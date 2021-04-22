Истории читателей AdMe.ru о родителях, которые своими поступками доказали, как сильно они любят своих детей

Дети в силу своего юного возраста особенно хорошо запоминают моменты, которые вызывают в них бурю эмоций. Хотя для взрослого это все может показаться пустяком. А вот ребенок радость от покупки желанной игрушки или гордость от поддержки родителей в трудную минуту не забудет даже через десятки лет.

Мы в AdMe.ru попросили наших читателей рассказать о самых запоминающихся поступках их родителей, в которых чувствовалась вся любовь и забота.

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Помню, как меня обвинили в краже кошелька у девочки, потому что я была у нее в гостях, а после моего ухода кошелек пропал. А я его в глаза не видела. Так вот, ее бабушка пришла к моему папе разбираться. Папа только спросил у меня, брала я или нет. Я ответила, что нет. Тогда папа сказал той бабушке, что разговор окончен, посоветовал получше поискать дома тот кошелек. И долго возмущался, что его дочь обозвали воровкой. Я всегда знала, что родители на моей стороне! © Вера Рындич / Facebook

3.

Мама много работала в 90-е, а мне хотелось праздника и маму в безраздельную собственность. Поэтому мы в воскресенье ездили в Павловск, Пушкин, Летний сад на «культурные прогулки». Чай в термосе, бутерброды или шарлотка, с мамой можно болтать обо всем, параллельно любуясь архитектурой и ландшафтом, — вот оно, счастье. И только став старше, я поняла, чего это стоило маме после 6-дневной рабочей недели, когда в воскресенье банально хотелось поспать подольше. Но самое теплое, наверное, это не воспоминание о том, как мы близки в детстве были, а о том, как она меня стала отпускать от себя, чтобы дать сепарироваться. Я в школу ездила с сопровождением до 12 лет. Мама очень переживала: район неблагополучный, рядом заброшенная стройка, пустырь, еще и на транспорте ехать долго. А я очень хотела сама, уже все в классе ходят в школу сами, а я как маленькая. И мама меня услышала, стала отпускать. Переживала, боялась, пила корвалол, считала минуты до того, как я приду, но отпустила. Потом в 15 отпустила с группой от школы в лагерь в Одессу, другое государство уже. Тоже переживала, но отпустила, даже сама предложила. Наверное, это одно из самых сложных проявлений родительской любви — отпустить того, кого ты безумно любишь. © Melissa / AdMe

4.

В 1985 году я лежала в больнице. Моя мама после работы приходила ко мне и приносила передачки. Один раз она передала передачу и ушла домой. По дороге увидела, что продают торт «Надежда», а я его очень любила. Так она купила и вернулась с ним ко мне в больницу. Время посещений уже закончилось, и моя мама через форточку передала этот торт. Мы ели всей палатой. Я до сих пор помню маму, стоящую под дождем с тортом в руках. Ей уже 80. Дай бог ей здоровья! © Татьяна Каменева / Facebook

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В 6-м классе я очень хотела сделать «химию» на голове. Ныла и просила на нее деньги. Моя мама накрутила мои мокрые волосы на тряпочки с бумажками на ночь, а утром счастливая я не смогла их расчесать. Но кучеряшки были отменные, я была в шоке. А мама сказала: «Сейчас мы намочим, и все будет хорошо, а вот „химия“ будет такая полгода и никуда не денется». Больше я про «химию» и не заикалась Хочу сказать спасибо ей, ведь нас было трое детей, она работала и еще находила силы на такие объяснения для нас всех. Мамочка, я тебя очень люблю, ты лучшая! © Ирина Щербакова / Facebook

7.

В садике я знала, что хлеб пекут из муки, а мука делается из колосков. Вот только не знала, как эти колоски выглядят, и путала их с обычной травкой с «метелочками». После садика в парке собирала букеты и просила бабушку испечь хлебушек из этих колосков. На следующий день бабушка приходила за мной с кусочком свежего черного хлеба и говорила, мол, вот, испекла. Долго она эту игру поддерживала, потом я выросла, игра забылась. Но тогда это было так здорово! © Маргарита Тюменцева / Facebook

8.

