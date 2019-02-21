«Цисгендер», «эйджизм» и еще 10 новых слов, значения которых сегодня стыдно не знать

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Жизнь в XXI веке стремительна: появляются новые явления, меняются отношения между людьми, старые правила и формы поведения постепенно трансформируются. Конечно, возникают и новые слова и термины, которые называют появившиеся понятия. Проблема только в том, что они не сразу становятся массовыми и многим людям поначалу сложно понять, что скрывается за незнакомым словом.

Мы в AdMe.ru стараемся идти в ногу со временем. В этот раз мы составили подборку важных, но пока не слишком рапространенных социальных терминов. Лучше выучить их сегодня, чтобы не бояться выглядеть несовременным или простоватым в общении завтра.

1. Эйджизм

В основе этого термина английское слово age — «возраст». Он привлекает внимание к довольно важной и распространенной проблеме — предвзятом отношении к людям старшего возраста. Современный мир подстроен под молодых: начиная от работодателей, которые предпочитают брать на работу тех, кому 30, а не 60, и заканчивая приложениями для знакомств, где зрелому человеку очень тяжело познакомиться с кем-либо. Негативные стереотипы о пожилых людях, игнорирование их потребностей и предвзятое отношение — все это эйджизм.

2. Цисгендер

«Цисгендер» — слово, сложенное из латинского cis — «односторонний» и английского gender — «пол», «гендер». Так называют людей, чей биологический пол совпадает с гендером, то есть характеристиками, которые нему приписывают. Например, если вы родились женщиной, вам с детства комфортно в своем теле и в целом вы соответствуете представлениям общества о том, как должна выглядеть и вести себя женщина, значит, вы цисгендер.

3. Эйблизм

Этот термин образовался от английского слова able — «могущий». Он означает дискриминацию по физическим возможностям: когда людям с ограничениями приписывают негативные черты характера, интеллектуальных способностей и т. д. Во многих странах уже борятся с этой проблемой: делают социальные пространства более удобными для инвалидов, создают рабочие места, где могут трудиться люди с особенностями развития или хроническими заболеваниями, в массовой культуре в главных ролях появляются герои с физическими или психическими ограничениями. Тем не менее эта проблема все еще актуальна, и хорошо, что сегодня у нее есть название.

4. Виктимблейминг

Прямой перевод этого термина — «обвинение жертвы», от английского vicitm — «жертва» и blame — «вина». В современном обществе все больше укореняется мнение о том, что вина должна лежать в первую очередь на инициаторе конфликта. Неважно, украли ли у человека кошелек или напали на него в темном переулке, — в подобной ситуации он жертва. Если же кто-то начинает рассуждать о том, что кошелек торчал из кармана или человек решил сократить путь через темную улицу и этим спровоцировал преступника, — это виктимблейминг.

5. Бодипозитив

Вокруг этого термина множество споров и непонимания. Некоторые даже думают, что это пропаганда неухоженности и лишнего веса, и поэтому негативно относятся к нему. На самом деле бодипозитив — это всего лишь призыв принимать свое тело таким, какое оно есть, и не осуждать тела других людей. Термин произошел от английских слов body — «тело» и positive — то есть позитивное отношение к нему. Бодипозитив напоминает, что помимо стройных, молодых, высоких и светлокожих моделей в мире множество людей с другим разрезом глаз, весом и даже с отсутствующими частями тела. И все они имеют право чувствовать себя комфортно в своем теле, не пытаясь подогнать его под навязанные стандарты красоты.

6. Бодишейминг

Прямое значение этого слова — «стыдить за тело», от английского body — «тело» и shame — «стыд». К сожалению, с этим явлением сталкивались почти все. Девочка, которая на голову выше всех одноклассников, или лопоухий мальчик — часто подобных особенностей тела достаточно для насмешек, а иногда и травли. Высокий, худой, толстый, лысый, с длинным носом, волосами и др.: если человека судят за особенности его тела и внешности, это называется бодишеймингом.

7. Объективация

Объективация — это овеществление, превращение в объект. Термин происходит от латинского слова objectivus — «предметный». Его уместно употреблять в случаях, когда мы не учитываем, что другой человек или даже животное имеют чувства, эмоции и физические ощущения. Объективация — не такое уж редкое явление в нашей культуре. Компании, которые в своей рекламе сравнивают женщин с товарами; работодатели, которые воспринимают сотрудников как вещи, которые в свою очередь должны приносить прибыль, — все это проявления объективации.

8. Лукизм

Делать выводы о человеке, основываясь только на его внешности, — сегодня это называется лукизмом, от английского слова look — «внешний вид». Несмотря на новый термин, явление существует очень давно: в сказках все ведьмы стары, горбаты и с крючковатым носом, а все принцессы стройные и красивые. В жизни все несколько сложнее и неприглядная старушка вполне может оказаться «по-человечески» лучше, чем яркая красотка. Однако многие из нас привыкли автоматически наделять положительными качествами более привлекательных людей, и с этим, несомненно, надо бороться.

9. Харассмент

В широком смысле это английское слово переводится как «притеснение». Под харассментом многие подразумевают только домогательства на работе, однако это мнение ошибочно. Данный термин описывает любое поведение, нарушающее неприкосновенность частной жизни и причиняющее неудобство: если один коллега распускает слухи о другом или показывает личные фото того без разрешения, если начальник любит пошутить о глупости женского пола при своих подчиненных-женщинах — все это также подпадает под харассмент.

10. Токсичность

Термин (от английского toxic, то есть «вредный», «токсичный») описывает отношение людей, которые высасывают энергию, требуют эмоционального обслуживания и обвиняют других в своих проблемах и неудачах. Сейчас он вошел в моду, так что ярлык «токсичность» вешают буквально на все. Однако он уместен только для обозначения достаточно близкого и регулярного общения. Например, нагрубившего вам кассира в супермаркете нельзя назвать токсичным по отношению к вам, ведь вы с ним, вероятно, больше не встретитесь. Однако если он регулярно оскорбляет своих знакомых или коллег, которые вынуждены с ним работать, то такое поведение будет считаться токсичным.

11. Абьюз

Это английское слово переводится как «злоупотребление». А под этим термином обычно имеют в виду насилие в широком смысле, но внутри близких отношений. Обесценивание, психологическое давление, угроза физического воздействия — все это подпадает под понятие «абьюз». Как и в случае с токсичностью, этот термин сегодня используется очень широко и не всегда правильно. Его корректно употреблять, когда дело касается близких и часто неравных отношений, где у одной из сторон больше власти: например, родители и несовершеннолетние дети или женщина в декрете и муж, у которого в руках сконцентрированы все деньги. Любые конфликты или оскорбления от случайных людей абьюзом называть неправильно.

12. Фэтшейминг (фэтфобия)

Термин «фэтшейминг» появился путем сложения английских слов fat — «жир» и shame — «стыд». Фэтфобия в прямом переводе — «боязнь жира». Это равнозначные термины, которые обозначают одно и то же — дискриминацию людей с лишним весом. Это может проявляться как на бытовом уровне (высмеивание и оскорбления), так и на общекультурном (демонстрация в кино и СМИ только стройных людей). Фэтфобия, к сожалению, все еще широко распространена в обществе и несет массу проблем: люди, которых она касается, склонны к депрессиям, нарушениям пищевого поведения и использованию опасных диет.

Большинство новых терминов звучат непривычно, однако делают видимыми многие общественные проблемы — хотя бы ради этого их стоит знать. А вы используете какие-либо из этих слов в повседневной речи?