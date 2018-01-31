Как изменились растения и животные рядом с человеком
Человечество тысячелетиями пыталось улучшить и изменить растения, чтобы добиться лучшего вкуса, большего размера или аромата. А история одомашнивания животных берет свое начало еще в каменном веке. Этот процесс был небыстрым, потому что сделать дикого зверя домашним очень сложно.
Редакции AdMe.ru стало интересно, смогли бы мы сейчас узнать с детства привычные продукты в их первоначальном виде.
Яблоки
Кукуруза
Персики
Баклажаны
Клубника
Помидоры
Тыква
Собаки
Рогатый скот
Хомяки
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Фото на превью wikimedia / Tony Higsett, Nelya