История княгини, которая в 21 год не побоялась уехать из дома и провела с мужем в сибирской ссылке 30 лет
Мария Волконская провела с мужем в Сибири почти 30 лет. Сергей Волконский был участником оппозиционного движения, выступавшего против крепостного права и самодержавия. После попытки государственного переворота в декабре 1825 года дворян судили, многих отправили в ссылку. Женам декабристов предстояло выбрать: ехать за супругом, отказавшись от привычной жизни, либо остаться дома. Некоторые последовали за своими мужьями, и в числе первых была Мария.
AdMe.ru изучил биографию княгини, прочитал ее мемуары и теперь расскажет ее историю вам.
Самоотречение Волконской легло в основу стихов, повестей и фильмов. Вторая часть поэмы Николая Некрасова «Русские женщины» создана в том числе на основе ее «Записок» — кратких воспоминаний, написанных княгиней для сына Миши.
Михаил Волконский переводил для Некрасова мемуары матери с французского на русский и вспоминал, что тот «по нескольку раз за вечер вскакивал и со словами: „Довольно, не могу“ бежал к камину, садился к нему и, схватясь руками за голову, плакал, как ребенок».
Портрет Марии 1820-х гг. (до ссылки) и 1830 г. — спустя несколько лет жизни в Сибири.
- Мария Раевская родилась в 1805 году. Ее родители — генерал Николай Раевский, герой войны, и Софья Раевская, внучка М. В. Ломоносова. Девушка получила превосходное воспитание, была завидной невестой, сам Пушкин посвящал ей стихи.
- Когда Раевской был 21 год, ее выдали замуж за князя Сергея Волконского. Супруг — как и ее отец, герой войны 1812 года, — был на 20 лет старше своей избранницы. «Родители думали, что обеспечили мне блестящую, по светским воззрениям, будущность», — писала она в своих воспоминаниях.
- В первый год супружеской жизни они провели вместе только 3 месяца из-за характера службы Волконского. Фактически она не слишком хорошо знала мужа. Секретами он делиться не спешил, и ни о каком его отношении к тайному сообществу Марии не было известно вплоть до его ареста.
- Когда мужа арестовали за причастность к движению декабристов, княгине подошел срок рожать. Несколько месяцев после рождения сына родные уклонялись от ответа на вопрос, что с мужем, где он и почему так долго не приезжает.
Мария Волконская с сыном Николаем (1826) и ее муж Сергей Волконский (ориентировочно 1823–1825).
- Когда стало известно о том, что Волконский приговорен к 20-летней ссылке в Сибирь, Мария не раздумывая собралась ехать за ним. Отец кричал, что проклянет ее, если через год она не вернется. Перед женщиной встал выбор: остаться с сыном либо последовать за мужем. Ребенка она оставила родным.
- Свекровь дала ей денег: ровно столько, чтобы хватило на дорогу до Иркутска, заплатить за лошадей.
- Путь в Сибирь занял долгих 20 дней. Когда переезжали Байкал, по воспоминаниям Марии, у нее слеза замерзла в глазу — до того было морозно ночью.
- Отправляясь к мужу, она становилась женой ссыльно-каторжного и должна была подписать бумагу, по которой теряла свои титулы. Детей из таких семей записывали в казенные заводские крестьяне. Ее неоднократно пытались уговорить вернуться назад, но Волконская отказалась.
Первое место поселения Волконской в ссылке. Дом, где она жила с княгиней Трубецкой.
- Преодолев долгий путь до Благодатского рудника, Мария добилась встречи с Волконским. «Открыли маленькую дверь налево, и я поднялась в отделение мужа. Сергей бросился ко мне; бряцание его цепей поразило меня: я не знала, что он был в кандалах. Суровость этого заточения дала мне понятие о степени его страдания», — вспоминала она.
- Ссыльные работали с 5 утра до 11 вечера. Норма составляла 3 пуда руды на каждого — а это 49 кг.
- С мужьями было разрешено видеться всего 2 раза в неделю. Мария жила в домике с Екатериной Трубецкой, супруг которой также был узником. Дом был тесен: лежа на матрасе, женщина упиралась ногами в дверь, а головой в стену. Окна закрывала слюда вместо стекол.
- Волконская говорила, что люди в ссылке оказались совсем не такими, как ей рассказывали, а добрыми и уважительными по отношению к каторжникам. Они называли узников «наши князья», «наши господа», помогали им в работе, подкармливали горячим запеченным картофелем.
- Женщины отказались от ужина, ели в основном суп и кашу, стараясь сэкономить и передать обед своим мужьям. Когда те узнали о стесненном положении жен, то отказались от обедов. Но голодными узники не оставались: «Тюремные солдаты, все добрые люди стали на них готовить».
- Свекровь расспрашивала о своем сыне, но приехать к нему на встречу не решалась, полагая, что ее здоровье этого не выдержит.
