5 вещей, которым Кейт Миддлтон и принц Уильям научились у Меган Маркл и принца Гарри (И не зря)

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С тех пор как принц Гарри и Меган Маркл связали себя узами брака в мае 2018 года, журналисты немало писали о том, чему приходится учиться Меган как новому члену королевской семьи, какие требования протокола она будет вынуждена соблюдать, от чего ей придется отказаться. Но влияние здесь обоюдно — обе пары учатся друг у друга, наблюдая за тем, что хорошо получилось у других, а что вызвало негативную реакцию у публики и каких моментов лучше избежать. И Кейт Миддлтон переняла многое у своей невестки.

AdMe.ru заинтересовался тем, чему именно герцогиня Кэтрин и принц Уильям научились у Меган Маркл и принца Гарри.

Стиль

Меган Маркл называют одной из законодательниц моды. Наряды, в которых появляется герцогиня Сассекская, мгновенно становятся популярными. Однако надо признать, что стиль Меган слишком смелый для консервативной британской королевской семьи. Так, герцогиню нередко критиковали за отсутствие колготок на официальных мероприятиях. А после ее появления на официальном праздновании дня рождения королевы Елизаветы II в платье с открытыми плечами СМИ писали о нарушении правил королевского дресс-кода.

У герцогинь Кембриджской и Сассекской по-прежнему очень разный стиль. Но невооруженным взглядом видно, что с появлением Меган Маркл в королевской семье образы Кейт стали более смелыми и современными. Раньше она придерживалась строго выверенного формального стиля в своем гардеробе. Сейчас же, к примеру, тоже стала надевать платья с открытыми плечами на различные мероприятия.

Также в деловом гардеробе Кейт Миддлтон появились брюки и брючные костюмы. Герцогиня прежде порой появлялась на публике в джинсах, но преимущественно на неформальных либо спортивных мероприятиях. А вот классические брюки, брюки-кюлоты и деловые костюмы — это что-то совершенно новое для Кэтрин. И надо признать, что ей очень идет такой более современный гардероб.

Заметим, что неотъемлемой частью образов Кэтрин до недавнего времени был клатч. Герцогиня, как правило, держала его перед собой обеими руками. Клатч позволял ей избежать нежелательных рукопожатий во время официальных мероприятий. Когда Кейт держала его перед собой, то давала невербальное послание, что рукопожатие в данной ситуации неуместно. С недавних пор Кэтрин по примеру Меган Маркл выходит в свет не только с клатчами, но и с сумочками.

Проявление чувств

Ее Величество Елизавета II редко держится за руки со своим мужем публично, и это создало неписаное правило для других членов королевской семьи — не проявлять чувства друг к другу на людях и не держаться за руки. Однако Меган Маркл и принц Гарри регулярно пренебрегали этим правилом. И подвергались за это критике со стороны подданных Ее Величества и журналистов. Но то, что нежелательно для прямого наследника престола, вполне может себе позволить 6-й в очереди на трон, каким и является принц Гарри.

В прошлом принц Уильям и Кейт также не смущались держаться за руки и обнимать друг друга — на снимках с помолвки, фотографиях после свадьбы мы видим влюбленную пару, которая не скрывает своих чувств. Однако потом на официальных мероприятиях супруги держались в рамках протокола и не давали волю чувствам. Ведь такие выходы являются их работой. Они появляются на публике не как частные лица, а действуют от имени Елизаветы II и воплощают образ британской монархии. Но непринужденность младшего брата и его супруги оказалась заразительной. Сейчас герцог и герцогиня Кембриджские тоже стали иногда проявлять свои чувства на публике. Что положительно сказалось на их популярности.

Общение с публикой

Членам британской королевской семьи полагается быть сдержанными не только в общении друг с другом, но и с публикой. В свое время данное правило нарушала принцесса Диана — она пожимала руки поклонникам, могла приобнять или посадить к себе на колени ребенка из толпы и была не по-королевски открытой и искренней с людьми. Затем эстафетную палочку приняли принц Гарри и Меган Маркл — общаясь с публикой в качестве официальных представителей королевской семьи, они проявляли открытость, делали селфи и обнимались с поклонниками. Со временем такую стратегию частично переняла и герцогиня Кембриджская — она тоже стала общаться с людьми более открыто.

Стратегия ведения соцсетей

Раньше.

Сейчас.

Меган и Гарри придерживались явно успешного подхода к ведению соцсетей — он принес им много подписчиков и популярность у аудитории. В своем официальном аккаунте пара поддерживала те благотворительные и социальные инициативы, которые считала важными. Супруги делились порой такими неформальными фото с трогательными подписями, что у поклонников складывалось ощущение, что Меган сама ведет аккаунт. Стиль ведения официального аккаунта принца Уильяма и Кэтрин тоже со временем стал менее формальным. В их инстаграме появилось много закулисных снимков и фотографий с живыми эмоциями. А после отъезда Гарри и Меган в Америку Кембриджские наняли их бывшего менеджера по ведению социальных сетей.

Иерархия в паре

Согласно королевскому протоколу, члены семьи, чей статус или происхождение ниже, должны держаться на шаг позади. Так, к примеру, принц Филипп всегда идет позади своей венценосной супруги Елизаветы II. Однако Меган Маркл нередко опережала принца Гарри во время различных публичных мероприятий. Кейт, что ранее было для нее нехарактерно, тоже стала порой проявлять более активную позицию. Она может первой протянуть руку для рукопожатия или идти впереди своего супруга, как это случилось, к примеру, во время официального визита пары в графство Камбрия, которое расположено на северо-западе Англии.