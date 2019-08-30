История королевы Рании. Как девушка из семьи беженцев завоевала любовь принца и всего мира

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В мире существует более 40 монархий. Вряд ли каждый читатель сможет перечислить их все. Но имена некоторых представителей державных династий не сходят с газетных полос. Среди них королева Рания аль-Абдулла. У жены правителя Иордании есть стиль, характер, убеждения и ресурсы, чтобы все это реализовать.

Мы в AdMe.ru узнали, как Рания встретила своего принца и почему ее любит не только он, но и весь народ королевства.

Девушка, бежавшая от войны

История восточной Золушки началась далеко от страны, где ей предстояло стать королевой. Рания родилась в столице Кувейта, в семье детского врача и домохозяйки. Родители были людьми состоятельными и уделяли много внимания воспитанию дочки. После окончания школы она отправилась продолжать учебу в Египет.

Домой, на берег Персидского залива, девушка вернуться уже не смогла. В стране ее детства началась война. Родители Рании бежали в Иорданию. Сюда, в столицу Амман, и приехала из Каира будущая королева. Вчерашняя студентка была образованна и амбициозна. Первым местом ее работы стал крупнейший иорданский банк, принадлежавший королевской семье. Потом она перешла в местное представительство Apple. Планировала строить карьеру, но ее ждал другой путь.

Любовь с первого взгляда

Рании был 21 год, когда она встретила будущего мужа. Знакомый пригласил красавицу на обед, который устраивала сестра Абдаллы II. Принц тоже был в списке гостей. Он приехал уставший, сразу после военных учений, вошел в комнату — и забыл обо всем. По его словам, красота Рании покорила его с первого взгляда. Абдалла ухаживал за новой знакомой с королевским размахом: во время свиданий они летали на вертолете, катались на водных лыжах и гоняли на мотоциклах. Сперва аристократ был очарован привлекательностью Рании. Но позже один из друзей королевской четы рассказывал: по-настоящему Абдаллу привлекло то, что девушка была с ним на одной волне. Она была равна ему не по происхождению, а по образу мыслей.

Поначалу Ранию все же немного пугал статус пылкого влюбленного. Но принц привык добиваться своего. Спустя полгода вопрос о браке был решен. Делать предложение в дом родителей невесты Абдалла приехал вместе со своим отцом, правящим королем. В июне 1993 года пара отправилась под венец. Свадьба стала национальным праздником, а платье невесте шил дизайнер Брюс Олдфилд, работавший с принцессой Дианой.

Из жены — в королевы

Происхождение невесты никого особо не смущало: престол должен был занять дядя Абдаллы. Принца к бремени государственных забот не готовили, и он с молодой женой жил в свое удовольствие. Прошло 6 лет, и тут король Иордании передумал отдавать трон своему брату. Наследником был назван Абдалла. Спустя 2 недели он стал Его Величеством. 28-летняя Рания получила титул королевы.

Восточная «королева сердец»

Пожалуй, Ранию нельзя назвать типичной восточной женщиной. Она работает не меньше своего мужа. Став королевой, сразу взялась за социальные вопросы. На ее попечении школы, больницы, благотворительные фонды. Лучшим вложением Рания считает инвестиции в образование. По ее словам, знания, креативность и талант — залог успеха любой страны.

В графике первой леди Иордании наряду с приемами во дворцах — посещение бедных кварталов. Поэтому королеву часто сравнивают с принцессой Дианой.

Жена и мама с самой крутой ежедневной работой

Первая леди Иордании считает, что главное ее призвание — быть женой и мамой. Они с мужем воспитали 2 сыновей и 2 дочерей. Чтобы быть с детьми на одной волне, королева в свое время прочитала все книги о Гарри Поттере. А еще она сама пишет, и одно из ее сочинений вошло в список бестселлеров от New York Times. Своим детям Рания всегда старалась напоминать о том, что нужно быть добрыми к тем, кому в жизни повезло меньше, чем им.

Королевская семья всегда на виду. Но, как признается Рания, иногда им удается сбежать от всеобщего внимания. Тогда она с мужем и детьми отправляется на пикник. Сам король Иордании, по словам жены, любому отдыху предпочитает подводное плавание, изучение рифов Красного моря, а потом барбекю на пляже.

Главное сокровище Иордании

Самой прекрасной женщиной в мире и своей главной музой королеву Ранию называет Джорджо Армани. И многие готовы подписаться под этими словами. Каких только неофициальных титулов ей не присуждали: икона стиля, самая элегантная красавица мира, ближневосточная Жаклин Кеннеди. Также королеву включают в число наиболее влиятельных женщин планеты. В моде она создает свои правила: вопреки представлениям многих о строгих восточных запретах носит не только закрытые платья; часто надевает брюки и появляется с непокрытой головой. А еще охотно общается в интернете. На ее страницу в Instagram подписано более 5,5 млн человек, а в 2011 году Forbes признал Ранию королевой социальных сетей.

Мама, жена, королева, а еще полковник армии Иордании. Рания всегда умела объединять противоположности. Может быть, не зря главный принцип, которым она руководствуется, — при решении любого вопроса искать компромисс между тем, что подсказывает сердце, и тем, что советует разум.

Хотя история Рании и похожа на сказку о Золушке, она, став королевой, не сидит сложа руки. А как вы считаете, кому приходится сложнее: знаменитостям, которые всегда на виду, или обычным людям?