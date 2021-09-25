История Пьера Кардена, который почти до 100 лет создавал одежду для молодых и прогрессивных

В истории моды фигура Пьера Кардена занимает видное место. Он талантливый и смелый модельер, который перевернул целую индустрию с ног на голову. А еще он амбициозный бизнесмен, превративший свой бренд в настоящую империю.

Мы в AdMe.ru решили изучить биографию дизайнера и выяснить, как в нем сочетались талант и коммерческая жилка. Согласитесь, полезное комбо.

Пьетро Карден родился на севере Италии в 1922 году. В 1924 году его родители переехали во Францию вместе со своими 11 детьми.

В 14 лет Карден стал помощником портного, изучал основы дизайна и конструирования одежды. В середине 30-х он работал у портного в городе Виши, а затем в модных домах Жанны Пакен и Кристиана Диора в Париже.

Переезду в Париж предшествовало интересное событие. Одна гадалка сказала Кардену, что его ждет мировой успех, и даже назвала имя человека, который поможет ему устроиться в Париже. Как же удивился Пьер, когда позже встретил на улице случайного пешехода, которого звали так, как сказала гадалка. Пьер направлялся на встречу и спросил у этого человека дорогу. Мало того, оказалось, что именно к нему на встречу и направлялся Карден.

Чуть позже в Париже, став дизайнером модного дома Paquin, Карден занимался созданием мужских костюмов для фильма «Красавица и Чудовище». А в 1950 году основал собственную фирму, специализирующуюся на пошиве театральных костюмов.

«Красавица и Чудовище», 1946 год.

В 1953 году Пьер Карден разработал первую коллекцию от-кутюр (фр. haute couture — «высокая мода»). Через год к нему пришла мировая известность. Все благодаря «платьям-пузырям» (bubble dress): модельер придумал юбку оригинальной шарообразной формы. Элементы такой юбки — защипы и драпировка с использованием цветов — появлялись и в более современных коллекциях бренда.

Время Кардена — золотой век моды во Франции. Актуальные силуэты того времени мелькали в кино и на обложках журналов, однако оставались доступны только высшим слоям общества. Модельер решил разрушить шаблон и создал коллекции прет-а-порте, сделавшие высокую моду доступной среднему классу.

Его коллеги-дизайнеры были недовольны: за показ коллекции, предназначенной для промышленного тиражирования, в парижском универмаге Printemps Карден был исключен из Французской федерации кутюрье.

Многие коллекции Пьера Кардена выглядят словно не от мира сего просто потому, что модельер, по его собственным словам, создавал платья для жизни, которой еще не существует.

Карден продолжил работу и решил не ограничиваться Парижем. В конце 1950-х он стал первым крупным европейским дизайнером, вышедшим на японский рынок.

Одной из самых известных муз кутюрье была Хирото Мацумото, с которой он познакомился во время поездки в Японию. По просьбе дизайнера Хироко прилетела в Париж, где стала первой японской моделью, представившей французскую коллекцию одежды.

В 1950-х годах мужской традиционный костюм делал юношей похожими на отцов и лишал их возможности самовыражения. Пьер Карден почувствовал потребности молодых людей и создал новый образ, более привлекательный для прогрессивного поколения. Исчезли громоздкие детали, воротники, лацканы, фалды и манжеты. Брюки стали более зауженными и свободно сидели бедрах.

Участники группы The Beatles были среди тех, кто оценил творчество Кардена. Кстати, узкие брюки на пуговицах изначально были созданы специально для музыкантов группы.

Космическая эра, начавшаяся в 60-х, вдохновила Кардена на создание коллекции моделей, напоминающих скафандры.

Новый силуэт игнорировал естественные контуры человеческого тела и напоминал геометрические фигуры. Их модельер создавал с помощью фольги, бумаги и винила.

В 1970 году Карден предложил женщинам модель юбки макси, а также сочетание белой хлопковой футболки и платья.

Известной музой модельера была балерина Майя Плисецкая, с которой он познакомился на ее выступлении в Москве. Специально для Плисецкой Карден разрабатывал костюмы для спектаклей, а также вечерние платья и повседневные ансамбли. Балерина и модельер поддерживали связь и наносили друг другу визиты во Франции и Москве.

На модный дом Pierre Cardin работали 30 советских заводов. Женщины наконец-то могли позволить себе платье от Кардена, но многие даже не подозревали о том, что все эти модные платья и блузки производились не во Франции, а в Сибири.

В июне 1991 года дизайнер устроил показ в Москве. В тот вечер на Красной площади собралось около 200 тыс. человек.

Пьер Карден оказался не только талантливым дизайнером, но и успешным бизнесменом. За несколько десятилетий он превратил свой бренд в империю. Под брендом Кардена были выпущены духи, серия автомобилей Toyota Rav 4, фартуки, банки сардин и маринованных огурцов и т. д.

Свои доходы кутюрье предпочитал инвестировать в недвижимость. Он владел поместьем в Париже, виллой и бутиком недалеко от Канн, палаццо в Венеции, а также жильем в Барселоне, Милане, Риме и Брюсселе. Карден приобрел «пузырчатый» особняк недалеко от Канн, который считается одним из самых дорогих домов в Европе.

Коллекцию весна-лето — 2008 Пьер Карден представил в виде невероятного шоу в пустыне Дуньхуан. Более 100 моделей прошли по 280-метровому отрезку у подножия горных дюн, которые в древности пересекали торговцы и паломники. Это место, где Восток встречается с Западом, было символичным выбором кутюрье.

В сентябре 2011 года показ Кардена произвел фурор: модельер презентовал публике весеннюю коллекцию — фирменные комбинезоны унисекс в космическом стиле, каучуковые украшения и неоновые платья мини.

Пьер Карден не только оставил миру свой бренд, он вписал свое имя в историю моды. Многие находки дизайнера и сегодня вдохновляют модельеров. Например, в коллекции Balmain 2020 года появились плечи острой формы, а в коллекции Moschino 2018 года — характерные полоски.

В сентябре 2020 года в Париже состоялся показ в честь 70-летия творческой деятельности Кардена, а в декабре общественность узнала о кончине модельера. Ему было 98 лет.

Последняя коллекция Пьера Кардена, презентованная в рамках 70-летия модного дома. 21 сентября 2020, Париж.