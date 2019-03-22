Фотограф показала, какими хотят быть мужчины XXI века без навязываемой им мужественности

«Для меня нормально показывать свои эмоции и плакать. Нет ничего плохого в том, чтобы демонстрировать свою мягкую сторону. Мы все люди, и эти чувства абсолютно нормальные. На самом деле я считаю, что мужчинам жизненно необходимо плакать, выпускать эмоции и делиться своими чувствами с другими. Есть культуры, где мужчины не имеют права показывать слезы или по крайней мере должны скрывать свою слабость. Люди думают, что, если мы плачем — это немужественно, так как мы не можем взять под контроль свои эмоции. Мы часто слышим фразы „Не будь слабаком“, „Перестань реветь как девочка“. Если мы будем продолжать слышать их — что мальчики во всем мире будут думать о понятии „мужчина“? На кого они будут ориентироваться, становясь юношами, а потом и зрелыми мужчинами?»

Деном