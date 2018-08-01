Девушки показывают свои лица до и после макияжа. Узнать некоторых практически невозможно

С хештегом #powerofmakeup (#силамакияжа) в инстаграме опубликовано больше полумиллиона фото. Женщины со всего мира показывают свои превращения и удивляют тем, насколько по-разному может выглядеть их лицо. Некоторым девушкам макияж помогает бороться с несовершенствами кожи и комплексами, некоторым — просто выражать себя.

AdMe.ru решил показать вам лучшие снимки «до и после».

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