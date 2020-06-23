Читатели AdMe.ru выбрали 20 красавцев, которые способны раскалить воздух одним своим присутствием
Мы частенько публикуем фото самых красивых мужчин по версии различных журналов и интернет-ресурсов, но после каждой такой статьи видим гневные комментарии о том, что кого-то незаслуженно забыли. И вот настал миг, когда справедливость наконец-то восторжествует: мы учли почти все ваши комментарии. Однако не ищите в списке Брэда Питта или Джуда Лоу, ведь в этот раз тут будут только те, о ком мы еще не упоминали.
AdMe.ru еще раз убедился в том, что вы, наши читатели, не только обладаете хорошим вкусом, но и имеете достаточно обширные интересы.
Дэниел Хенни
Терон Эджертон
Ли Пейс
Джаред Лето
Гарри Стайлз
Джош Холлоуэй
Уилл Смит
Роб Лоу
Брюс Ли
Алессио Бони
Ламбер Вильсон
Оливье Мартинес
Тилль Линдеманн
Майкл Прайд
Ален-Фабьен Делон
Эйдан Тёрнер
Шахид Капур
Милош Бикович
Арми Хаммер
Бурак Озчивит
Напишите нам о ваших предпочтениях. Кого мы забыли, как вам кажется?