История любви оперной дивы Марии Каллас, которая узнала о предательстве любимого из газет
Она — звезда оперной сцены, певица, чьим божественным голосом восхищается весь мир. Он — один из самых богатых людей планеты и известный ловелас. И между ними завязались сложные любовные отношения, которые длились всю жизнь, несмотря на трудности и изощренное предательство.
Нам в AdMe.ru показалась интересной история любви блистательной Марии Каллас и Аристотеля Онассиса, и мы решили узнать о ней подробнее. Хотя, конечно, вряд ли найдем ответ на вопрос, почему женщины выбирают «не тех» мужчин.
Мария Каллас была счастлива в браке, муж обожал ее
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Талантливая дочь греческих эмигрантов в США, Мария не всегда была такой эффектной женщиной, какой ее в разгар славы привыкли видеть мировые таблоиды. Тем не менее обычную девушку богатый итальянский промышленник Джованни Баттиста Менегини полюбил всем сердцем и предложил выйти за него замуж. Родственники были ужасно недовольны его выбором, но он был готов даже отдать свой бизнес, настолько хотел жениться на Марии.
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Муж был гораздо старше Каллас, поэтому его опека казалась всем сама собой разумеющейся. Он продюсировал ее карьеру, обожал и носил на руках.
Пока она не встретила миллиардера и ловеласа Аристотеля Онассиса
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Ари Онассис не привык в чем-то себе отказывать. Его окружали влиятельные люди, красивые женщины. Он женился на гречанке из богатой семьи Тине Ливанос, в браке родились сын и дочь. Но его мимолетные и незначительные романы, о которых жена не знала или закрывала глаза, продолжались. Пока он не встретил Марию...
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Певицу покорили его обаяние, сила, влиятельность. Поэтому она с удовольствием приняла приглашение Аристотеля погостить вместе с мужем на роскошной яхте «Кристина».
Они закрутили роман прямо на глазах у своих супругов
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Мария и Аристотель влюбились друг в друга во время совместного отдыха с супругами. Самым неприятным для их половинок стал тот факт, что они не скрывали своих чувств, забыв о порядочности и стыде. Этот круиз стал настоящим адом для Тины и Джованни, они пережили дикое унижение. Онассис не отходил от Каллас ни на шаг, они бесконечно танцевали друг с другом, а ночью не появлялись в своих семейных каютах.
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Позже муж Каллас признавался: он надеялся, что этот роман будет мимолетным и Мария после круиза вернется к нему. Но она собрала вещи и ушла. Онассис же, возможно, и не собирался покидать семью, однако разгневанная жена не захотела ничего слушать и подала на развод.
Казалось, что сказка будет длиться вечно
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Влюбленные стали жить вместе, и поначалу их счастье казалось безоблачным. Когда Каллас ради любви оставила мужа, сцену и амбиции, она не знала, что вскоре случится страшное. Онассис стал совсем другим человеком. Из любящего мужчины он превратился в придирчивого сожителя, который унижал Марию при друзьях, ссорился с ней.
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Мария почти не выступала, а во время одного из редких выходов на сцену у нее на нервной почве просто пропал голос. Певица жила в атмосфере эмоциональных качелей. Ее надежда стать женой любимого Аристотеля не угасала, ведь иногда их отношения становились теплее. Он обещал жениться на ней, а в качестве свадебного подарка преподнести остров Скорпиос, который она обожала. С ним были связаны самые нежные воспоминания Марии: влюбленные проводили там летний романтический отпуск.
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Но потом, когда певица забеременела, Аристотель категорически запретил ей рожать. У него уже было двое детей, и дальнейшее продолжение рода не входило в его планы. Это стало еще одной травмой для Каллас и трудным решением, о котором она позже очень жалела.
Но сказочный принц оказался предателем
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Прозрение пришло неожиданно. Однажды утром Мария открыла свежую газету и прочитала новость о том, что греческий миллионер Аристотель Онассис женился. Она не могла поверить своим глазам, снова и снова перечитывая заметку.
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Женой ее любимого стала не просто какая-то неизвестная девушка, а Жаклин Кеннеди. Мало кто знал об их связи, тем более не подозревала о ней Каллас. Кроме того, местом празднования свадьбы стал тот самый остров Скорпиос, который должен был быть подарком для Марии.
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Эта новость настолько шокировала певицу, что она пожелала зла Онассису и его семье: «Боги будут справедливы. Есть на свете правосудие». После предательства она замкнулась и перестала выходить из квартиры.
Разочарование Онассиса наступило быстро, и он примчался к Каллас
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Спустя очень короткое время Онассис пожалел о своем поступке и прилетел к Марии. Он рассказывал о том, что брак был всего лишь пиар-ходом, сделкой, Джеки ничего не значит для него. Неизвестно, поверила ли Каллас этим словам, но возлюбленного она простила. Они стали вместе появляться в свете, а с новоиспеченной женой Аристотель виделся редко.
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Но тот факт, что они практически жили отдельно, никак не мешал Жаклин тратить его деньги. Привыкшая к роскоши, она вела жизнь, которая была ей удобна, не слишком считаясь с супругом.
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Такое положение вещей не устраивало Онассиса, он размышлял о разводе. Но неожиданная весть о гибели сына настолько сильно подкосила его, что он не мог больше думать ни о чем. Вскоре он тяжело заболел. Жаклин прилетела проведать его и снова окунулась в беззаботную жизнь. А в больнице все это время с ним проводила Мария.
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Онассис умер в 1975 году на больничной койке, и говорят, что его последние слова были о его верной спутнице и родной душе Марии Каллас.
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Мария Каллас умерла всего через 2 года после него. До сих пор не существует единой версии о причине ее смерти. Она не оставила завещания, а так как детей у нее не было, то ее состояние досталось бывшему мужу и матери. Но все же последняя воля у нее была: она очень хотела быть похороненной рядом с Аристотелем на Скорпиосе, своем любимом острове. Но этому не суждено было сбыться.
Нам очень жаль, что счастье этой замечательной женщины было таким трудным. А что вы думаете об этой неоднозначной истории?