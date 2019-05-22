Есть 11 вопросов на собеседованиях, которые ставят в тупик 90 % людей. «Расскажите о себе», пожалуй, самый неприятный

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Поиск работы — это всегда испытание. Мы не можем предугадать, как будет проходить собеседование и о чем нас спросят. Меж тем в арсенале менеджеров по персоналу есть ряд вопросов, которые не всегда понятны кандидатам. Мы рассмотрели те, что вызывают больше всего затруднений у соискателей, и нашли на них верные ответы.

AdMе.ru не сомневается: решить любую задачу всегда проще, если следовать советам профессионалов. Чтобы вы могли избежать непонимания и неприятных сюрпризов на собеседовании, мы изучили форумы эйчаров и получили ответы на их порой неожиданные вопросы из первых уст.

1. Портрет кандидата

Задавая этот вопрос, рекрутер, по сути, позволяет вам сделать краткую самопрезентацию и рассказать, почему вы идеальный кандидат на должность. При ответе на него постарайтесь не сравнивать себя с другими. Сделайте акцент на своих сильных качествах и достижениях. Выберите те, которые соответствуют вакансии. Для этого изучите требования к личностным характеристикам, подумайте, что может помочь вам решить предстоящие обязанности успешно, и расскажите об этом. Говоря о достижениях, используйте конкретные цифры. Например: «Развил клиентскую базу с 0 до 80 оптовых и розничных компаний», «9 из 10 моих учеников сдали экзамен по физике на 4 и 5», «Прошла все 15 камеральных проверок без нарушений».

2. Отношения с прежним начальством

Рекрутеры любят задавать этот вопрос, так как ответ на него многое говорит о вашем характере и ценностях в работе. Вы должны быть честными, но не обязаны говорить всю правду до конца. Будьте дальновидны в своем ответе. Избегайте негатива: не говорите плохо о руководстве, коллегах или компании. К примеру, вы можете сказать, что были разочарованы отсутствием перспектив для профессионального роста. Опишите некоторые из своих успехов в работе, а затем расскажите, к чему вы стремитесь сейчас. Будет здорово, если вы сможете связать свой ответ с тем, почему работа, на которую вы претендуете, лучше вам подходит.

3. Перерывы в работе

Порой в трудовой карьере в силу разных обстоятельств могут возникать длительные перерывы. Задавая вопросы о пробелах в трудовой биографии, HR-менеджер хочет проверить ваше желание, мотивацию и способность работать. Продумайте, как связать эти части в единое целое. Не лгите: такую информацию легко проверить, а сгладить этот момент будет уже невозможно. Чтобы избежать этой проблемы, при составлении резюме используйте следующие приемы: Указывайте годы, а не месяцы работы, если вы были в должности более года. Например, лучше указать «2015–2017» вместо «май 2015 — август 2017».

Не указывайте весь свой опыт в резюме. Допустимо ограничиться последними 15 годами при поиске руководящей и 10 годами при поиске других должностей.

Включите другой опыт, полученный во время перерыва: что вы делали, когда вы не работали? Работа фрилансером или волонтером считаются полноценным трудом и могут быть включены в ваше резюме. Перечислите их так же, как и другие ваши рабочие места: с указанием компании, должности, описанием обязанностей и датами работы.

4. Слабые стороны

Бизнес-эксперт Бернард Марр в ответ на вопрос о недостатках советует рассказать о каком-то небольшом несовершенстве характера, которое не связано напрямую с желаемой должностью. К примеру, вы планируете устроиться на позицию бухгалтера, при этом уместнее будет сказать, что вам тяжело даются выступления на публике, чем если вы признаетесь, что бываете невнимательны. Поделитесь тем, как вы пытаетесь справиться с этой проблемой. Работодатель хочет увидеть, что вы знаете свои сильные и слабые стороны и готовы работать над собой.

5. Информированность о компании

В первую очередь этот вопрос направлен на то, чтобы оценить уровень интереса кандидата к компании, его активность, серьезность намерения устроиться на работу. Также он помогает понять подход к планированию карьеры, основную мотивацию человека при выборе места работы. Чтобы не попасть впросак на собеседовании, постарайтесь заранее выяснить: год основания компании,

какие продукты и услуги она производит,

на каких рынках она действует,

сколько сотрудников в ней трудится,

миссию, ценности компании. Часто эти данные можно найти на корпоративном сайте компании. Чем больше вы исследовали предыдущие достижения, ценности компании и основную информацию о ее продуктах или услугах, тем больше вы можете продемонстрировать искреннее желание в ней работать.

