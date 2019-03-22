Фотограф показала, какими хотят быть мужчины XXI века без навязываемой им мужественности

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Джессика Амити (Jessica Amity), фотограф из Непала, в своем творчестве всегда старается донести эмоциональный аспект того, что она изучает. Ее работы посвящены людям, культуре, правам женщин и теме гендерного равенства. Она показывает красоту, стойкость и силу людей, а также делится историями, которые, по ее мнению, должны быть услышаны.

Сегодня AdMe.ru делится фотопроектом Джессики «Быть мужчиной» («To Be a Man»), в котором развенчиваются стереотипы о том, каким должен быть представитель сильной половины человечества.

Деном, Непал

«Для меня нормально показывать свои эмоции и плакать. Нет ничего плохого в том, чтобы демонстрировать свою мягкую сторону. Мы все люди, и эти чувства абсолютно нормальные. На самом деле я считаю, что мужчинам жизненно необходимо плакать, выпускать эмоции и делиться своими чувствами с другими. Есть культуры, где мужчины не имеют права показывать слезы или по крайней мере должны скрывать свою слабость. Люди думают, что, если мы плачем — это немужественно, так как мы не можем взять под контроль свои эмоции. Мы часто слышим фразы „Не будь слабаком“, „Перестань реветь как девочка“. Если мы будем продолжать слышать их — что мальчики во всем мире будут думать о понятии „мужчина“? На кого они будут ориентироваться, становясь юношами, а потом и зрелыми мужчинами?»

Деном

Нильс, Франция

«Я считаю, что носить розовую одежду — это нормально. Я не думаю, что цвета должны предназначаться для определенного пола. Меня раздражает, что мы должны ограничивать свой выбор из-за этого».

Нильс

Люк, Австралия

«Я могу отдать победу другим, даже если я верю, что я прав. Это должно быть не только признаком смирения, но и силы».

Люк

Нарьян, Северная Ирландия

«Я считаю, что быть уязвимым — это нормально. Мы все состоим из мужской и женской энергий. Мужчина становится токсичным, когда не позволяет себе быть чувствительным. Он начинает реагировать на боль с агрессией, а не с пониманием. Настоящие мужчины могут быть уязвимыми и ранимыми, и это нормально».

Нарьян

Зак, США

«Я обожаю обнимашки, и это нормально. Мужчины тоже любят обниматься».

Зак

Сонам, Тибет

«Для меня нормально игнорировать и осуждать некоторые традиции и ценности моей культуры, если в них заложены сексистские идеологии и предрассудки. Ведь они создают мир, в котором мужской шовинизм и женоненавистничество будут продолжать буйствовать и в котором будут жить моя мать, сестры и потенциальные дочери».

Сонам

Джейсон, Бельгия

«Для меня нормально не сравнивать мужчин и женщин. Мы все люди, и это все, что должно иметь значение».

Джейсон

Яник, Непал

«Я считаю, что быть домохозяином — это нормально. Глядя на общество, пропитанное патриархальными ценностями, я хочу быть адвокатом дьявола и бросать вызовы табу и парадоксам».

Яник

Каспар, Нидерланды

«Для меня нормально быть неуверенным. Я всегда чувствовал, что, как мужчина, я должен быть доминирующим и не должен чувствовать себя застенчивым. Представление общества о том, каким я должен быть, очень мешало справиться с моей слабостью. Научившись принимать ее, я наконец-то пришел к пониманию себя».

Каспар

Адам, Канада

«Для меня нормально просить о помощи. Есть несколько исследований, в которых говорится, что уровень самоубийств среди мужчин намного выше, чем среди женщин. Это происходит потому, что мужчины и мальчики гораздо реже обращаются за поддержкой, когда в ней нуждаются. Необходимость просить о помощи не должна заставлять вас чувствовать себя менее мужественным. Любой человек, независимо от пола, должен понимать, что он может быть услышанным и понятым. Это должно быть принято, и это должно считаться нормальным».

Адам

Фабио, Бразилия

«Для меня нормально быть человеком, который не боится показать свою эмоциональную сторону. Мои эмоции — часть того, кто я есть. Иметь силу быть открытым и не скрывать свои чувства — это чистая свобода».

Фабио

Альберто, Италия

«Для меня нормально показывать перед женщинами свою уязвимость, чувства и эмоции. Я не хочу быть человеком, который считает, что он всегда прав, и скрывает свою слабость, притворяясь, что все контролирует. Однажды это случилось со мной, и я испортил отношения. Я не слушал и не знал о другом мире, где есть место чувственности. Я понимаю, что создавал имидж сильного и успешного человека, думая, что именно таким и должен быть мужчина».

Альберто

А что для вас значит «быть настоящим мужчиной»?

Фото на превью Jessica Amity

  • 28
    6
  • 32
  • 218
  • 9.7k

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