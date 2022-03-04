Художник представил, как выглядели бы сегодня 15+ культовых фигур прошлого

Возможно, вы когда-нибудь представляли себе образ персонажа, который жил много лет назад или же был просто выдуман когда-то давно, и фантазировали о том, как бы он выглядел сейчас. Это одно из излюбленных занятий художника Хидрели Диао (Hidreley Diao), который периодически радует своих подписчиков новыми работами.