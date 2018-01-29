Девушка устроила волшебный фотосет для своей бабушки, и от снимков невозможно оторвать взгляд

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Александра Брумли (Alexandra Brumley) — фотограф-самоучка, которая с помощью фотошопа и ярких костюмов превращает обычных людей в сказочных персонажей. Последний проект девушки очень личный, потому что в нем она снимает своих родных и близких. Первый фотосет — подарок любимой бабушке ко дню рождения, о котором та давно мечтала. У Александры была важная причина, чтобы начать проект именно с нее.

AdMe.ru спешит поделиться историей, которая стоит за этим красивым и трогательным фотопроектом.

В прошлом году бабушка Александры пережила инсульт, и с тех пор она живет с девушкой и ее родителями. Зима всегда была мрачным периодом для семьи фотографа, поскольку именно в это время года из жизни ушли любимые родственники. Один из них — дедушка Александры, на память о котором у нее осталась всего пара фотографий. Этот факт и побудил девушку устроить фотосеты для своих близких, чтобы снимков и связанных с ними воспоминаний было как можно больше.

Фотосет был проведен в день рождения бабушки Александры. Девушка подготовила для съемок мантию и корону из своего реквизита и решила сделать из бабушки Снежную королеву. По словам Александры, она хотела, чтобы снимки передали ощущение ожидания: ожидания конца тяжелого периода, времени, когда наконец растает снег и мы вновь встретимся с любимыми.

Александра планирует провести еще много подобных фотосетов для родных и друзей. За развитием проекта можно следить на сайте девушки. А пока мы предлагаем вам посмотреть на другие работы Александры.

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