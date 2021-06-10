История простой девушки из Краснодара, которая подметала театральные подмостки, а потом покорила мировую сцену

Анну Нетребко знают даже те, кто не увлекается прослушиванием оперных арий. Великолепное сопрано и невероятная харизма женщины завоевали сердца людей по всему миру. На ее концерты сложно достать билеты, певица достигла заоблачных высот в профессии, но осталась все той же открытой кубанской девчонкой, которой была всегда.

Мы в AdMe.ru точно можем сказать, что одаренность и целеустремленность помогают свернуть горы, и Анна является тому ярким подтверждением.

Анна родилась и выросла в Краснодаре, по происхождению является потомственной казачкой. Родители будущей оперной дивы не имели никакого отношения к музыке: мама была инженером, а папа — геологом.

В детстве Анна планировала посвятить себя спорту, у нее даже есть звание кандидата в мастера спорта по акробатике. Но совсем без музыки не обошлось: девушка была солисткой хора «Кубанская пионерия» при Дворце пионеров и школьников Краснодарского края.

По выходным маленькая Анна с подругами ставили домашние спектакли. У нашей героини даже была любимая роль — Баба-яга. Певица свой выбор объясняет так: «Я не любила быть красавицей, какой-то там принцессой, это неинтересно. Баба-яга может корчиться и танцевать развязно».

Анна Нетребко в опере «Травиата», тут ей всего 22 года.

Юная артистка не планировала оставаться в родном городе, поэтому отправилась поступать в Санкт-Петербургскую консерваторию, куда и была зачислена в 1991 году. Во время учебы Анна не сидела на шее у родителей, а подрабатывала уборщицей и статисткой в Мариинском театре .

. В 1993-м она победила в конкурсе вокалистов имени Глинки, а через некоторое время оставила консерваторию и стала солисткой Мариинского театра, где ее заметил дирижер Валерий Гергиев. В будущем Анна объездит весь мир с труппой этого театра.

Всемирную известность Нетребко получила в 2002 году, после триумфального выступления в опере «Дон Жуан» на Зальцбургском фестивале. Критики высоко оценили исполнение Нетребко, отметив в нем особый драматизм. В это время в родном Краснодаре из-за тяжелой болезни ушла из жизни мать Анны.

Благодаря волевому характеру артистка не раскисает, а еще больше отдается профессии. В том же году Нетребко дебютирует в «Войне и мире» в Metropolitan Opera в роли Наташи.

Дебют в Metropolitan Opera, 2002 год.

Анна награждена многими званиями и наградами: народная артистка России, лауреат государственной премии РФ в области литературы и искусства, а также каммерзенгер Венской государственной оперы. Последний титул получают только выдающиеся оперные артисты, а в Австрии Нетребко очень ценят, считают практически своей .

. В 2006 году Нетребко получила австрийское гражданство. «Вена вообще город для певцов благодатный. Здесь музыканты и артисты — привилегированные люди», — говорит Анна.

Опера не отпускала Анну и в личной жизни: она состояла в гражданском браке с уругвайским баритоном Эрвином Шроттом, и в 2008 году у них родился сын Тьяго. К сожалению, через 5 лет пара приняла решение разойтись.

С Эрвином Шроттом, 2012 год.

Когда в 3 года сын так и не заговорил, женщина забила тревогу и стала показывать мальчика врачам, которые позже диагностировали у него аутизм. По признаниям артистки, она долго не хотела принимать диагноз, но вовремя поняла, что надо действовать. Она решила поехать с сыном в Америку, которая славится специалистами, практикующими метод ABA.

Тьяго учится в школе в Нью-Йорке, отлично говорит и пишет на нескольких языках, поет и даже рассказывает о своей учебе у мамы в инстаграме. Нью-Йорк стал еще одним домом для артистки, здесь она чаще всего проводит свободное время.

Поклонники оперы по всему миру обожают не только Нетребко, но и ее дуэт с мексиканским тенором Роландо Вильясоном. Исполнителей даже называли «дуэтом мечты». Многие до сих пор сожалеют, что Анна и Роландо больше не выступают вместе.

С Роландо Вильясоном в Цюрихе, 2005 год.

В 2014 году Нетребко исполнила гимн Олимпиады на открытии Игр в Сочи. Надо признать, артистка вообще легко соглашается на эксперименты. Однажды она спела песню с Филиппом Киркоровым на открытии «Новой волны».

На открытии Олимпийских игр, 2014 год.

Анна всегда слыла красавицей. Еще бы: яркая внешность, стройная фигура, обаяние, бьющее через край. В юности она даже участвовала в конкурсе красоты «Мисс Кубань» .

. Оперная дива любит ярко одеваться, отдает предпочтение забавным принтам и необычным сочетаниям вещей. Некоторые ее образы могут удивить даже самых преданных поклонников. Чего только стоит костюм и макияж на вечеринке Хайди Клум в честь Хеллоуина.

29 декабря 2015 года Анна вышла замуж за азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Вместе они воспитывают сына Нетребко от первого брака, выступают на сцене, занимаются благотворительностью и путешествуют по миру.

Нетребко — нестандартная оперная певица, у нее есть фишки, которые делают выступления невероятно эффектными. Однажды она сбросила туфли прямо на сцене, а в другой раз и вовсе исполнила колесо на подмостках Мариинского театра.

В рейтинге Forbes Анна Нетребко вошла в десятку самых высокооплачиваемых российских музыкантов за 2017 год, ее доход за год составил $ 7,5 млн.

В редкие домашние вечера певица устраивает пир на весь мир. Вот что говорит коллега Анны по сцене Петр Бечала: «Она всегда рада гостям, и когда устраивает вечеринки, то готовит сама , это потрясающе» .

. Нетребко никогда не забывает о малой родине. Любит приезжать в Краснодар, гулять по знакомым улочкам, собираться в кругу семьи. Анна прививает культурные и семейные ценности своему сыну Тьяго.

Чего еще не отнять у Нетребко, так это чувства юмора. Например, одну из своих публикаций в соцсети она подписала следующим образом: «Почему-то дома всегда засыпаешь быстрее ребенка».

В сети периодически появляются статьи о диетах Анны, хотя певица не приемлет их в принципе. Она выкладывает фотографии, как ест пасту и определенно получает от этого большое удовольствие. Мы в AdMe.ru без ума от этой женщины и желаем ей покорения новых вершин.