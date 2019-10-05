Бортпроводники и стюардессы поделились 30+ тонкостями своей работы, о которых не догадываются пассажиры
Получить работу бортпроводника в лучших авиакомпаниях сложнее, чем поступить в самые престижные университеты мира. На 1 место могут претендовать до 200 человек, из них меньше 1 % пройдут собеседование. Для сравнения: в Гарвард берут намного больше счастливчиков. Что же дает такая работа и как выглядят полеты на самолетах, когда ты уже буквально живешь в небе?
AdMe.ru нашел несколько бортпроводников, которые с удовольствием рассказывают обо всех плюсах и минусах своей работы, а также делятся некоторыми хитростями (поэтому рекомендуем дочитать статью до конца).
- Все начинают карьеру по-разному. Одни оканчивают курсы за свой счет, а затем пытаются устроиться в разные авиакомпании. Другие сначала проходят кастинг и подписывают договор с авиакомпанией, потом проходят обучение за ее счет, при этом будущий работодатель выплачивает стипендию. Но после этого бортпроводник обязан отработать какое-то количество лет, прежде чем сможет поменять место работы. Или выплатить «отступные».
- Когда стюардессы только начинают работать, они подписывают контракт, согласно которому обязуются не уходить в декрет в ближайшие 3 года.
- Оплата почасовая, к ней прибавляют доплату за то, куда летишь. Час работы на рейсе Москва — Краснодар и на рейсе Франкфурт — София стоит по-разному. Набрать себе только высокооплачиваемые рейсы невозможно: авиакомпания специально формирует расписание так, чтобы у всех был одинаковый доступ и к более дорогим, и к более дешевым рейсам.
- В среднем за месяц бортпроводник проводит около 90 часов в небе. В авиакомпаниях существуют разные определения летного часа: где-то он начинается, как только у самолета заработали двигатели, где-то — только с момента разбега воздушного судна по взлетной полосе.
- Есть режим работы, когда ты вынужден постоянно быть в шаговой доступности от аэропорта на протяжении 18 дней: в любой момент тебя могут поставить на рейс, который вылетает в ближайшее время. Обычно это происходит в выходные и праздничные дни, когда нагрузка на авиакомпанию возрастает. Зато оставшиеся 12 дней месяца наслаждаешься отдыхом.
- В некоторых авиакомпаниях бортпроводницы встречают и провожают пассажиров в обуви на высоком каблуке, а во время полета переобуваются в туфли на плоской подошве, чтобы не нарушать правила безопасности.
- Еду для перекуса бортпроводники часто берут с собой, даже если после рейса останавливаются в другом городе на ночь. Авиакомпании в таких случаях оплачивают проживание в отеле и дают деньги на питание и мелкие расходы. Кто-то спускает все на сувениры и прогулки по городу, но многие откладывают. За месяц можно набрать хорошую прибавку к зарплате.
- Раз в полгода нужно проходить медицинское обследование, чтобы получить разрешение на полеты от врачебно-летной экспертной комиссии (ВЛЭК). Это как диспансеризация, но включает еще посещение офтальмолога, стоматолога, дерматолога, рентген грудной клетки и пазух носа, исследование крови на ВИЧ, брюшной тиф, сифилис, гепатиты В и С. Людей, которые в прошлом перенесли операции или имеют хронические заболевания, в бортпроводники не возьмут.
- Все прививки нужно делать вовремя. Без них приступать к работе нельзя.
- Важен не рост, а возможность дотянуться до верхних полок. И индекс тела — соотношение роста и веса. Поэтому в бортпроводники не берут слишком худых и очень толстых.
- Если бортпроводника укачивает, то еще на этапе обучения он тренирует свой вестибулярный аппарат. Можно использовать для этого обычный офисный стул: 1 минуту раскручиваетесь в одну сторону, 1 минуту — в другую. И повторяете это упражнение каждый день в течение месяца или пока не почувствуете прогресс.
- В России мужчине невозможно устроиться на должность бортпроводника без военного билета. Если вы избежали службы в армии, заплатив врачу за справку о том, что у вас плоскостопие, то в бортпроводники вас тоже не возьмут.
- Если бортпроводник в форме, то во время перерыва или после работы он может зайти в кафе и выпить кофе. Но взять его с собой и пройтись с ним по аэропорту нельзя.
- В дорогих авиакомпаниях бортпроводникам нельзя носить брекеты, ретейнеры и даже капы, а зубы рекомендуется отбеливать, чтобы всегда радовать пассажиров идеальной улыбкой. Отказать в приеме на работу могут и тем, у кого на лице есть заметные родимые пятна.
- Чаевые не платят, но в ряде авиакомпаний есть бонусы, которые можно получить за продажу товаров по каталогу на борту.
- Во время задержки рейса бортпроводник не работает, а значит, теряет деньги не только за этот полет, но и за те, которые должны были осуществиться в этот день после него. В отличие от пассажиров, бортпроводникам никто ничего не компенсирует.
- Во время работы запрещено пользоваться телефоном: его отключают, как только начинается предполетный брифинг, а включают, когда рабочий день окончен или в перерыве между рейсами, например когда сотрудник обедает.
- Некоторые авиакомпании предоставляют своим сотрудникам бесплатное жилье. Например, все стюардессы Emirates Airlines переезжают жить в Дубай: авиакомпания оплачивает расходы на проживание, предоставляет возможность бесплатно заниматься в тренажерном зале, посещать сауну и пользоваться услугами химчистки, чтобы рабочая униформа всегда была в идеальном состоянии. А еще они могут пригласить кого-то из близких в гости с проживанием целых 2 месяца.
