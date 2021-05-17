История любви оперной дивы Марии Каллас, которая узнала о предательстве любимого из газет

Спустя очень короткое время Онассис пожалел о своем поступке и прилетел к Марии. Он рассказывал о том, что брак был всего лишь пиар-ходом, сделкой, Джеки ничего не значит для него. Неизвестно, поверила ли Каллас этим словам, но возлюбленного она простила. Они стали вместе появляться в свете, а с новоиспеченной женой Аристотель виделся редко.

Но тот факт, что они практически жили отдельно, никак не мешал Жаклин тратить его деньги. Привыкшая к роскоши, она вела жизнь, которая была ей удобна, не слишком считаясь с супругом.

Такое положение вещей не устраивало Онассиса, он размышлял о разводе. Но неожиданная весть о гибели сына настолько сильно подкосила его, что он не мог больше думать ни о чем. Вскоре он тяжело заболел. Жаклин прилетела проведать его и снова окунулась в беззаботную жизнь. А в больнице все это время с ним проводила Мария.

Онассис умер в 1975 году на больничной койке, и говорят, что его последние слова были о его верной спутнице и родной душе Марии Каллас.