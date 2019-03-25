Что не так с бодипозитивом в XXI веке

100 28

42

2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Бодипозитивное движение прочно вошло в нашу жизнь: на обложках журналов все чаще появляются модели plus-size, модные дома устраивают инклюзивные показы с нестандартными манекенщицами, а слово «разнообразие» не сходит со страниц СМИ. Кажется, что это хорошие новости, но на самом деле все не так однозначно.

AdMe.ru решил разобраться в том, что такое бодипозитив в XXI веке и почему это явление вызывает жесточайшие споры и делит людей на ярых сторонников и противников.

Что такое бодипозитив и как он возник

Бодипозитив — это феминистское движение, главная цель которого — убедить людей принимать тело таким, какое оно есть. Девиз последователей бодипозива звучит так: «Мое тело — мое дело». Цель движения — бороться против навязанных стандартов красоты, избавить людей от комплексов и начать свободно говорить о теле.

Идея о том, что каждый человек имеет право на уважение вне зависимости от того, как он выглядит, очень гуманная и правильная. Человек может не соответствовать стандартам красоты, но при этом он заслуживает равных прав и принятия.

Зарождение бодипозитива началось еще в 1967 году с кампании против общественной дискриминации полных людей и с их борьбы за свои права. Позднее активисты стали провозглашать уважение не только к тучным людям, но и к людям с инвалидностью, со шрамами, ожогами, к трансгендерам, к «цветным» и т. д. И это кажется более логичным, ведь в данном случае речь идет о вещах, которые человек не может изменить в своей внешности. Бодипозитив в данном случае помогает людям преодолеть конфликт с их внешностью для счастливой и полноценной жизни.

Что не так с современным бодипозитивом

Стандарты красоты имеют свойство меняться, исходя из социокультурных предпосылок. 90-е годы, со своей золотой эпохой худых супермоделей и «героиновым шиком» Кейт Мосс, не могли остаться без ответа. Женщины устали от длинноногих зафотошопленных моделей из журналов, от недостижимых идеалов красоты, дорогих и часто сомнительных пластических операций.

На помощь пришел бодипозитив, со своим отказом от шаблонных идеалов красоты, но, увы, золотой середины достичь не удалось. Да, общество осознало, что анорексия — это опасное для жизни заболевание, но почему-то ударилось в другую крайность. Вместо борьбы за права людей с нестандартной фигурой или внешностью мы почему-то получили борьбу с подтянутыми фигурами. То есть лишний вес стал противопоставляться здоровому образу жизни.

Сейчас наблюдается очень нехорошая тенденция к искажению истинного смысла бодипозитива. Идея принятия человека, а также терпимого отношения к его внешнему виду сменилась наплевательским отношением к своей внешности и особенно к весу. Нежелание следить за своим телом превратилось в идеологию. Переедание и отсутствие физических нагрузок не осуждаются, а приветствуются, а напоминания о ЗОЖ воспринимаются в штыки. Популярные паблики, посвященные бодипозитиву, запрещают пользователям упоминать о влиянии ожирения на здоровье.

И это преподносится как норма. В итоге быть привлекательным стало как-то неловко, и если сначала декларировался принцип «некрасивым быть не стыдно», то сейчас это превращается в «стыдно быть красивым». Кейт Мосс весом в 52 кг сменила Тесс Холлидей весом в 155 кг. Кажется, это слишком резкий скачок. Новый бодипозитив — это тоже контроль над женским телом и установление стандартов красоты, но уже других.

Популярный журнал о купальниках Sports Illustrated стал известен во всем мире благодаря фотографиям стройных моделей, но сейчас активно сотрудничает с моделями plus-size.

Почему новый бодипозитив опасен

Дело в том, что лишний вес — огромный фактор риска для здоровья. Это медицинский факт, который нельзя игнорировать. Излишне худой, как и излишне полный человек, — это не про здоровье. Нужно признать тот факт, что ожирение — это не только «личный выбор каждого» и дело вкуса, но и патологическое состояние, которое имеет собственный код в Международной классификации болезней — Е66. Если бы полнота была лишь спорным эстетическим моментом, это не являлось бы серьезной проблемой. По данным ВОЗ, сегодня ситуация с ожирением приобрела масштабы глобальной эпидемии.

Внутренние органы полных людей покрыты слоем жира и резко увеличены в размерах, так как испытывают серьезную нагрузку. Эндокринная система тоже работает на пределе возможностей, страдают кости и суставы, ведь они вынуждены нести на себе этот чрезмерный вес. Также полные люди более склонны к появлению сахарного диабета 2-го типа. Да, некоторые люди, страдающие ожирением, в этом не виноваты, но в большинстве случаев, увы, речь идет о банальной распущенности. При этом, конечно, не нужно стыдиться лишнего веса, но тем более не стоит рекламировать и культивировать ожирение, а людей с лишним весом делать примером для подражания. Это заболевание, которое нуждается во врачебном вмешательстве. В этом и есть истинная ценность бодипозитива: обозначить для человека проблему, но при этом сделать так, чтобы он не почувствовал унижение или дискриминацию.

Жертвы современного бодипозитивного движения

Помимо того, что современный бодипозитив может быть вреден для здоровья, есть еще один негативный момент. Активисты движения нередко упрекают знаменитых женщин за то, что они решили похудеть, как-то улучшить свою внешность или просто сняться для журнала в привлекательном виде. Например, когда Эмма Уотсон, ранее поддерживающая феминизм, снялась для обложки журнала Vanity Fair с полуобнаженной грудью, на нее посыпались обвинения в лицемерии и предательстве.

Другая сторонница бодипозитива, актриса и режиссер Лина Данэм, подверглась резкой критике за похудение. При этом актриса подчеркивала, что ее целью являлось не желание выглядеть более стройной, а необходимость поправить здоровье. «Люди начали говорить: „Ты лицемерка, а мы думали, что ты бодипозитивная“. Это так и есть, я просто поняла, что тело меняется. Такие вещи происходят», — отметила Данэм в одном из эфиров.

Сейчас Данэм пишет посты в своем инстаграме, которые немного похожи на оправдания, что она похудела из-за болезни. Актриса вновь набрала вес и говорит, что ей комфортно и она счастлива. Получается, что сторонники бодипозитива лишают женщин права распоряжаться своим телом так, как им хочется. Из основного принципа «мое тело — мое дело» почему-то исключается право заботиться о своем теле и худеть.

Что со всем этим делать?

Здоровый бодипозитив — это прекрасно, поэтому нужно стремиться избегать перекосов в сторону какой-то одной модели, будь то ЗОЖ или радикальный бодипозитив. Эти идеи требуют не противопоставления, а взаимопроникновения. Это же касается и желания женщин выглядеть привлекательно. Могут ли они делать макияж, потому что им это нравится? Конечно. Может ли девушка выступать за бодипозитив, но при этом заниматься фитнесом и питаться правильно? Несомненно.

Важно научиться чувствовать свое тело, чтобы вам было в нем комфортно, и здесь имеют значение не цифры, а состояние здоровья. Также не стоит бояться врачей. Если у вас есть проблемы с весом или с кожей, которые вас смущают, то не нужно утешать себя мыслью «я такая, какая есть». Бодипозитив — это не запрет на ухоженность и красоту, это умение заботиться о своей внешности и нести ответственность за свое здоровье вне зависимости от придуманных мимолетных стандартов.