История Энне Бурды, которая создала модную империю благодаря неверности своего мужа
Про журнал Burda слышали многие. В свое время он стал настоящим прорывом в мире моды и открытием для модниц из разных стран, поскольку позволил миллионам женщин выглядеть ничуть не хуже моделей. Однако мало кто знает биографию создательницы этого журнала — немки по имени Энне Бурда.
Нам в AdMe.ru стало любопытно узнать, какой же была история успеха этой женщины, которая сумела превратить житейскую неудачу в безусловную победу.
Энне (крайняя справа) вместе с родителями, сестрой и братом
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Энне Бурда — урожденная Анна Магдалена Леммингер появилась на свет в 1909 году в провинциальном городке Оффенбург. Ее отец был машинистом поезда, а мать — домохозяйкой, так что семья жила довольно скромно.
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С ранних лет Анна поняла, что не хочет повторить судьбу своей матери: скромное положение домохозяйки было ей не по душе. Для себя она хотела чего-то большего и лучшего.
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Анна очень любила выделяться среди других. В юности она сделала себе дерзкую стрижку боб, в то время как все остальные девочки заплетали волосы в косички. Примерно в это же время она сменила свое имя на Энне — в честь героини ее любимой песни «Энне из Тарау».
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После окончания монастырской школы и учебы в колледже Энне пошла работать кассиром в электроэнергетическую компанию. Однажды плату за электроэнергию принес довольно милый молодой человек Франц Бурда, который был владельцем небольшой типографии. Молодые люди понравились друг другу, и через год они сыграли свадьбу.
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Почти 20 лет Энне старательно выполняла роль образцовой жены и матери. Она вела хозяйство и родила своему мужу 3 сыновей: Франца, Фридера и Хуберта. Дела в издательском бизнесе ее супруга шли хорошо, и со стороны могло показаться, что девушка вытянула счастливый билет. Однако Энне чувствовала, что ей чего-то не хватает: ее деятельная и творческая натура искала выхода.
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Иногда судьба оказывается большой шутницей и исполняет наши мечты весьма оригинальным способом. Оказалось, что многие годы ее супруг финансировал убыточное издательство Elfi-Moden, принадлежавшее Эльфриде Брейер, его бывшей секретарше, с которой у него был роман. Энне было 40 лет, когда она узнала об измене мужа.
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Однако, узнав о том, что бывшая секретарша ее мужа родила ему внебрачную дочь, Энне не подала на развод, а заставила супруга отказаться от финансирования Elfi-Moden и заручилась его поддержкой, чтобы переоформить издательство на себя.
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В 1949 году она возглавила издательство, которое в то время насчитывало 48 сотрудников. Вскоре она выпустила модный журнал Favorit, который с 1950-го стал носить название Burda Moden. Кстати, свой брак Энне сохранила, но теперь между супругами были сугубо деловые отношения. Кроме того, она наняла помощников, которые должны были помогать по дому и заботиться о детях.
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Конечно, было непросто начать новую жизнь в 40 лет, тем более что Энне не умела ни шить, ни издавать журналы. Но зато она отлично знала, чего хочет: стать самодостаточной и успешной, а также помочь другим женщинам выглядеть модно и стильно.
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Новая владелица бизнеса с головой погрузилась в работу. Она искала портних и фотографов, сама выбирала лучшие модели и снимки. Параллельно Энне изучала издательское дело, разрабатывала новое оформление своего журнала мод и знакомилась с кутюрье. Она проводила в офисе по 10–12 часов.
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Ее главной новаторской идеей стали листы с выкройками, которые вкладывали в журнал с 1952 года. По этим шаблонам можно было самостоятельно сшить одежду, которую демонстрировали модели на подиумах. В то время как одежда из других журналов оставалась недоступной для большинства читательниц, Энне удалось создать журнал, который позволял огромному количеству женщин одеваться элегантно и со вкусом, не тратя на это баснословные деньги.
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Идея Энне сработала на все 100 %, ведь она точно понимала, что нужно было женщинам. В то время готовой одежды было мало, а то, что продавалось, стоило очень дорого. Однако ткань была более доступной, и многие умели шить. Неудивительно, что вскоре Burda Moden стал продаваться не только в Германии, но и во многих других странах.
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К 1961 году ее журнал стал крупнейшим в мире модным изданием с тиражом 1,2 млн экземпляров. Энне буквально покорила мир и стала королевой моды.
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После смерти своего мужа Энне покорила еще одну недосягаемую высоту: в 1987 году Burda Moden стал первым западным журналом, издаваемым в Советском Союзе. Так что ей удалось стереть не только культурные, но и политические границы.
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77-летняя Энне Бурда провела презентацию своего журнала и показ мод в Колонном зале московского Дома Союзов. Это была настоящая культурная революция. Каждой приглашенной женщине был вручен подарочный пакет с надписью «Мода не знает границ». В нем лежали экземпляр нового журнала и набор невиданной ранее косметики.
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Энне управляла своей империей 45 лет и каждый месяц в письме обращалась к читательницам со страниц журнала. Когда ей исполнилось 85 лет, она передала издательство своим 3 сыновьям. Однако Фридер и Франц продали свои акции своему брату Хуберту Бурде, который решил взять управление на себя.
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На заслуженном отдыхе Энне решила наконец-то посвятить время своему хобби и увлеклась рисованием масляными красками. Также с молодости она была большой любительницей роскошных спортивных автомобилей и продолжала пополнять свой автопарк новыми экземплярами.
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Кроме того, Энне Бурда создала несколько благотворительных фондов. Она способствовала развитию культуры и искусства, заботилась о пожилых людях, поддерживала нуждающихся в родном городе Оффенбурге.
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Легендарная бизнес-леди скончалась в 2005 году в весьма почтенном возрасте. Ей было 96 лет. Но ее дело продолжает жить: сегодня журнал носит имя Burda Style, он издается на 17 языках в более чем 100 странах мира.
- В 2018 году, в честь 110-летнего юбилея Энне, немецкий телеканал ARD выпустил двухсерийный фильм, рассказывающий историю успеха этой невероятно энергичной и талантливой женщины, которая смогла сотворить экономическое чудо своими руками.
Вы когда-нибудь покупали журнал Burda и пользовались его выкройками?