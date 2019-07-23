История рестлера по прозвищу Французский Ангел, которого некоторые считают прототипом Шрека

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Пожалуй, многие из нас, увидев фото Мориса Тийе, заметят его сходство с главным героем мульфильма «Шрек». Всемирную славу Морису принес точно не мультфильм, а внезапно обнаруженный недуг — акромегалия. Болезнь принесла Тийе много хлопот и насмешки сверстников, но даже это не помешало ему добиться головокружительных успехов в спорте и остаться добряком.

Мы в AdMe.ru были потрясены стойкостью этого человека, который, несмотря на все удары судьбы, сохранил самоиронию и доброе сердце.

Ангельский ребенок и первые признаки недуга

Морис Тийе родился 23 октября 1903 года в России, на Урале. Его родители были эмигрантами из Франции, мать работала учителем в школе, а отец — железнодорожным инженером. В детстве Морис не отличался от других детей, разве что миловидной внешностью, за которую близкие называли его Ангелом. В 1917 году семья Тийе, спасаясь от революции, переехала обратно во Францию. Мальчику на тот момент было всего 14 лет. Тогда же проявились первые признаки болезни, которая со временем изменила его до неузнаваемости.

Успехи в учебе и прогрессирование болезни

К 17 годам у Мориса начали видоизменяться лицо и конечности. Прошло еще 2 года, прежде чем медики смогли установить причину таких изменений — у парня диагностировали акромегалию. Эта болезнь проявляет себя непропорциональным ростом костей и их деформацией, в особенности это касается костей черепа. Со временем от «ангельской» внешности не осталось и следа, что дало повод окружению Мориса злостно подшучивать над ним. «Сверстники обзывали меня обезьяной, и я очень расстраивался. Кому понравится такое? Чтобы скрыться от насмешек, я часто уходил на пристань и все свободное время проводил возле воды. Людям, которые жили там, было совершенно безразлично, как я выгляжу». Несмотря на это, парень отличался успехами в учебе и спорте. Он был хорошим игроком в регби и в 1926 году даже удостоился рукопожатия самого короля Англии Георга V. Кроме этого, Морис потрясающе играл в шахматы и владел 5 языками (французским, русским, литовским, болгарским и английским). Позднее Тийе поступил на юридический факультет, но через некоторое время болезнь стала прогрессировать и сильно влиять на его голосовые связки, в связи с чем ему пришлось оставить учебу и выбрать для себя иной вид деятельности. «Может, с таким лицом я и смог бы стать адвокатом, но мой голос, похожий на ослиный рев, просто невозможно слушать, поэтому я пошел в ВМС», — признавался Морис.

Встреча, изменившая жизнь

Карл Поджелло.

Вполне возможно, что Морису удалось бы построить успешную военную карьеру, но судьба опять совершила крутой поворот. После 5 лет работы инженером на судне он решил попробовать себя в кино, исполняя маленькие комические роли. После съемок в нескольких фильмах Тийе понял, что ему вряд ли удастся построить успешную карьеру в этой области, и снова сменил работу — он перешел в охрану киностудии. В 1937 году Морис случайно знакомится с профессиональным рестлером литовского происхождения Карлом Поджелло, который, оценив внешние данные молодого человека, убедил того переехать в США и всерьез заняться профессиональным рестлингом. Именно там его нетривиальная внешность и успешное спортивное прошлое пришлись кстати. В качестве псевдонима Морис взял детское прозвище — Французский Ангел. Вскоре об Ангеле узнали во всем мире: рестлинг принес Морису широкую известность, сделав его дважды мировым чемпионом в тяжелом весе.

Головокружительные успехи в спорте

Харизматичный борец быстро завоевал любовь зрителей. Его коронный прием «медвежий захват» не раз приносил победу. Французский Ангел смог покорить Европу, а затем стал одним из любимчиков американской публики. Карьера рестлера продолжалась целых 20 лет. Этот период принес Морису неоднократное чемпионство.

Несмотря на свою суровую и порой жестокую профессию, Морис оставался добрым и чутким. Он проводил благотворительные выступления, а вырученные за них средства перечислял детским домам и больницам. Кроме того, Тийе был и остается единственным рестлером, который был приглашен на аудиенцию к папе римскому (Пию XII). Однажды Тийе даже любезно позировал в палеонтологическом музее в роли неандертальца — из-за своего внешнего сходства с ним. Это вызвало смех не только у посетителей, но и у самого рестлера.

«Не в силах разлучить друзей»

Тийе и его наставник Поджелло стали не только коллегами, но и близкими друзьями. И практически у обоих одновременно начались проблемы со здоровьем. У Карла выявили рак легких, а Мориса одолели обострения хронических заболеваний, связанных с акромегалией. Карл Поджелло умер 4 сентября 1954 года. А Морис Тийе скончался от сердечного приступа спустя несколько часов после того, как получил печальную новость о друге. Близкие решили не разлучать друзей после смерти и похоронили Карла и Мориса в одной могиле. Они покоятся на литовском кладбище в американском городе Джастисе, а на их общем надгробии высечено изречение: «И смерть не в силах разлучить друзей».

Кто знает, как бы сложилась судьба Мориса Тийе, если бы не неизлечимая болезнь. Возможно, он бы исполнил мечту и стал адвокатом, но не имел бы такой головокружительной славы. И пусть многие уверены, что именно Морис является главным прототипом зеленого огра, — официально теория так и не нашла подтверждения.