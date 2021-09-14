История Дианы Спенсер, имя которой получила леди Ди. И, кажется, еще и ее судьбу в придачу

Родители всеми любимой Дианы, принцессы Уэльской, ожидали мальчика, который сможет дальше нести фамилию Спенсеров. Они не были готовы к тому, что у них будет девочка, поэтому целую неделю малышка была без имени. В итоге они назвали ее в честь Дианы Спенсер, которая жила в XVIII веке.

Признаться, мы в AdMe.ru не подозревали, что королева людских сердец была названа в честь другой аристократки, поэтому решили подробнее узнать о жизни ее предка и сравнить с биографией леди Ди. И нашли немало сходств в судьбах обеих женщин.

Обе Дианы росли без тепла матери

Леди Диана Спенсер родилась 31 июля 1710 года в Лондоне в семье британского аристократа сэра Чарльза Спенсера и Анны Черчилль, графини Сандерленд. Она была младшим ребенком в семье, у нее было 3 старших брата и 1 сестра. Милая Ди, а именно так ее называли домашние, рано осиротела. В 1716 году не стало ее мамы, а в 1722-м она потеряла отца. За детьми начала присматривать бабушка, герцогиня Мальборо, которая являлась самой влиятельно женщиной того времени благодаря дружеским отношениям с королевой Анной. Бабушка плотно занялась воспитанием любимых внуков. Вторая Диана Спенсер появилась на свет в 1961 году, также в июле, но 1-го числа. Родилась и выросла будущая принцесса в Сандрингеме. Когда девочке было 7 лет, ее родители развелись. Некоторое время после этого Диана жила с мамой, однако впоследствии ее отец оформил опеку и забрал дочь к себе и своей новой спутнице.

Диана Спенсер с бабушкой, леди Мальборо.

Леди Мальборо не чаяла души в Диане, которая выросла высокой светловолосой привлекательной девушкой. Будущая герцогиня работала личным секретарем у бабушки, которой уже трудно было делать записи от руки. Внучку она описывала как самую умную особу женского пола, которую она когда-либо знала. Диана среди прочего увлекалась оперой, потому что жили они по соседству с композитором Георгом Фридрихом Генделем.

Обеим Дианам предстояла свадьба с принцем Уэльским

Из-за статуса и красоты Диана Спенсер получала немало лестных писем и предложений выйти замуж, однако леди Мальборо была категорична. Она отказывала всем, кого считала недостойной партией своей внучке. С ранних лет будущая герцогиня была близка с детьми короля Георга II. В 1730-х годах по дворцу пошел слух, что готовится свадьба Дианы и Фредерика, принца Уэльского. Была запланирована тайная церемония в Большом Виндзорском парке. Однако брак так и не был заключен, потому что премьер-министр Уолпол узнал о планах своей давней конкурентки Сары Мальборо и все сорвал. К тому же у него была подготовлена другая партнерша для принца. Вся эта история хранилась в тайне, и только спустя несколько десятилетий сын Уолпола рассказал о произошедшем. После неудачной попытки выдать внучку за королевскую особу леди Мальборо выбрала в спутники Диане 21-летнего лорда Джона Расселла. Этому союзу уже никто не мешал. Свадьба состоялась 11 октября 1731 года. В приданое Диана получила £ 30 000 и обещанное наследство от бабушки в размере £ 100 000. В 1732 году леди Диана Спенсер стала герцогиней Бедфорд и управляющей домом-сокровищницей Уоберн-Эбби.

В отличие от родственницы леди Ди удалось заключить брак с принцем Уэльским. Диана и Чарльз поженились 29 июля 1981 года в соборе Святого Павла. Традиционно все свадьбы проводят в Вестминстерском аббатстве, а на этот праздник пригласили много гостей, рассадить которых можно было только в соборе. Но счастливой семейной жизни у них не получилось. Диана и Чарльз состояли в браке 15 лет, но последние 4 года уже не жили вместе. Интересно, что обе Дианы решили выйти замуж в раннем возрасте. Будущей герцогине Бедфорд на момент заключения брака был всего лишь 21 год, а принцессе Уэльской — 20.

Во время первой беременности с обеими девушками произошел несчастный случай

В ноябре 1732 года с леди Дианой произошел несчастный случай. Она ехала в экипаже и выпала из него, будучи беременной. Полученные травмы спровоцировали преждевременные роды. У пары родился сын, которого назвали Джоном, однако младенец прожил всего несколько дней. При этом матери первое время даже не говорили о случившемся, ждали, когда она окрепнет и сможет принять новость. Муж Дианы очень хотел стать отцом. Однако ребенок не родился и во вторую беременность, которая случилась спустя несколько месяцев после первых родов. У герцогини произошел выкидыш. Она винила себя в случившемся, считала, что недостаточно ухаживала за собой в течение беременности. Диана, принцесса Уэльская, на 12-й неделе беременности упала, как и ее родственница. Только леди Ди повезло больше, потому что, несмотря на все ушибы, плод не пострадал. 21 июня 1982 года у пары родился первенец.

Обе рано ушли из жизни

Весной 1735 года герцогиня Бедфорд почувствовала недомогание, которое изначально списала на третью беременность. Однако вместо радостных новостей пришли печальные: Диана заболела туберкулезом. Болезнь прогрессировала быстро, девушка начала терять вес. Леди Мальборо настояла, чтобы внучку перевезли в другое имение. Но спасти милую Ди не удалось, леди Диана Спенсер, герцогиня Бедфорд, ушла из жизни 27 сентября 1735 года. Милая Ди ушла из жизни в возрасте 25 лет, леди Ди прожила на 11 лет дольше, она погибла в 36 в автомобильной аварии в Париже.