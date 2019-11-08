20+ правил современного этикета, которые стоит знать воспитанным людям

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Если вы думаете, что этикет распространяется только на то, какой вилкой правильно есть салат или как открывать дверь девушке, то вы сильно удивитесь, узнав, насколько глубоко и широко, а иногда даже философично это понятие.

Тренер по этикету и деловому общению Оксана Зарецкая поделилась с AdMe.ru основными советами, которые сейчас наиболее актуальны. Ведь, согласитесь, со временем этикет претерпевает весьма существенные изменения.

При разговоре

В этикете есть 2 главных правила. А из них вытекают уже все остальные. Правило № 1: Следует стремиться никого не обидеть и не поставить в неловкое положение. Если обидели, извинитесь. Правило № 2: Среда диктует этикет. Необходимо адаптироваться под ситуацию и окружение и говорить на языке собеседника. При разговоре с человеком смотреть лучше на него, вне зависимости от степени знакомства. Поэтому существует правило на запрет солнцезащитных очков, кепок и шляп во время разговора. Должны быть видны глаза.

Считается дурным тоном использовать на людях интимные именования. Всех «крошек» и «пупсиков» придется оставить дома. В обществе принято обращаться по имени или в формате, в котором с человеком разговаривают другие участники общения.

Ошибки и замечания

Не обращать внимание на слабости и ошибки окружающих — важное правило этикета. Кто-то что-то уронил, неправильно поставил ударение, споткнулся, ошибся дверью или спряжением, не застегнул пуговицу — мы этого «не видим», не обсуждаем, не делаем замечание. Поправлять другого человека — это моветон. Самым правильным в ситуации, когда кто-то допустил ошибку в постановке ударения, будет не заметить этого. Но когда у вас появится возможность произнести слово, произнесите его корректно.

Если замечания все-таки не избежать, сделайте это один на один. Отведите человека в сторону и, попросив прощения, обозначьте ситуацию в формате я-высказывания: «мне неудобно», «я чувствую себя неуютно», «я взволнована / обеспокоена». Добавьте слова вежливости: «могли бы вы», «я был бы признателен».

Вмешательства будут уместны, когда ситуация критическая или опасна для жизни. А еще когда человек проявляет хамство и мешает окружающим. А также в том случае, когда недочет можно исправить в тот же момент. То есть подсказать, что у девушки потекла тушь, будет нормой. Но говорить о неприятном запахе в такси будет некорректно, так как эту ситуацию водитель не сможет исправить в ту же минуту.

На работе

Сегодня деловой этикет настаивает на более взвешенном отношении к работе. Задерживаться после 18:00, возвращаться в офис на выходных и «быть доступным» во время отпуска стало дурным тоном. Как со стороны сотрудника, так и со стороны руководителя, требующего этого. Надо научить себя отключаться и менять деятельность. По возможности отказывайтесь от деловых звонков и сообщений в мессенджерах после окончания рабочего дня и на выходных.

Даже если вы получили деловое сообщение в 9 вечера и это «не горит», отложите ответ до утра. Так вы продемонстрируете автору, что готовы к работе только в определенное время.

Отметьте в соцсетях и своей деловой почте свои рабочие часы. Для партнеров и клиентов это послужит прямым указанием, когда вы доступны по деловым вопросам.

Если в виде исключения вам приходится работать во время своего законного отпуска, нет нужды делать вид, что вам это нравится. Нормальным, с точки зрения этикета, будет упомянуть о компенсации.

На корпоративе

Корпоратив является отдельной и, пожалуй, одной из самых сложных тем делового этикета. Что же будет правильным на корпоративе? Прийти вовремя. Опоздав, вы можете прервать тост начальника, а это очень некорректно.

Не отказываться от первого бокала шампанского, даже если потом вы собираетесь пить что-то другое.

Наливать алкоголь девушкам должен только мужчина. Или официант.

Не говорить на личные и рабочие темы. Все деловые вопросы остаются в стенах офиса.

В гостях

Конечно, все зависит от того, насколько близко вы общаетесь с гостями. Но есть общие правила, которым необходимо следовать. Предлагать тапочки гостям — это моветон и пережиток прошлого. Во многих европейских странах люди в гостях вообще не разуваются. Конечно, если на улице слякоть, грязь, дождь, то в доме обувь лучше все же снять.

Считается нормальным указать в приглашении время ужина, причем неважно, как вы приглашаете гостей — по телефону или через соцсети. Например: «Приглашаем в гости с 7 до 10 вечера».

Если вам не нравится какой-то ингредиент в блюде, не стоит акцентировать на этом внимание: вы можете просто оставить его на тарелке. Если у вас пищевая аллергия или особая диета, предупредите хозяев заранее: вам подготовят отдельное блюдо, но, опять же, акцентировать на этом внимание других гостей и красочно рассказывать, как вы страдаете от гастрита или подагры, не надо.

Для того чтобы показать гостям, что вечер подошел к концу, есть несколько приемов. В зависимости от обстоятельств вы можете встать из-за стола, выключить музыку и начать собирать посуду или же отправить детей спать. И нет ничего предосудительного в том, чтобы обозначить свое желание прямо: "Наш вечер окончен. Были рады вас видеть".

