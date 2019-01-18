9 звездных пар, которые не побоялись дать отношениям второй шанс и не прогадали

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По статистике, 23 % семейных пар возобновляют отношения после расставания. Не всегда «повторный» союз может просуществовать долго. Но есть счастливчики, которые доказывают обратное. И иногда нужно расстаться не для того, чтобы разойтись, а чтобы понять, что по-настоящему близким человеком нужно дорожить.

AdMe.ru для наглядности решил изучить, как обстоят дела с расставанием и воссоединением в звездных парах. Посмотрите и вы на примеры того, что в одну и ту же реку можно удачно войти дважды.

1. Майли Сайрус и Лиам Хемсворт

Знакомство этих знаменитостей произошло на съемочной площадке фильма «Последняя песня» в 2009 году. За прошедшие 10 лет они расставались дважды, в том числе отменяли помолвку. Однако несколько лет назад Майли Сайрус и Лиам Хемсворт решили дать своим отношениям еще один шанс, а в декабре 2018 года состоялась их долгожданная свадьба. В одном из интервью певица поделилась своим мнением о причинах расставаний, сказав, что сложно самой меняться рядом с тем, кто меняться не хочет.

2. Джонни Макдэйд и Кортни Кокс

Знаменитая американская актриса и ирландский музыкант только готовятся к свадьбе. Их отношения развивались стремительно. В 2014-м, спустя полгода после знакомства, пара объявила о помолвке, но уже в 2015-м распалась. Знаменитости не смогли найти компромисс в отношении того, в какой стране будут проживать вместе. Видимо, это не такой серьезный вопрос, который мог бы разрушить настоящие отношения окончательно. Вот почему совсем недавно Кортни Кокс и Джонни Макдэйд решили снова быть вместе.

3. Кит Харингтон и Роуз Лесли

Актеры знаменитого сериала «Игра престолов» познакомились на съемках в 2012 году и практически сразу начали встречаться. Однако это длилось всего несколько месяцев — вскоре было объявлено, что актеры разошлись из-за «непримиримых разногласий». Разлука была недолгой, и отношения возобновились. В 2017 году пара объявила о помолвке, и уже в июне 2018-го состоялась свадьба. На торжестве присутствовало немало коллег из сериала, игра в котором стала для Кита и Роуз судьбоносной.

4. Орландо Блум и Кэти Перри

Актер и певица впервые встретились на светском вечере в 2013 году, но роман между ними завязался только 3 года спустя. Они часто проводили время вместе, приезжали и прилетали друг к другу из разных стран даже на несколько дней, только чтобы побыть вдвоем. И всегда сопровождали и поддерживали друг друга на различных мероприятиях. Вот почему официальное объявление звезд в марте 2017 года о том, что они расстаются, стало настоящей неожиданностью. Но с августа того же года Орландо и Кэти снова стали появляться вместе, а позже объявили, что они снова пара. По словам певицы, их союз — наглядный пример того, что противоположности притягиваются.

5. Патрик Демпси и Джиллиан Финк

Актер Патрик Демпси и визажист Джилл Финк поженились в 1999 году. У них родилось 3 детей. И в целом этот союз казался крепким. Однако после 15 лет брака Джиллиан, сославшись на «непримиримые разногласия», подала документы на развод. Далее пара официально объявила, что это решение было осмысленным и их отношения действительно подошли к концу. Тем не менее уже к концу 2016 года Патрик и Джилл отменили развод. Паре потребовалось немало усилий, чтобы сохранить свой брак, и все-таки им это удалось.

6. Брайан Танака и Мэрайя Кэри

В 2016 году миллиардер Джеймс Паркер расторг помолвку с Мэрайей Кэри. В этом же году начался роман певицы и ее бэк-танцора. Уже в 2017-м они расстались. Инициатором разрыва был Брайан, а причиной стала в том числе его ревность к бывшему мужу Мэрайи, с которым у нее есть общие дети. Но разрыв был недолгим, и весной того же 2017 года певица и танцор решили возобновить свои отношения и снова быть вместе.

7. Зейн Малик и Джиджи Хадид

История этой красивой пары началась в 2015 году. Молодые люди чаще всего уклонялись от ответов на вопросы о статусе своих отношений, поэтому публике оставалось только строить догадки на основе их фото и сообщений в соцсетях. Уже в 2016 году певец сделал модели предложение. Она приняла кольцо, но со свадьбой решила не торопиться. В марте 2018 года Зейн официально объявил о разрыве, но уже через непродолжительное время они с Джиджи сошлись вновь. Пара по-прежнему официально не комментирует свои отношения. Видимо, поэтому слухи и домыслы вокруг них не утихают до сих пор.

8. Дэнни Де Вито и Реа Перлман

Эта пара — настоящие рекордсмены Голливуда. Они познакомились в 1971 году, в официальном браке — с 1982 года. Их также часто приводят в пример как эталон долгого и крепкого союза. Но размолвок и пауз в отношениях здесь было немало. А совсем недавно многие были уверены, что очередной развод, о котором объявили на тот момент 72-летний актер и его 68-летняя жена, действительно состоится. Тем не менее актеры вместе до сих пор. Де Вито и Перлман полюбили друг друга в то время, когда у них не было ни известности, ни больших денег. Возможно, эта искренность в желании просто быть вместе — основа крепкого брака, которую не разрушить.

9. Дон Джонсон и Мелани Гриффит

Актеры поженились, когда Мелани было почти 19, а Дону — 27. Причем познакомились они несколькими годами ранее. Через 6 месяцев брак распался. И прошло более 10 лет, пока актеры не решили пожениться во второй раз. Но спустя ровно 20 лет с момента первой свадьбы Мелани и Дон решили расстаться окончательно. Тем не менее именно второй брак подарил им дочь Дакоту Джонсон, которая в настоящее время является востребованной актрисой Голливуда. Примеры каких пар впечатлили вас больше всего? Или, возможно, есть такие знаменитости, воссоединению которых вы могли бы обрадоваться?