- На земле бортпроводники спят или учатся: знакомятся с новыми правилами или документами, занимаются на специальных тренажерах, повышают квалификацию, сдают различные тесты и экзамены, проходят медкомиссию. На личную жизнь времени нет.
- Бортпроводники обязательно носят часы с секундной стрелкой, чтобы следить за временем при выполнении команд пилотов.
- У каждого бортпроводника на рейсе свой номер, который определяет его обязанности в полете. Допустим, летят 4 стюарда. 1L — это старший бортпроводник, который заполняет документы, работает с пилотами и пассажирами. 1R принимает и сдает питание, напитки, оборудование и тоже работает с пассажирами. 3l занимается приемом и сдачей аптечек, пледов, подушек, салфеток и т. д., а еще помогает работать с пассажирами экономкласса. 3R отвечает за торговлю и готовит тележки с едой для обслуживания, заваривает чай и кофе, тоже помогает обслуживать пассажиров экономкласса.
- В чрезвычайной ситуации стюардесса сначала должна спасти себя, а затем уже оказывать помощь пассажирам.
- Все бортпроводники хорошо плавают. Одно из требований при трудоустройстве — возможность проплыть от 20 до 50 м без посторонней помощи. Это нужно на случай совершения посадки на воду. Еще вас все время учат выживать в любой местности, будь то джунгли или тайга.
- Кресла бортпроводников не такие, как у пассажиров. Внешне они кажутся неудобными, но на самом деле являются более безопасными: лучше поддерживают шею, спину и голову, ремни отличаются повышенной функциональностью. Эти сиденья тяжелее, а значит, и дороже. Если для пассажиров поставить такие же, цены на билеты поднимутся в несколько раз.
- Когда работаешь на самолете, подвергаешься воздействию радиации. Чтобы максимально защитить себя, нужно вести здоровый образ жизни и постоянно наблюдаться у врачей. Рекомендуется дополнительно принимать после полетов витамины С и Е, а также употреблять в пищу больше продуктов, богатых витаминами А, Р и группы В.
- Современные исследования говорят о том, что серьезный вред здоровью наносит постоянная смена часовых поясов. В результате нарушаются циркадные ритмы, все время хочется спать и есть, потому что организм не может настроиться на нормальную работу и живет в состоянии вечного стресса.
- При этом волосы и ногти в самолете действительно растут быстрее. Это связано с поступлением витамина D в полете, непривычным давлением и выделением эндорфинов в результате ощущения радости, которое люди испытывают, находясь на борту или уже после успешного приземления.
- А вот метаболизм замедляется, поэтому большинство бортпроводников поправляются на несколько килограммов в 1-й год работы.
- На борту есть свой сленг. Например, «провода» — это бортпроводники, «юнит» — это то, что обычный человек назовет шкафчиком в самолете, а «шед» — это духовка. Если бортпроводник показывает коллеге 1 палец, он сообщает, что ему нужен чай. Два пальца — кофе.
- Пассажиры покидают самолет и бегут забирать багаж, чтобы наконец отправиться домой. А бортпроводники, выпроводив всех из самолета и проверив его, идут на послеполетный брифинг, где производится оценка работы экипажа и высказываются замечания. Только после него можно собираться домой.
- У бортпроводников есть ID-карты, по которым они получают скидки на авиабилеты для себя, своих близких и друзей. Обычно по таким билетам можно попасть на самолет, только если на нем есть места. Зато если экономкласс заполнен, можно устроиться в бизнес-классе.
- Эта карта дает скидку и на ряд других услуг, в том числе проживание в отелях или посещение ресторанов в свободное от работы время. С ней бортпроводник может находиться в любой стране мира без визы от нескольких часов до нескольких дней при условии, что он прилетает туда по работе.
- Жизнь бортпроводника на 99 % состоит из режима. Даже в свой выходной нужно быть в отличной физической форме, следить за внешним видом, хорошо пахнуть. Немного расслабиться можно только в отпуске.
- Отпуск длинный — до 72 дней, есть возможность рано выйти на пенсию. Текучки кадров почти нет. Авиация — это жизнь в постоянном движении, вне времени и стран, после такого сложно спуститься на землю, потому что «выгораешь» — нет такого адреналина и эмоций.
- У представителей разных профессий свои суеверия. Нельзя пришивать пуговицу перед вылетом, потому что будет задержка рейса. Бортпроводники чаще говорят «крайний полет», а еще желают друг другу мягкой посадки.
Бонус: что полезно знать простому пассажиру перед полетом
- Воду можно пронести в самолет, если налить ее в бутылку из пищевого полимера. Сканер у службы безопасности не увидит в ней жидкость.
- Чтобы еда не казалась пресной из-за разницы давлений, ее всегда пересаливают, а от алкоголя люди быстрее пьянеют. Шанс получить из-за этого инсульт выше, чем погибнуть в авиакатастрофе.
- У стюардесс есть свои особые техники нанесения макияжа: лицо приходится сильно увлажнять, потому что воздух в самолете сухой, при этом пользоваться нужно стойкой косметикой, которая чаще всего сушит кожу. В полете освежить лицо можно термальной водой, увлажняющие маски спасают во время перерывов. А вот матирующие тональные кремы или пудру в косметичке стюардессы не найти.
Какой вопрос вам хотелось бы задать бортпроводнику?
Фото на превью tupperware_taraz_ilona / instagram