Неприлично демонстративно предлагать свою помощь - к примеру, помыть посуду или накрыть на стол. Такое допустимо только в очень близком кругу родных и старых друзей. В малознакомой компании ваша роль - быть приятным и удобным гостем, то есть быть благодарным и не создавать дополнительных проблем.

Телефонный этикет

Времена меняются, а с ними и правила этикета. Уже никто не сплетничает за спиной, когда, к примеру, женщина одна идет в кафе. Зато сегодня очень актуален виртуально-телефонный этикет. Сейчас звонок может быть воспринят как вторжение в личное пространство, поэтому стоит отдавать предпочтение сообщениям в мессенджерах, кроме экстренной ситуации или необходимости передать важную личную информацию. Идеально предварять деловой звонок вопросом "Когда вам удобно созвониться?".

Не дробите текстовые сообщения на отдельные слова и не пишите слишком длинные тексты. Размер экрана — максимальная длина сообщения: так можно охватить его одним взглядом.

Не стоит беседовать по телефону, когда вы расплачиваетесь на кассе, ведете автомобиль, находитесь в людном месте, можете быть отвлечены другими разговорами. От звонка следует отказаться и в том случае, если качество связи оставляет желать лучшего. В таких ситуациях разумнее отправлять сообщение.

Подарочный этикет

Подарочный этикет таит в себе много нюансов. Особенно дискомфортной бывает ситуация, когда нам нужно отказаться от подарка или от помощи. И если сделать это нетактично, можно обидеть человека. Если вы хотите отказаться от подарка, то первым делом стоит поблагодарить того, кто его предлагает. Непременно с улыбкой и искренне. Лучше отказаться с улыбкой, чем принять подарок с кислым лицом.

А еще важно помнить, что не всегда есть возможность отказаться от подарка. Согласно требованиям этикета, от подарков, получаемых от старших по возрасту / статусу / должности, отказываться не принято. Отвергая их, вы ставите под сомнение более высокий статус дарящего.

Также можно отказаться от красивого жеста, например от оплаты вашей части счета в ресторане, по причине соблюдения субординации. В таком случае вы показываете партнеру, что вы с ним на равных. В бизнесе мы в первую очередь профессионалы, а не мужчины и женщины. И еще пара нюансов, касающихся подарков: Мужчинам можно дарить цветы. Только упаковка должна быть лаконичной и темной, а форма — более вытянутой. Лучше подбирать большие экзотические цветы. Женщина не должна вручать цветы мужчине, если только это не какое-либо выступление.

В деловые букеты лучше не включать розы и цветы с ярким ароматом.

Столовый этикет

Что касается ужина и в целом еды, здесь правил этикета очень много. Но есть универсальные, подходящие для всех случаев: Если вы видите на столе много приборов и не знаете, с чего начать, пользуйтесь простым правилом столового этикета: двигайтесь от внешнего края к центру. То есть с краю лежат приборы, с которых и стоит начинать трапезу.

Если вам в ресторане подают перчатки, то смело натягивайте их и наслаждайтесь бургером и овощами. Помним второе главное правило этикета: среда диктует этикет. Если же бургер вам сервируют с приборами, то придется вооружиться ими. Скажете, есть бургер ножом и вилкой невозможно? Не все так однозначно! Читайте дальше.

Еда

Чтобы булочка с прослойками не развалилась во время ее поедания при помощи ножа и вилки, следуйте таким правилам: оставьте в булке шпажку, которая удерживает все слои вместе. Отрезайте от булки кусочки по краям, двигаясь последовательно к середине острым ножом с зазубринами. Если остатки бургера угрожающе накренились, восстановите равновесие шпажкой, которая находится в булке.

Мягкие десерты — муссы, торты, большинство пирожных — едят только с помощью вилки. Резать их ножом будет моветоном. Для десертов, которые подаются в высокой чаше или содержат жидкий соус, используется ложка. Печенье и эклеры берут руками.

Современное разнообразие напитков оставляет выбор за вами. Многие сочетания, например белое вино к рыбе, уже давно неактуальны. Кстати, шампанское можно пить в любое время дня: утром, в обед, на ужин. Единственное исключение — печальные даты и события. Это вино считается напитком радости и счастья, поэтому в период траура от него полагается отказаться.

Соседский этикет

Чтобы прослыть милым человеком, необходимо соблюдать несколько правил этикета и со своими соседями. Попробуйте первым заговорить с соседом. Все люди, как правило, стесняются проявить инициативу; таким образом вы окажете соседу услугу и сразу расположите его к себе.

Помочь с переездом новым соседям — это правило хорошего тона. Конечно, перетаскивать в квартиру все вещи не стоит, но захватить по пути нетяжелую коробку — отличная идея. А пока поднимаетесь в квартиру, как раз успеете познакомиться.

Еще хороший прием, который сближает, — это найти общую цель. Вместе худеть, готовить собак к соревнованиям, совершать пробежки и т. д.

Ехать в лифте молча — тоже не слишком правильно. Можно поговорить о погоде или сделать комплимент. Человеку будет приятно.

Как вам правило о том, что трудоголизм нынче не просто не в моде, а даже считается моветоном?