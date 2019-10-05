Бортпроводники и стюардессы поделились 30+ тонкостями своей работы, о которых не догадываются пассажиры

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Получить работу бортпроводника в лучших авиакомпаниях сложнее, чем поступить в самые престижные университеты мира. На 1 место могут претендовать до 200 человек, из них меньше 1 % пройдут собеседование. Для сравнения: в Гарвард берут намного больше счастливчиков. Что же дает такая работа и как выглядят полеты на самолетах, когда ты уже буквально живешь в небе?