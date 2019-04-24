История женщины, которая ради детей не побоялась стать посмешищем

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Любящая мать готова ради своих детей на все. Мэри Энн Вебстер (в замужестве — Беван) относится к их числу: она не побоялась стать объектом для насмешек, выставив свою нетипичную внешность на всеобщее обозрение. У нее была цель: во что бы то ни стало прокормить детей. Мэри предстояло пройти через оскорбления, унижения и чудачества зрителей, которые хотели поглазеть на «самую уродливую женщину в мире».

AdMe.ru поразила судьба этой самоотверженной и смелой женщины, которая стала в какой-то степени героиней своего времени.

Непростая судьба и мечты о женском счастье

Судьба Мэри поначалу была ничем не примечательной. Она родилась в Лондоне в многодетной и небогатой семье. Ей пришлось рано начать работать — она трудилась медицинской сестрой в госпитале. В то время Мэри была привлекательной девушкой, мечтающей о большой семье. И это случилось: в 29 лет она вышла замуж за Томаса Бевана, от которого впоследствии родила 4 детей. Вскоре у Мэри начались проблемы со здоровьем: обострились мигрени, появились боли в мышцах и суставах. Врачи не могли толком понять, что происходит с ее организмом. Семья требовала внимания и забот, поэтому женщине было не до себя, и она крутилась как белка в колесе.

Внезапно проявившаяся болезнь

Симптомы все более явно проявлялись: удлинился череп, стали крупными черты лица, руки — грубыми, а женские формы постепенно начали исчезать. И из симпатичной молодой женщины миссис Беван превратилась в нечто отдаленно ее напоминающее. Болезнь, которая настигла Мэри, называется акромегалия — нейроэндокринное заболевание, связанное с излишней выработкой гормона роста. Его избыток приводит к чрезмерно высокому росту, увеличению костей, внутренних органов и мягких тканей, сопровождается головными, мышечными болями. Акромегалия обычно возникает из-за доброкачественной опухоли гипофиза. В большинстве выявленных случаев заболевание носит наследственный характер. Сегодня с этим недугом успешно борются врачи, применяя различные методы лечения. Но в самом начале ХХ века у Мэри Энн не было шансов на выздоровление. Каждый день женщина наблюдала, как ускользает ее красота.

Сомнительный титул и первый денежный выигрыш

К чести мистера Бевана, он поддерживал жену в свалившемся на нее горе и даже не думал о том, чтобы ее оставить, но у судьбы были свои планы на этот счет. После 11 лет брака миссис Беван овдовела и осталась одна с 4 детьми практически без средств к существованию. После смерти мужа Мэри бралась за любую работу, лишь бы прокормить своих детей. На хорошую работу ее не брали из-за отталкивающей внешности. Люди на улице неоднозначно реагировали на женщину: оскорбляли, смеялись и пренебрежительно разглядывали. Каждый выход на улицу был испытанием. Материальное положение семьи только ухудшалось, и тогда Мэри узнала, что в Англии есть конкурс на звание «самой уродливой женщины». И она решилась на отчаянный шаг — принять в нем участие. Главным призом была солидная сумма денег. Ей удалось победить в этом конкурсе, но в прессе одна за другой стали появляться уничижительные статьи, читать которые было непросто. Мэри удалось сделать невозможное по тем временам — превратить свое несчастье в стабильный заработок, пусть и сложный в эмоциональном плане. Кстати, подобный конкурс и сейчас проводится в Англии, только акцент делается на гримасах.

Цирк и выступления во фрик-шоу

В 1920 году женщине поступило предложение работать в США в цирке и парке развлечений «Дримленд» на Кони-Айленде. Она участвовала в представлениях, где напоказ выставлялась ее нетипичная внешность. Мэри приходилось выступать в ярких нарядах, чтобы еще больше подчеркнуть свою непривлекательность и мужеподобность. Кроме нее в шоу участвовали и другие люди с особенностями внешности: женщина с бородой, карлики, великаны, сиамские близнецы — все они были своеобразными фриками, которые выставлялись на потеху зрителям. В то время публике нравились такие жестокие забавы, а миссис Беван была одной из самых популярных артисток в труппе. Кто знает, каких сил ей это стоило, ведь еще недавно она была симпатичной женщиной, а теперь стала объектом насмешек и унижений. Но все эти трудности она преодолевала только ради своих детей.

Сохранилось семейное фото, на котором Мэри со своими детьми: старший сын в матроске, младший в костюмчике и дочери в скромных платьях. В те времена студийные фотосессии были редкими, у некоторых их было всего несколько за целую жизнь. Возможно, этот факт свидетельствует о том, что Мэри прежде всего была любящей, трогательной и заботливой матерью, нежели цирковой артисткой во фрик-шоу. До конца своих дней Мэри Беван работала в американском цирке. При жизни ей довелось вернуться в Европу лишь единожды: в 1925 году Мэри посетила Париж, куда ее пригласили для выступления на Всемирной выставке. К сожалению, больные акромегалией редко доживают до преклонного возраста. Мэри скончалась в 1933 году в возрасте 59 лет, завещав своим детям, чтобы они похоронили ее на родной земле, в Англии. Непростая судьба любящей матери, которая не сломалась под гнетом титула «самой уродливой женщины в мире» еще раз доказывает, что дорогу осилит идущий, смелый, отчаянный. Конечно, можно сказать, что у нее не было выбора, а это был единственный шанс. Но ведь она воспользовалась этим шансом, не побоялась рискнуть и сделать свою болезнь источником дохода, обеспечив себя и своих детей. Кто знает, как бы сложилась судьба Мэри, не будь у нее этой болезни и такой силы духа. Скорее всего, мы бы ничего не знали об этой женщине.