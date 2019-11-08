20+ правил современного этикета, которые стоит знать воспитанным людям
Если вы думаете, что этикет распространяется только на то, какой вилкой правильно есть салат или как открывать дверь девушке, то вы сильно удивитесь, узнав, насколько глубоко и широко, а иногда даже философично это понятие.
Тренер по этикету и деловому общению Оксана Зарецкая поделилась с AdMe.ru основными советами, которые сейчас наиболее актуальны. Ведь, согласитесь, со временем этикет претерпевает весьма существенные изменения.
При разговоре
В этикете есть 2 главных правила. А из них вытекают уже все остальные.
Правило № 1: Следует стремиться никого не обидеть и не поставить в неловкое положение. Если обидели, извинитесь.
Правило № 2: Среда диктует этикет. Необходимо адаптироваться под ситуацию и окружение и говорить на языке собеседника.
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При разговоре с человеком смотреть лучше на него, вне зависимости от степени знакомства. Поэтому существует правило на запрет солнцезащитных очков, кепок и шляп во время разговора. Должны быть видны глаза.
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Считается дурным тоном использовать на людях интимные именования. Всех «крошек» и «пупсиков» придется оставить дома. В обществе принято обращаться по имени или в формате, в котором с человеком разговаривают другие участники общения.
Ошибки и замечания
Не обращать внимание на слабости и ошибки окружающих — важное правило этикета. Кто-то что-то уронил, неправильно поставил ударение, споткнулся, ошибся дверью или спряжением, не застегнул пуговицу — мы этого «не видим», не обсуждаем, не делаем замечание. Поправлять другого человека — это моветон.
- Самым правильным в ситуации, когда кто-то допустил ошибку в постановке ударения, будет не заметить этого. Но когда у вас появится возможность произнести слово, произнесите его корректно.
- Если замечания все-таки не избежать, сделайте это один на один. Отведите человека в сторону и, попросив прощения, обозначьте ситуацию в формате я-высказывания: «мне неудобно», «я чувствую себя неуютно», «я взволнована / обеспокоена». Добавьте слова вежливости: «могли бы вы», «я был бы признателен».
- Вмешательства будут уместны, когда ситуация критическая или опасна для жизни. А еще когда человек проявляет хамство и мешает окружающим. А также в том случае, когда недочет можно исправить в тот же момент. То есть подсказать, что у девушки потекла тушь, будет нормой. Но говорить о неприятном запахе в такси будет некорректно, так как эту ситуацию водитель не сможет исправить в ту же минуту.
На работе
Сегодня деловой этикет настаивает на более взвешенном отношении к работе. Задерживаться после 18:00, возвращаться в офис на выходных и «быть доступным» во время отпуска стало дурным тоном. Как со стороны сотрудника, так и со стороны руководителя, требующего этого.
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Надо научить себя отключаться и менять деятельность. По возможности отказывайтесь от деловых звонков и сообщений в мессенджерах после окончания рабочего дня и на выходных.
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Даже если вы получили деловое сообщение в 9 вечера и это «не горит», отложите ответ до утра. Так вы продемонстрируете автору, что готовы к работе только в определенное время.
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Отметьте в соцсетях и своей деловой почте свои рабочие часы. Для партнеров и клиентов это послужит прямым указанием, когда вы доступны по деловым вопросам.
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Если в виде исключения вам приходится работать во время своего законного отпуска, нет нужды делать вид, что вам это нравится. Нормальным, с точки зрения этикета, будет упомянуть о компенсации.
На корпоративе
Корпоратив является отдельной и, пожалуй, одной из самых сложных тем делового этикета. Что же будет правильным на корпоративе?
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Прийти вовремя. Опоздав, вы можете прервать тост начальника, а это очень некорректно.
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Не отказываться от первого бокала шампанского, даже если потом вы собираетесь пить что-то другое.
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Наливать алкоголь девушкам должен только мужчина. Или официант.
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Не говорить на личные и рабочие темы. Все деловые вопросы остаются в стенах офиса.
В гостях
Конечно, все зависит от того, насколько близко вы общаетесь с гостями. Но есть общие правила, которым необходимо следовать.
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Предлагать тапочки гостям — это моветон и пережиток прошлого. Во многих европейских странах люди в гостях вообще не разуваются. Конечно, если на улице слякоть, грязь, дождь, то в доме обувь лучше все же снять.
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Считается нормальным указать в приглашении время ужина, причем неважно, как вы приглашаете гостей — по телефону или через соцсети. Например: «Приглашаем в гости с 7 до 10 вечера».
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Если вам не нравится какой-то ингредиент в блюде, не стоит акцентировать на этом внимание: вы можете просто оставить его на тарелке. Если у вас пищевая аллергия или особая диета, предупредите хозяев заранее: вам подготовят отдельное блюдо, но, опять же, акцентировать на этом внимание других гостей и красочно рассказывать, как вы страдаете от гастрита или подагры, не надо.
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Для того чтобы показать гостям, что вечер подошел к концу, есть несколько приемов. В зависимости от обстоятельств вы можете встать из-за стола, выключить музыку и начать собирать посуду или же отправить детей спать. И нет ничего предосудительного в том, чтобы обозначить свое желание прямо: "Наш вечер окончен. Были рады вас видеть".