6. Подробности из биографии

Этот вопрос помогает HR-менеджерам определить манеру поведения соискателя и его стиль общения с окружающими. При ответе делайте упор на профессиональный опыт и личные качества, которые помогли вам в карьере и те, которые актуальны для желаемой должности. Будьте готовы рассказать основные моменты рабочей биографии. Воспользуйтесь простой формулой: «настоящее — прошлое — будущее». Сначала поделитесь тем, кем являетесь на данный момент, чем занимаетесь, что умеете. Затем расскажите о том, что привело вас к текущему положению: совокупность навыков и опыта. В конце — о своих планах и перспективах.

7. Профессиональные планы

Во многих компаниях есть определенная логика развития карьеры, поэтому стоит отвечать на этот вопрос честно и открыто. Таким способом руководитель пытается понять, как ваши планы соответствуют ожиданиям и возможностям организации, сможете ли вы воплотить их в жизнь в рамках фирмы, а также какие цели вы перед собой ставите, чего хотите от карьеры. Это помогает выявить возможные сильные расхождения в ожиданиях еще на этапе собеседования. Ведь обеим сторонам важно понять это заранее. Это поможет не тратить ваше время и избежать разочарований в будущем.

8. Короткие периоды работы

Нередко работодатели расценивают частую смену мест работы (менее 2 лет в одной компании) как нестабильность, безоответственность кандидата. От нового работника компании, как правило, ожидают длительных трудовых отношений. Это может быть связано с длительным обучением и адаптацией сотрудника. Если у вас есть пробелы в резюме, презентуйте такой опыт работы как проект с конкретными результатами, которых вам удалось достичь. Если для увольнения были причины, не зависящие от вас, обязательно кратко укажите это и в резюме. Ведь мы не всегда можем выбирать, когда увольняемся с работы. Это может быть связано с проектным характером работы или с решениями руководства, которые выводят из строя целые отделы. Если же прежний работодатель уволил вас за некомпетентность или какие-либо еще нарушения и на собеседовании делают на это акцент, поделитесь тем, какие действия вы предприняли, чтобы исправить ситуацию. Возможно, вы прошли курсы повышения квалификации или серьезно пересмотрели свое поведение.

9. Заинтересованность в работе

Этот вопрос помогает работодателю понять не только вашу мотивацию, ваши ожидания, но и определить, насколько они обоснованны. Постарайтесь показать, насколько ваши опыт, навыки и личностные качества совпадают с позицией компании и ее корпоративной культурой. Работодателю приятно видеть заинтересованного кандидата, который четко знает, чего хочет. Если вам не удалось найти достаточно информации, не стесняйтесь — задавайте свои вопросы в конце собеседования.

10. Неудачные карьерные решения

Менеджеры по найму задают этот вопрос, чтобы понять, как вы реагируете на неудачи, насколько хорошо вы с ними справляетесь и как быстро восстанавливаетесь. Расскажите, какие уроки вы извлекли из ошибки, как смогли применить полученный опыт и изменить себя к лучшему. Может быть, вы научились быть более организованным? Или придерживаетесь более высоких стандартов, чем раньше? Не перекладывайте вину на других, это может натолкнуть на мысль, что вы не умеете брать на себя ответственность за свои действия. Не компрометируйте себя откровенно негативными фактами. К примеру, история о том, как вы пропустили важную встречу с клиентом, потому что, вернувшись с вечеринки, заснули и забыли завести будильник, — явно не подходящий вариант.

11. Отсутствие личной и семейной жизни

Цель такого вопроса — составить более или менее точный психологический портрет кандидата. Считается, что семейные люди более ответственны, уравновешенны и менее склонны к неожиданным поступкам. И поэтому семейный статус кандидата при прочих равных будет являться плюсом. Если подобные вопросы очень неприятны вам и кажутся слишком личными, важно не вести себя агрессивно и деликатно поменять направление разговора. Если вы особо заинтересованы в потенциальной работе, то лучше всего, сохраняя вежливый тон, рассказать о своих жизненных приоритетах.

Сталкивались ли вы с подобными вопросами на собеседовании? Не терялись? Какие вопросы поставили вас тогда в тупик?