Художник представил, как выглядели бы сегодня 15+ культовых фигур прошлого
Возможно, вы когда-нибудь представляли себе образ персонажа, который жил много лет назад или же был просто выдуман когда-то давно, и фантазировали о том, как бы он выглядел сейчас. Это одно из излюбленных занятий художника Хидрели Диао (Hidreley Diao), который периодически радует своих подписчиков новыми работами.
Мы в AdMe.ru посмотрели творения этого мастера и выбрали из них наиболее яркие и точные, на наш взгляд.
1. Микеланджело
2. Геракл
3. Васко да Гама
4. Маркиза де Помпадур
5. Исаак Ньютон
6. Жанна д’Арк
7. Фрида Кало
8. Зевс
9. Леонардо да Винчи
10. Нефертити
11. Людвиг ван Бетховен
12. Иоганн Себастьян Бах
13. Афродита
14. Клеопатра
15. Вольфганг Амадей Моцарт
16. Уильям Шекспир
17. Мона Лиза
18. Винсент Ван Гог
19. Наполеон I Бонапарт
20. Гай Юлий Цезарь
Кого из них вы именно так себе и представляли?
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