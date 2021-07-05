Блогер поделилась хитростями позирования на камеру, которые собирала годами

Многим людям не нравится, как они получаются на фото, и они считают себя нефотогеничными. Но на самом деле искусство позирования на камеру доступно каждому. Оксана Прокопенко уже несколько лет ведет свою страничку в инстаграме, где на собственном примере показывает распространенные ошибки при съемке. И делится хитростями удачных снимков.

Мы в AdMe.ru давно приметили яркий аккаунт Оксаны, которым интересуются уже почти 800 тыс. человек. И с разрешения девушки публикуем простое и наглядное пособие по позированию на камеру.

1. Скажите «нет» фотографиям сверху

Фото сверху визуально укоротит вам ноги и туловище, вы будете казаться крупнее, чем есть на самом деле. Попросите фотографа снимать немного снизу.

Аксессуары всегда упрощают съемку, потому что не нужно думать, куда девать руки. Можно одну руку положить в карман, а во вторую взять сумочку, как на фото справа.

Помните про осанку и выражение лица.

2. Многое зависит от постановки ног

Очень часто мне пишут, что у меня длинные и худые ножки, но очень многое зависит от позы и ракурса съемки. Я специально положение рук не меняла, чтобы показать разницу в постановке ног. Никогда не переносите вес сразу на две ноги, лучше переносить его на дальнюю от камеры ногу. Многие не понимают, зачем ставить ножку на носочек, но, думаю, каждый видит тут колоссальную разницу.

3. Не стоит становиться прямо к камере

Позиция прямо к камере визуально добавит вам 3–5 кг. Попробуйте развернуться на три четверти.

Никогда не собирайте пальцы в кулак и не кладите руку на бедро.

Согните ближнюю к камере ногу, чтобы ножки выглядели длиннее и тоньше.

Не стоит выпячивать бедра вперед, потому что это визуально полнит. Лучше отставьте их назад и немного наклоните голову.

Если вы становитесь ровно к камере и у вас ноги расположены вместе или на одном и том же расстоянии, то вы в любом случае визуально прибавляете себе пару килограммов, укорачиваете ноги и делаете их толще, как на фото cлева.

Лучше повернитесь боком либо разверните корпус на три четверти.

Не держите руки симметрично, как на фото слева. Лучше хотя бы немного одну опустить ниже или сделать, как на фотографии справа.

4. Помните про мимику и улыбку

Не смыкайте губы, как на фото слева, потому что это смотрится неестественно. Ведь в жизни никто не смеется, не показывая зубы.

Не выпячивайте губки, это давно уже устарело.

5. Часто встречающаяся грубая ошибка — прижатая к телу рука

Так рука расплывается и выглядит огромной, потому что все, что находится близко к камере, увеличивается на пару размеров. Кроме того, старайтесь не закрывать лицо руками, лучше попробуйте расположить их, как на фото справа.

6. Лучше не ставьте ноги вместе, иначе будет складываться ощущение, что у вас 2 сардельки

Старайтесь расположить ноги так, чтобы между ними было пространство.

Поворот на три четверти сделает вас настолько стройной, насколько это возможно.

Не прижимайте руки слишком близко к телу и не прячьте их, как на фото слева.

Локоть уберите вбок и положите одну руку на голову так, чтобы были видны пальцы, а вторую можно опустить в карман.

7. Во время позирования нужно как бы вырисовывать букву S своим телом — и красивые фото гарантированы

Не забывайте, что должны быть видны 2 руки и 2 ноги, а то возникнет впечатление, что их нет.

Очень важная деталь, которую необходимо контролировать в процессе фотосъемки, — положение подбородка. Лучше всегда его приподнимать, а то получится, как на фото слева, 2 подбородка. Но не переусердствуйте: ноздрей не должно быть видно.

Попробуйте поэкспериментировать с волосами. Если волосы длинные, иногда лучше убрать их назад, чтобы фото было более утонченным.

Девчонки, в первую очередь всегда держите спину прямо и старайтесь сделать прогиб в пояснице.

Шею не прячьте. Приподнимите немного голову и не забывайте про мимику.

8. Никогда не поворачивайте колени или локти прямо в камеру

Постарайтесь разворачивать локти и колени вбок, чтобы не выглядеть слишком просто.

Вытяните шею, подайте вперед подбородок, отведите плечи назад, расправьте грудь. Осанка очень важна для каждой модели.

Никогда не щурьтесь на фото. Если солнце начинает слепить глаза, то попробуйте закрыть и потом резко открыть глаза.

Чтобы удлинить шею, можно повернуться боком и слегка опустить плечо, которое находится ближе к фотографу.

9. Позируя сидя, соблюдайте некоторые правила

Очень важное правило — присаживаться на край, чтобы ваши ноги не расплылись.

Постарайтесь поставить ноги на носочки и развернуть их в сторону.

Если вы фотографируетесь в верхней одежде — пиджаке, куртке, кардигане, — всегда расстегивайте ее.

Всегда сгибайте ближнюю к камере ногу и приподнимайте ее на носочек, чтобы ноги не выглядели такими огромными, как на фото cлева.

В случае съемки сидя для достижения эффекта хрупкости и беззащитности допустимо округлить спину, опереться на колено. Но не переборщите! Верхняя часть тела, шея и живот должны удерживаться в напряжении, это очень влияет на осанку. Все тело должно как бы тянуться к колену: и голова, и рука, и немного плечи.

10. Фотографируйтесь сидя, чтобы скрыть некоторые недостатки фигуры

К примеру, лишние сантиметры в области талии или недостаточно длинные ноги. Шея должна быть вытянута, плечи расправлены, а спина прогнута в пояснице, чтобы тело выглядело женственно и пропорционально. Но не переусердствуйте, чтобы не было видно напряжения в позе и лице.

Если фотосессия проходит на улице и есть ветер, даже небольшой, радуйтесь. Нет ничего красивее, чем живописно растрепанные волосы.

11. Если вас фотографируют сбоку, учтите некоторые нюансы

Старайтесь, чтобы было видно две ваши руки и ноги.

Пальцы не сжимайте в кулак, как на фото слева.

Располагайте кисть боком к камере и плавно кладите на ногу.

Если вы не можете смотреть против света и щуритесь, то лучше не смотрите на камеру — можно закрыть глаза либо смотреть в сторону. Это придаст загадочности и атмосферности вашей фотографии.

12. Никогда не прижимайте руки к лицу и не сжимайте в кулаки

Либо слегка дотрагивайтесь кончиками пальцев, либо делайте «лилию», как на фото справа.

Важно помнить, что во время фотосессии кисти рук должны быть максимально расслабленными и мягкими, а движения — плавными.

Мало кто задумывается о положении плеч при съемке, но они также играют важную роль. Старайтесь держать их на разном уровне.

Ни в коем случае не прячем шею, потому что лицо становится намного больше.