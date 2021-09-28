18 сравнений, которые наглядно показывают, как изменились девушки разных народов за последние 100 лет
За последние 100 лет мы стали выше и толще, чем когда-либо были. Но оставило ли время следы на лицах людей разных национальностей? Правда ли, что современные француженки или русские, например, выглядят иначе, чем их предки конца XIX — начала XX века?
AdMe.ru решил выяснить, так ли это, и посмотреть, как изменились женщины из разных стран за прошедший век.
1. Русские
2. Армянки
3. Грузинки
4. Британки
5. Немки
6. Филиппинки
7. Японки
8. Испанки
9. Индианки
10. Француженки
11. Цыганки
12. Бразильянки
13. Итальянки
14. Финки
15. Маори — жительницы Новой Зеландии
16. Кореянки
17. Малагасийки — жительницы Мадагаскара
18. Норвежки
Женщины каких национальностей, по вашему мнению, изменились больше всего?
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