«Да вы же поколение ЕГЭ, у вас знаний ноль». Текст о том, почему не стоит обвинять молодежь в безграмотности

Единый государственный экзамен впервые прошел в 2001 году. Участниками эксперимента с «непонятными тестами» стали ученики из нескольких регионов нашей страны. Зато с 2009 года через эту аттестацию стали проходить абсолютно все выпускники отечественных школ.

Одному из авторов AdMe.ru в свое время довелось сдавать и обычные выпускные экзамены, и ЕГЭ. Поэтому мы попросили его пояснить нам, в чем же, собственно, разница. А из бонуса к этой статье станет ясно: сколько людей, столько и мнений.

Нас называли «выпускники-01» — все из-за того, что мы покидали стены школы в 2001 году. До нашего региона в тот момент еще не дошел эксперимент с единым экзаменом, но пугать нас им уже начали. В основном мы слушали страшилки типа «вот, вы и так ничего толком не знаете, а там будут какие-то особо сложные задания». Кое-кто из педагогов радостно сообщал, что теперь-то половина из нас точно выйдет из школы со справками, потому что аттестат нам после ЕГЭ ни за что не получить. Но мы уже привыкли к этой своеобразной мотивации и понимали, что нововведение до нас, скорее всего, в ближайшие годы не доберется. Так оно и оказалось. Мы все прошли через обычные экзамены: писали сочинение, решали задачи по математике и сдавали еще два предмета на выбор. Хорошо помню, как я на экзамене по русскому языку тихонько проверяла чей-то листочек на предмет ошибок, а взамен мне на математике подсунули ответы ко всяким примерам с косинусами и синусами, которые я до сих пор вспоминаю, как страшный сон. Между рядами периодически пробегали учителя и делали вид, что не смотрят в наши работы, а на самом деле они приглядывали за троечниками и смотрели, чтобы потенциальные медалисты с перепугу не насажали ошибок.

На устных экзаменах тоже можно было рассчитывать на поддержку учителей, особенно если ты нормально учился в течение года. Они быстро понимали, у кого просто сдали нервы, а кто действительно не готовился к проверке знаний. Да, кото-то буквально вытягивали за уши, не без этого. Моя подружка шла на «золото», но на экзамене по истории ухватила билет, в котором оказались сложноватые для нее темы. Педагоги вздохнули, переглянулись и вытащили ее на пятерку на дополнительных вопросах. В любом случае за столом экзаменатора оказывались наши родные учителя ну и плюс еще какая-нибудь тетенька-методист, но на нее, как правило, особо внимания не обращали. Вот только после того, как мы все благополучно прошли через школьные экзамены, начинался второй круг нервотрепки — вступительные испытания для университета. Честно говоря, я даже немного завидую нынешним школьникам, которые готовятся только к одной череде экзаменов. Мы немного выдыхали после выпускного и сразу бросались штурмовать вузы, и там все было гораздо сложнее, плюс наши знания проверяли не родные учителя, а совершенно незнакомые преподаватели. Да, на консультациях еще можно было к ним немного «принюхаться», но никто не мог угадать, как они поведут себя на экзамене.

Впрочем, этот квест завершился для меня благополучно. Я поступила в вуз, но через пару лет решила, что эта профессия (я училась на медика) мне совершенно не подходит. И вот тут-то я и столкнулась с «великим и ужасным» ЕГЭ. В это время он как раз добрался до нашей области, и теперь для поступления требовались результаты тестов. Повезло, что для таких «перебежчиков», как я, предоставляли возможность сдать новый экзамен прямо в университете. Честно говоря, у меня был настоящий мандраж: слишком уж хорошо нас запугали в школе. Но на деле оказалось все не так страшно. Помню, что я сдала ЕГЭ по русскому на 87 баллов и благополучно поступила на бюджет. Перед экзаменом нас, абитуриентов, несколько раз собрали на консультацию и подробно разъяснили все технические моменты: все-таки официальный бланк ЕГЭ — это вам не проштампованный листочек, к которому мы привыкли на обычных экзаменах. Сейчас я уже забыла ту экзаменационную эпопею, как страшный сон, и с любопытством наблюдаю за школьниками, которым только предстоит итоговая аттестация. Пару лет назад меня пригласили наблюдателем на экзамены к девятиклассникам. Этакая репетиция ЕГЭ: металлоискатели, вытряхивание телефонов, пофамильные списки — кто в какой аудитории. Дети сначала были будто в ступоре, а потом обнаружилось, что они сидят и активно строчат что-то в своих бланках — значит, все же взяли себя в руки и справились с волнением. А еще эти школьники, как и мы в свое время, натащили с собой кучу шпаргалок. В аудитории списывать действительно не получалось — там стояли камеры, зато в туалете потом обнаружились полные мусорные корзины с белыми «гармошками».