Не помню ни одного момента, когда бы родители не были на нашей стороне. И я понимаю, как мне и брату с ними повезло. Помню, на каждый Новый год нам дарили по большому мешку подарков. Это были 90-е, зарплату практически не платили, мы жили очень бедно, как я сейчас понимаю. И родители готовили все подарки сильно заранее. Так вот, перед одним Новым годом мы с братом зачем-то поехали на одну из станций метро. И там в магазинчике я увидела куклу Барби с белыми волосами, а брат — новую модель машины. Поехали домой, рассказали родителям, особо не надеясь. Потому что денег-то не было. Но мама нам дала ₽ 50. Как сейчас помню, мы купили то, что хотели. Практически последние деньги. Куклу очень любила, играла с ней. Сейчас с ней играет уже моя дочь. Очень люблю своих родителей. За то, что даже в то непростое время смогли подарить нам самое прекрасное детство. © Анастасия Мудрова / Facebook

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10.

Как-то моя подруга-соседка похвасталась куклой, которую ей купили (семья у нее была зажиточная). Таких я никогда не видела. Были обычные пупсы. А эта кукла была тоненькая, с длинными белыми волосами и в шелковом платье с кружевами, с короной на голове. Я смотрела на нее завороженно и понимала, что такой у меня никогда не будет. Мы жили скромно, и мама еще сидела в декрете с третьим ребенком. Несколько дней, когда я приходила из школы, мама куда-то уходила на несколько часов. А потом неожиданно мама вручила мне ее, куклу моей мечты, только в голубом платье. Она была у меня, пока я не выросла. А мама, как выяснилось позже, ходила делать ремонт, чтобы купить мне куклу. Спасибо мамочке за это. © Анжелика Попинако / Facebook

11.

Когда мне было 10 лет, я впервые увидела собаку колли и потеряла голову. Собака в то время стоила ₽ 400 — огромные деньги. Мне мама давала ₽ 1 на неделю на обеды в школе. Но я решила копить. Я получала от мамы 20 копеек в день, покупала коржик за 7 и чай за 2, остальное клала в копилку... Eще сдавала бутылки, иногда мне разрешали оставлять сдачу, когда ходила в магазин. Пересчитывала свои накопления каждую неделю, представляя, как я с собакой гуляю. Вступила в клуб cобаководства ДОСААФ, перечитала по 10 раз все книги по воспитанию щенков из тех, что там продавали. Через 5 лет собака уже стоила ₽ 1 000... А у меня в копилке было около ₽ 400. Однажды у нас дома был родственник, который украл из копилки почти все бумажные деньги. Когда обнаружили, было уже поздно — осталось монетами всего ₽ 130. Как же я рыдала, когда пересчитывала эти остатки... А еще через полгода моя мама дала мне денег на щенка. Никогда не забуду этого — она отдала мне всю зарплату и все отпускные. Я купила себе мечту всей своей жизни. Моя Эля прожила со мной 11 лет, уже 20 лет как ее нет, а я храню ее медали с выставок... Всю жизнь благодарна маме, что она мне подарила мою мечту и еще потом помогала заботиться. © Olga Aksyonova / Facebook

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13.

6-й класс, 90-е годы, уроки во 2-ю смену до позднего вечера. А у меня разболелся зуб, да так сильно, что аж до слез. 18:00, урок русского языка, а я знаю, что поликлиника в 19:00 закроется, и вся в слезах прошу отпустить к зубному. Училка в позу, мол, нечего придуриваться. Я складываю книги в портфель и без разрешения ухожу с урока, а вслед летит: «Чтобы без родителей завтра в школу не возвращалась!» На следующий день в школу пришла мам. Такого разгрома школа еще не видела, она всех так построила, что даже директриса пикнуть боялась. А все потому, что, когда я пришла домой, у меня было уже такое воспаление, что температура поднялась до 40 °С и маме пришлось бежать со мной в поликлинику. Моя мама до сих пор моя защитница! А самое главное, что она никогда, ни разу на меня не повысила голос — даже на полтона! Она умеет поставить на место, говоря спокойно, но жестко. © Elena Zhvavaya / Facebook

14.

Родители, любите и защищайте своих детей. Кроме вас это делать некому. Я очень благодарна моей маме. Она одна вырастила нас троих, находила время, чтобы отвезти нас на речку, никогда не отказывала в денежке на мороженое и кино. Моя мама, даже когда я уже выросла, защищала меня. Был у меня навязчивый кавалер. Категорически не хотел принимать расставание, достал меня просто. Пока я в сердцах не пожаловалась маме. Так она его так отшила, что он больше никогда не появлялся в моей жизни. © Нара / AdMe