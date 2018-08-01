Девушки показывают свои лица до и после макияжа. Узнать некоторых практически невозможно
С хештегом #powerofmakeup (#силамакияжа) в инстаграме опубликовано больше полумиллиона фото. Женщины со всего мира показывают свои превращения и удивляют тем, насколько по-разному может выглядеть их лицо. Некоторым девушкам макияж помогает бороться с несовершенствами кожи и комплексами, некоторым — просто выражать себя.
AdMe.ru решил показать вам лучшие снимки «до и после».
20.
19.
18.
17.
16.
15.
14.
13.
12.
11.
10.
9.
8.
7.
6.
5.
4.
3.
2.
1.
Какое превращение понравилось вам больше всего?