Стоит ли называть нынешних школьников безграмотными? Нет, не думаю. У них сейчас куда больше возможностей, чем у нашего поколения: и репетиторы, и дополнительная литература, и его величество интернет. Их запугивают двойками, кажется, точно так же, как и нас. Только мы всегда знали, что на экзамене нам придут на выручку — если не учителя, так кто-то из одноклассников. А вот современным выпускникам действительно стоит надеяться исключительно на полученные ими знания. Плюс этим ребятам все-таки гораздо сложнее психологически. Представьте: вас проводят через металлоискатели, устраивают чуть ли не обыск, потом заводят в аудиторию под прицелы камер, а там сидят совершенно незнакомые люди — педагоги из других школ, какие-то непонятные независимые наблюдатели. Бр-р-р.

Сейчас у меня сын-восьмиклассник, и я волей-неволей на протяжении 7 с лишним лет наблюдаю за ним и его друзьями. Знаете, это самые обычные школьники, примерно такие же, какими были и мы: кто-то любит учиться, кто-то откровенно бездельничает. Да, они немного по-другому воспринимают информацию, и им сложнее усидеть на месте, ведь это все-таки другое поколение. Мы же тоже отличались от выпускников, скажем, 1960 года. Вот так и эти дети: мы можем худо-бедно процитировать первые строки из «Евгения Онегина», а они запросто найдут нужные тексты в интернете (если им, конечно, это понадобится). Да, эти дети не готовы часами просиживать над тетрадками и выписывать буквы каллиграфическим почерком. Но мне кажется, что в современном мире это не особо востребованные навыки. Важнее научиться быстро искать и обрабатывать информацию, а заодно развивать свое критическое мышление.

Бонус: мнения пользователей интернета

Вам втирают что-то про поколение ЕГЭ? А вы напомните носителям «лучшего в мире образования», как в конце 80-х они воду ставили перед телевизором, чтобы она «зарядилась». © Михаил Вознесенский / Яндекс.Дзен

Все равно мы много знали и сейчас помним. Внуки удивляются, что я могу рассказать обо всем, а они забывают даже тему предыдущего урока. Но правда в том, что в выпускных классах учеба действительно направлена только на подготовку к ЕГЭ. Дети зациклены на нем. © Ирина / Яндекс.Дзен

Но правда в том, что в выпускных классах учеба действительно направлена только на подготовку к ЕГЭ. Дети зациклены на нем. © Ирина / Яндекс.Дзен Все почему-то благополучно забыли, как раньше сдавались экзамены в школе или в вузе. А я помню, как на итоговом сочинении моя одноклассница смотрела в потолок, а потом учительница принесла ей готовый текст. А девочка не знала даже, кто такой Базаров. Но ее тянули на золотую медаль. Зато для меня ЕГЭ оказался торжеством справедливости. Я готовилась без репетиторов, несколько месяцев не отходила от учебников и за сочинение получила максимально возможный балл. Так что, демонизируя ЕГЭ, не стоит забывать о том, как часто школа бывает несправедлива и жестока, а учителя необъективны . Этот экзамен изначально и создан для того, чтобы результат ребенка не зависел от того, как он одет и кто его родители. © Сливовая *** / Яндекс.Дзен

. Этот экзамен изначально и создан для того, чтобы результат ребенка не зависел от того, как он одет и кто его родители. © Сливовая *** / Яндекс.Дзен Я представитель поколения с советским образованием. С ЕГЭ столкнулась только сейчас: его предстоит сдавать сыну. Рискнула сама пройти пробник по русскому языку. Ребята, это реально сложно! Проблема, мне кажется, не в самом экзамене, а в том, что ваше поступление в вуз зависит только от одного экзамена. Я в 90-е подавала документы в несколько вузов, где-то переволновалась и не набрала баллов, где-то прошла. А тут только один шанс. © Аврора / Яндекс.Дзен