История Пьера Кардена, который почти до 100 лет создавал одежду для молодых и прогрессивных
В истории моды фигура Пьера Кардена занимает видное место. Он талантливый и смелый модельер, который перевернул целую индустрию с ног на голову. А еще он амбициозный бизнесмен, превративший свой бренд в настоящую империю.
Мы в AdMe.ru решили изучить биографию дизайнера и выяснить, как в нем сочетались талант и коммерческая жилка. Согласитесь, полезное комбо.
- Пьетро Карден родился на севере Италии в 1922 году. В 1924 году его родители переехали во Францию вместе со своими 11 детьми.
- В 14 лет Карден стал помощником портного, изучал основы дизайна и конструирования одежды. В середине 30-х он работал у портного в городе Виши, а затем в модных домах Жанны Пакен и Кристиана Диора в Париже.
- Переезду в Париж предшествовало интересное событие. Одна гадалка сказала Кардену, что его ждет мировой успех, и даже назвала имя человека, который поможет ему устроиться в Париже. Как же удивился Пьер, когда позже встретил на улице случайного пешехода, которого звали так, как сказала гадалка. Пьер направлялся на встречу и спросил у этого человека дорогу. Мало того, оказалось, что именно к нему на встречу и направлялся Карден.
- Чуть позже в Париже, став дизайнером модного дома Paquin, Карден занимался созданием мужских костюмов для фильма «Красавица и Чудовище». А в 1950 году основал собственную фирму, специализирующуюся на пошиве театральных костюмов.
«Красавица и Чудовище», 1946 год.
- В 1953 году Пьер Карден разработал первую коллекцию от-кутюр (фр. haute couture — «высокая мода»). Через год к нему пришла мировая известность. Все благодаря «платьям-пузырям» (bubble dress): модельер придумал юбку оригинальной шарообразной формы. Элементы такой юбки — защипы и драпировка с использованием цветов — появлялись и в более современных коллекциях бренда.
- Время Кардена — золотой век моды во Франции. Актуальные силуэты того времени мелькали в кино и на обложках журналов, однако оставались доступны только высшим слоям общества. Модельер решил разрушить шаблон и создал коллекции прет-а-порте, сделавшие высокую моду доступной среднему классу.
- Его коллеги-дизайнеры были недовольны: за показ коллекции, предназначенной для промышленного тиражирования, в парижском универмаге Printemps Карден был исключен из Французской федерации кутюрье.
- Многие коллекции Пьера Кардена выглядят словно не от мира сего просто потому, что модельер, по его собственным словам, создавал платья для жизни, которой еще не существует.
- Карден продолжил работу и решил не ограничиваться Парижем. В конце 1950-х он стал первым крупным европейским дизайнером, вышедшим на японский рынок.
- Одной из самых известных муз кутюрье была Хирото Мацумото, с которой он познакомился во время поездки в Японию. По просьбе дизайнера Хироко прилетела в Париж, где стала первой японской моделью, представившей французскую коллекцию одежды.
- В 1950-х годах мужской традиционный костюм делал юношей похожими на отцов и лишал их возможности самовыражения. Пьер Карден почувствовал потребности молодых людей и создал новый образ, более привлекательный для прогрессивного поколения. Исчезли громоздкие детали, воротники, лацканы, фалды и манжеты. Брюки стали более зауженными и свободно сидели бедрах.
- Участники группы The Beatles были среди тех, кто оценил творчество Кардена. Кстати, узкие брюки на пуговицах изначально были созданы специально для музыкантов группы.
- Космическая эра, начавшаяся в 60-х, вдохновила Кардена на создание коллекции моделей, напоминающих скафандры.
- Новый силуэт игнорировал естественные контуры человеческого тела и напоминал геометрические фигуры. Их модельер создавал с помощью фольги, бумаги и винила.
- В 1970 году Карден предложил женщинам модель юбки макси, а также сочетание белой хлопковой футболки и платья.
- Известной музой модельера была балерина Майя Плисецкая, с которой он познакомился на ее выступлении в Москве. Специально для Плисецкой Карден разрабатывал костюмы для спектаклей, а также вечерние платья и повседневные ансамбли. Балерина и модельер поддерживали связь и наносили друг другу визиты во Франции и Москве.
- На модный дом Pierre Cardin работали 30 советских заводов. Женщины наконец-то могли позволить себе платье от Кардена, но многие даже не подозревали о том, что все эти модные платья и блузки производились не во Франции, а в Сибири.
- В июне 1991 года дизайнер устроил показ в Москве. В тот вечер на Красной площади собралось около 200 тыс. человек.
- Пьер Карден оказался не только талантливым дизайнером, но и успешным бизнесменом. За несколько десятилетий он превратил свой бренд в империю. Под брендом Кардена были выпущены духи, серия автомобилей Toyota Rav 4, фартуки, банки сардин и маринованных огурцов и т. д.
- Свои доходы кутюрье предпочитал инвестировать в недвижимость. Он владел поместьем в Париже, виллой и бутиком недалеко от Канн, палаццо в Венеции, а также жильем в Барселоне, Милане, Риме и Брюсселе. Карден приобрел «пузырчатый» особняк недалеко от Канн, который считается одним из самых дорогих домов в Европе.
- В сентябре 2011 года показ Кардена произвел фурор: модельер презентовал публике весеннюю коллекцию — фирменные комбинезоны унисекс в космическом стиле, каучуковые украшения и неоновые платья мини.
- Пьер Карден не только оставил миру свой бренд, он вписал свое имя в историю моды. Многие находки дизайнера и сегодня вдохновляют модельеров. Например, в коллекции Balmain 2020 года появились плечи острой формы, а в коллекции Moschino 2018 года — характерные полоски.
- В сентябре 2020 года в Париже состоялся показ в честь 70-летия творческой деятельности Кардена, а в декабре общественность узнала о кончине модельера. Ему было 98 лет.
Последняя коллекция Пьера Кардена, презентованная в рамках 70-летия модного дома. 21 сентября 2020, Париж.
Близко ли вам творчество Пьера Кардена? Возможно, у вас есть одежда этого модельера?
Фото на превью Associated Press / East News
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