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Неприлично демонстративно предлагать свою помощь - к примеру, помыть посуду или накрыть на стол. Такое допустимо только в очень близком кругу родных и старых друзей. В малознакомой компании ваша роль - быть приятным и удобным гостем, то есть быть благодарным и не создавать дополнительных проблем.
Телефонный этикет
Времена меняются, а с ними и правила этикета. Уже никто не сплетничает за спиной, когда, к примеру, женщина одна идет в кафе. Зато сегодня очень актуален виртуально-телефонный этикет.
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Сейчас звонок может быть воспринят как вторжение в личное пространство, поэтому стоит отдавать предпочтение сообщениям в мессенджерах, кроме экстренной ситуации или необходимости передать важную личную информацию. Идеально предварять деловой звонок вопросом "Когда вам удобно созвониться?".
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Не дробите текстовые сообщения на отдельные слова и не пишите слишком длинные тексты. Размер экрана — максимальная длина сообщения: так можно охватить его одним взглядом.
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Не стоит беседовать по телефону, когда вы расплачиваетесь на кассе, ведете автомобиль, находитесь в людном месте, можете быть отвлечены другими разговорами. От звонка следует отказаться и в том случае, если качество связи оставляет желать лучшего. В таких ситуациях разумнее отправлять сообщение.
Подарочный этикет
Подарочный этикет таит в себе много нюансов. Особенно дискомфортной бывает ситуация, когда нам нужно отказаться от подарка или от помощи. И если сделать это нетактично, можно обидеть человека.
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Если вы хотите отказаться от подарка, то первым делом стоит поблагодарить того, кто его предлагает. Непременно с улыбкой и искренне. Лучше отказаться с улыбкой, чем принять подарок с кислым лицом.
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А еще важно помнить, что не всегда есть возможность отказаться от подарка. Согласно требованиям этикета, от подарков, получаемых от старших по возрасту / статусу / должности, отказываться не принято. Отвергая их, вы ставите под сомнение более высокий статус дарящего.
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Также можно отказаться от красивого жеста, например от оплаты вашей части счета в ресторане, по причине соблюдения субординации. В таком случае вы показываете партнеру, что вы с ним на равных. В бизнесе мы в первую очередь профессионалы, а не мужчины и женщины.
И еще пара нюансов, касающихся подарков:
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Мужчинам можно дарить цветы. Только упаковка должна быть лаконичной и темной, а форма — более вытянутой. Лучше подбирать большие экзотические цветы. Женщина не должна вручать цветы мужчине, если только это не какое-либо выступление.
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В деловые букеты лучше не включать розы и цветы с ярким ароматом.
Столовый этикет
Что касается ужина и в целом еды, здесь правил этикета очень много. Но есть универсальные, подходящие для всех случаев:
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Если вы видите на столе много приборов и не знаете, с чего начать, пользуйтесь простым правилом столового этикета: двигайтесь от внешнего края к центру. То есть с краю лежат приборы, с которых и стоит начинать трапезу.
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Если вам в ресторане подают перчатки, то смело натягивайте их и наслаждайтесь бургером и овощами. Помним второе главное правило этикета: среда диктует этикет. Если же бургер вам сервируют с приборами, то придется вооружиться ими. Скажете, есть бургер ножом и вилкой невозможно? Не все так однозначно! Читайте дальше.
Еда
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Чтобы булочка с прослойками не развалилась во время ее поедания при помощи ножа и вилки, следуйте таким правилам: оставьте в булке шпажку, которая удерживает все слои вместе. Отрезайте от булки кусочки по краям, двигаясь последовательно к середине острым ножом с зазубринами. Если остатки бургера угрожающе накренились, восстановите равновесие шпажкой, которая находится в булке.
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Мягкие десерты — муссы, торты, большинство пирожных — едят только с помощью вилки. Резать их ножом будет моветоном. Для десертов, которые подаются в высокой чаше или содержат жидкий соус, используется ложка. Печенье и эклеры берут руками.
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Современное разнообразие напитков оставляет выбор за вами. Многие сочетания, например белое вино к рыбе, уже давно неактуальны. Кстати, шампанское можно пить в любое время дня: утром, в обед, на ужин. Единственное исключение — печальные даты и события. Это вино считается напитком радости и счастья, поэтому в период траура от него полагается отказаться.
Соседский этикет
Чтобы прослыть милым человеком, необходимо соблюдать несколько правил этикета и со своими соседями.
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Попробуйте первым заговорить с соседом. Все люди, как правило, стесняются проявить инициативу; таким образом вы окажете соседу услугу и сразу расположите его к себе.
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Помочь с переездом новым соседям — это правило хорошего тона. Конечно, перетаскивать в квартиру все вещи не стоит, но захватить по пути нетяжелую коробку — отличная идея. А пока поднимаетесь в квартиру, как раз успеете познакомиться.
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Еще хороший прием, который сближает, — это найти общую цель. Вместе худеть, готовить собак к соревнованиям, совершать пробежки и т. д.
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Ехать в лифте молча — тоже не слишком правильно. Можно поговорить о погоде или сделать комплимент. Человеку будет приятно.
Как вам правило о том, что трудоголизм нынче не просто не в моде, а даже считается моветоном?
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