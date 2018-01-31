Как изменились растения и животные рядом с человеком

Человечество тысячелетиями пыталось улучшить и изменить растения, чтобы добиться лучшего вкуса, большего размера или аромата. А история одомашнивания животных берет свое начало еще в каменном веке. Этот процесс был небыстрым, потому что сделать дикого зверя домашним очень сложно.

Редакции AdMe.ru стало интересно, смогли бы мы сейчас узнать с детства привычные продукты в их первоначальном виде.

Яблоки

Кукуруза

Персики

Баклажаны

Клубника

Помидоры

Тыква

Собаки

Рогатый скот

Хомяки

Что больше всего вас удивило в подборке?

Фото на превью wikimedia / Tony Higsett, Nelya

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4 Комментарии
  • 31 января 2018
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  • 3188

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