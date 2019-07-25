История княгини, которая в 21 год не побоялась уехать из дома и провела с мужем в сибирской ссылке 30 лет

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Мария Волконская провела с мужем в Сибири почти 30 лет. Сергей Волконский был участником оппозиционного движения, выступавшего против крепостного права и самодержавия. После попытки государственного переворота в декабре 1825 года дворян судили, многих отправили в ссылку. Женам декабристов предстояло выбрать: ехать за супругом, отказавшись от привычной жизни, либо остаться дома. Некоторые последовали за своими мужьями, и в числе первых была Мария.

AdMe.ru изучил биографию княгини, прочитал ее мемуары и теперь расскажет ее историю вам.

Самоотречение Волконской легло в основу стихов, повестей и фильмов. Вторая часть поэмы Николая Некрасова «Русские женщины» создана в том числе на основе ее «Записок» — кратких воспоминаний, написанных княгиней для сына Миши.

Михаил Волконский переводил для Некрасова мемуары матери с французского на русский и вспоминал, что тот «по нескольку раз за вечер вскакивал и со словами: „Довольно, не могу“ бежал к камину, садился к нему и, схватясь руками за голову, плакал, как ребенок».