скрыть свое поведение и состояние.

Какими могут быть последствия булимии: Набор лишнего веса из-за неконтролируемого приема пищи.

Боли в желудке.

Головокружение и слабость.

Язвенная болезнь. Поскольку в рвотных массах содержится желудочный сок, состоящий из соляной кислоты, при частом вызове рвоты кислота начинает разъедать стенки пищевода.

Разрушение зубной эмали и потеря зубов. Это тоже последствия воздействия соляной кислоты на ротовую полость.

Лопнувшие кровеносные сосуды глаз. Это может произойти из-за недостатка питательных веществ в организме и чрезмерных физических нагрузок.

Что такое приступообразное переедание

Приступообразное, или компульсивное, переедание иногда путают с булимией, но, в отличие от нее, при приступообразном переедании человек не стремится избавиться от съеденной пищи или сжечь калории, а просто испытывает чувство вины. Как правило, этому заболеванию подвержены люди с лишним весом, которые пытаются похудеть, но постоянно срываются и чувствуют себя безвольными. Часто они даже не понимают, что их проблема гораздо серьезнее, чем отсутствие силы воли. Тревожные симптомы, по которым можно определить это расстройство: Неконтролируемый аппетит: в короткий срок человек съедает большое количество еды и даже не замечает этого.

Человек ест очень быстро, часто плохо пережевывает пищу.

У него стерты границы приема пищи — он может есть в течение всего дня.

Отсутствует культура питания: человек может поужинать, выпить чай, потом съесть соленый огурец и снова переключиться на сладкое.

Часто ест втайне и прячет продукты.

Он делает из еды культ: часто смотрит кулинарные передачи, постоянно говорит о еде, с особой тщательностью сервирует стол.

У него странные пищевые привычки: он разделяет пищу по цветам или по ингредиентам.

Он чувствует себя виноватым, но все равно продолжает переедать.

Возможные последствия: Проблемы с сердечно-сосудистой системой из-за лишнего веса.

Риск диабета 2-го типа.

Тревожные состояния и постоянный стресс из-за низкой самооценки.

Проблемы с желудком — боль, запор, судороги.

Что такое нервная анорексия

При нервной анорексии человек одержим идеей похудеть любым способом: он крайне мало ест и старается сжечь как можно больше калорий. Однако утверждать, что анорексия — это лишь чрезмерная худоба, не вполне правильно. Это психическое заболевание, которое не зависит от веса человека, поэтому выявить болезнь только по внешнему виду нельзя — важно учитывать его поведение и эмоциональное состояние.

Тревожные симптомы заболевания: Человек очень боится набрать вес, поэтому категорически отказывается от калорийной пищи.

Постоянно ощущает себя толстым и некрасивым. Однако он уверен, что, похудев, его жизнь наладится. Проблема заключается в том, что, сколько бы килограммов он ни потерял, это чувство его не покинет.

В течение дня он думает о еде и калориях, вспоминает, что съел за день.

Он взвешивается каждый день, и, если цифра на весах его не устраивает, он испытывает стресс.

Его пугает необходимость принимать пищу, особенно на публике. Часто предпочитает есть в своей комнате.

Начинает каждый день ходить в фитнес-клуб и заниматься спортом.

У него появляются пищевые ритуалы: например, он слишком тщательно пережевывает пищу, выпивает перед едой стакан ледяной воды.

Он не способен объективно оценить свою фигуру, даже если все вокруг говорят, что он истощен.

В его гардеробе появляется много мешковатой одежды, чтобы никто не заметил худобу.

Говорит, что никогда не испытывает чувства голода.

Категорически отрицает наличие проблем в области питания.

Возможные последствия: Истощение организма.

Гормональный сбой: у девушек, как правило, нарушается или пропадает менструация.

Подавленное состояние, отсутствие контроля над эмоциями, депрессия.

Постоянная слабость, головные боли, озноб и невозможность согреться.

Сердечная аритмия и мышечные спазмы.

Суицидальные мысли из-за того, что человек не может получить «идеальное» тело.

Как помочь человеку с РПП

Самое главное — осознать, что расстройство пищевого поведения — это не капризы и выдумки, а серьезное заболевание. Если вовремя не принять меры, то оно может привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта, сердца и почек, а в особо тяжелых случаях — даже к летальному исходу. Поэтому, если вы заметили хотя бы 2 признака РПП у своих близких, необходимо призвать на помощь врачей. Лечение пищевых расстройств обычно проводят в комплексе несколько специалистов: педиатр, диетолог и психотерапевт. Вместе с общим мониторингом, психотерапией и составлением режима питания иногда применяется лечение лекарственными препаратами. Однако помимо врачебной помощи огромную роль в выздоровлении будет играть поддержка и включенность семьи, готовность родных прийти на помощь, поддержать и вместе преодолеть тяжелый период жизни близкого человека.