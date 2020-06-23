Читатели AdMe.ru выбрали 20 красавцев, которые способны раскалить воздух одним своим присутствием

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Мы частенько публикуем фото самых красивых мужчин по версии различных журналов и интернет-ресурсов, но после каждой такой статьи видим гневные комментарии о том, что кого-то незаслуженно забыли. И вот настал миг, когда справедливость наконец-то восторжествует: мы учли почти все ваши комментарии. Однако не ищите в списке Брэда Питта или Джуда Лоу, ведь в этот раз тут будут только те, о ком мы еще не упоминали.