История Энне Бурды, которая создала модную империю благодаря неверности своего мужа

Ее главной новаторской идеей стали листы с выкройками, которые вкладывали в журнал с 1952 года. По этим шаблонам можно было самостоятельно сшить одежду, которую демонстрировали модели на подиумах. В то время как одежда из других журналов оставалась недоступной для большинства читательниц, Энне удалось создать журнал, который позволял огромному количеству женщин одеваться элегантно и со вкусом, не тратя на это баснословные деньги.

Идея Энне сработала на все 100 %, ведь она точно понимала, что нужно было женщинам. В то время готовой одежды было мало, а то, что продавалось, стоило очень дорого. Однако ткань была более доступной, и многие умели шить. Неудивительно, что вскоре Burda Moden стал продаваться не только в Германии, но и во многих других странах.