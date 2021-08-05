12 доказательств того, что в каждом балетном па есть скрытый смысл, а мы и не догадывались

Согласитесь, не очень приятно прийти на балет и уйти оттуда в полном смятении, потому что ничего неясно. Чтобы понять спектакль, стоит как минимум заранее ознакомиться с программкой и немного погрузиться в неотъемлемую часть классических постановок — пантомиму. Ведь с помощью языка жестов артисты балета передают чувства героев и объясняют происходящее.

Как у любого языка, у пантомимы есть свой словарь. Мы в AdMe.ru отобрали 12 распространенных жестов и объяснили их, чтобы вам легче было воспринимать балет.

Указывает на безымянный палец

Это один из самых распространенных жестов в классическом балете. Например, он встречается в «Лебедином озере», «Жизели» и «Сильфиде» и обозначает «жениха» или «женитьбу». Возможно, таким образом артисты намекают на кольцо, которое женатые люди носят на безымянном пальце.

Прикасается скрещенными руками к серду

Этот красивый жест означает «любовь» и очень часто встречается в балете. Что не странно, ведь темой многих спекталей являются именно чувства между мужчиной и женщиной.

Поднимает вверх ладонь

Этим жестом обозначают клятву. Артист балета обязательно поднимает руку вверх и в сторону зрительного зала. Иногда ладонь заменяют двумя поднятыми вверх пальцами, смысл движения остается тем же: герой или героиня постановки дает какое-то обещание.

Делают плавные вращения высоко поднятыми руками

Несмотря на то, что балет целиком состоит из танца, существует отдельный жест, чтобы показать это действие. Обычно артист использует его, когда по сюжету хочет передать намерения своего персонажа пуститься в пляс. Кстати, мужчины показывают «танец» иначе: их движения более резкие, а руки опускаются и поднимаются, имитируя волну.

Дважды касается руками лба

Когда в «Лебедином озере» Одетта рассказывает Зигфриду свою историю, балерина показывает такой жест, чтобы обозначить свой статус: она не простая девушка, а королева лебедей. Похоже, таким простым движением артисты балета «показывают» корону на голове.

Проводит правой рукой по левой ладони

Нет, это не прямой призыв позолотить ручку, таким образом в балете показывают «гадание». Этот жест можно встретить в постановке «Сильфида», в исполнении колдуньи Мэдж. Женщина будто сразу дает понять, что линии судьбы на ладоне для нее как открытая книга.

Поднимает руку вверх и двигает пальцами

Нам сперва показалось, будто артистка призывает дождь, и мы недалеко ушли от истины. Только вот дождь тут не простой, а денежный. Таким чудным образом уже знакомая нам колдунья показывает, что одному из героев суждено обрести богатство.

Смотрит на партнера и широко разводит руки в стороны

Это один из самых универсальных жестов, за которым скрывается любой вопрос: «Что ты умеешь?», «Что не так?», «Почему?» и так далее. Чтобы понять, о чем именно спрашивает персонаж, нужно вникать в контекст постановки.

Наклоняет голову на сложенные руки

Это один из тех случаев, когда значение жеста можно понять интуитивно. Сложив руки, словно на подушке, девушка на фотографии выше показывает, что уснула. Не ложиться ведь артистам на сцену, в самом деле.

Касается лба и делает быстрые движения над головой

Нет, атрист вовсе не рассеивает дым, кам может показаться на первый взгляд. Он лишь показывает, что его собеседница о чем-то забыла. У вас тоже промелькнула мысль, что девушка сейчас спросит: «Что не так?»

Проводит рукой вокруг лица и целует кончики пальцев

Жест очень похож на то, как французские повара хвалят блюда. Но в балете за этим движением скрывается слово «красота». Кажется, некоторые люди в обычной жизни используют это движение чисто интуитивно.

Поднимает вверх обе руки и разворачивает кисти

Если соберетесь на «Лебединое озеро», без знания этого жеста никак не обойтись. Вот так лаконично и элегантно Одетта объясняет принцу, что она лебедь. Вряд ли после такого кто-то сможет заявить, что балетные па лишены смысла.