- Несмотря на свое тяжелое положение, Волконская помогала каторжанам. Однажды получила нагоняй от чиновника за то, что приобрела несколько рубашек для тех, кому нечего было носить. На это Мария ответила, что не привыкла видеть на улице полуголых людей, и вопрос был закрыт.
Мария Волконская (1863).
- В первые годы после поездки Мария потеряла сына Николая, который остался в Петербурге, и отца. Это было для нее большим ударом.
- После завершения строительства нового острога каторжан перевели в Читу. Там трудовая повинность была намного легче, чем работа на рудниках: нужно было чистить конюшни и мести улицы. Когда сменилось руководство, узников стали выводить на многочасовые прогулки.
- У каждого ссыльного был свой досуг: кто-то собирал коллекцию насекомых и бабочек, кто-то писал стихи. Бестужев рисовал портреты и делал украшения из стали — благодаря этому увлечению у каждой вскоре появилось кольцо из мужниных кандалов. Также сохранились его рисунки, отражающие быт тех времен.
- После перевода каторжников в здание Петровской тюрьмы женам разрешили перебраться туда же. У них с мужьями-узниками теперь были свои камеры, каждую из которых женщины украсили как могли. Волконская обтянула стены шелковой материей — занавесями, которые ей прислали из Петербурга. У них было пианино, шкаф с книгами, 2 дивана и стол. Несмотря на тесноту, это было для Волконской счастьем — видеть мужа не дважды в неделю и без сопровождения посторонних.
Волконская с мужем в камере Петровской тюрьмы. Рисунок Николая Бестужева (1830).
- В ссылке у Волконских родилось трое детей, двое из которых выжили — сын Михаил и дочь Елена. Вот что Мария писала сыну: «В этом, 1832-м, году ты явился на свет, мой обожаемый Миша, на радость и счастье твоих родителей. Я была твоей кормилицей, твоей нянькой и частью твоей учительницей».
- Сын окончил с золотой медалью иркутскую гимназию. В дальнейшем Михаил Волконский стал заместителем министра народного просвещения.
- Среди внуков Волконских были публицисты, режиссеры, чрезвычайные послы. Один из них стал вице-председателем Государственной Думы, другой — помощником министра внутренних дел.
«Первое время нашего изгнания я думала, что оно, наверное, кончится через 5 лет, затем я себе говорила, что будет через 10, потом — через 15 лет, но после 25 лет я перестала ждать. Я просила у Бога только одного — чтобы он вывел из Сибири моих детей».Записки княгини М. Н. Волконской
Елена и Михаил Волконские, дети, рожденные в ссылке. Иркутск (1845).
Князь Михаил Волконский был тайным советником, сенатором, заместителем министра народного просвещения, членом Государственного Совета. Этюд Ильи Репина к картине 1903 года.
- По окончании срока каторжных работ Волконского отпустили. Мария вспоминала: «Господь был милостив к нам и дозволил, чтобы нас поселили в окрестностях Иркутска». Деревня была не самым привлекательным местом на свете, но женщина радовалась, что там был доступ к медицинской помощи для детей.
- Свобода освобожденных ограничивалась: мужчины могли охотиться и прогуливаться в окрестностях поселения, женщины — совершать покупки в городе.
- Дети учились в гимназии. Чтобы этого добиться, Волконская хлопотала и ходатайствовала, и ей разрешили переехать с детьми в Иркутск. До этого она сама занималась их образованием. Волконский мог видеться с семьей в городе 2 раза в неделю, а спустя несколько месяцев ему разрешили переехать к ним.
- Сергею Волконскому вернули дворянство в 1856-м. Также по особой просьбе ему возвратили три награды, которыми он особенно дорожил. Мария по ходатайству дочери уехала из Сибири в Москву для лечения в том же году, к ней присоединился и Сергей. Супруги посещали дочь Елену в имении Вороньки в Черниговской губернии.
- Мария умерла в 1863 году в возрасте 58 лет. Ее супруг ушел из жизни двумя годами позже.
Мария и Сергей Волконские, ориентировочно 1860-е гг.
- В 1975 году на экраны вышел фильм «Звезда пленительного счастья», посвященный декабристам и их женам. Марию Волконскую в нем сыграла Наталья Бондарчук, Сергея Волконского — Олег Стриженов. Роль Екатерины Трубецкой, которая была соседкой Марии в реальной жизни (она называла ее Каташей в своих мемуарах), исполнила Ирина Купченко, а князя Трубецкого сыграл Алексей Баталов.
Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья».
Несмотря на тяжелые обстоятельства, Мария смогла стать поддержкой и опорой для своего мужа и вырастить двоих детей. Жизнь Волконской — это история о том, как сохранить человечность и любовь к миру при любых, самых тяжелых и непредсказуемых обстоятельствах, над которыми человек невластен.
Фото на превью Wikimedia Commons, Nikolaj Bestuzhev / Wikimedia Commons