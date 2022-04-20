9 знаменитостей, которых подвел собственный наряд, и им пришлось импровизировать на ходу

Каждое мероприятие в жизни знаменитости — это возможность преобразиться и продемонстрировать свою красоту и индивидуальность. И одежда играет в этом деле очень важную роль. Однако ни один представитель шоу-бизнеса не застрахован от больших и маленьких неприятностей, так или иначе связанных с гардеробом.

AdMe.ru хочет показать вам, как 9 звезд справились с досадными неожиданностями, которые им подкинули их собственные наряды, или предпочли их не замечать.

1. Карди Би на фестивале музыки и искусств Боннару

В 2019 году, когда певица выступала на фестивале музыки и искусств Боннару, платье со стразами, которое было на ней, разошлось на спине. Карди Би не позволила этой неприятности испортить шоу. Она ушла за кулисы, переоделась, а затем закончила выступление в белом халате.

2. Джиджи Хадид на подиуме на показе Марка Джейкобса во время Недели моды в Нью-Йорке

С Джиджи Хадид случилась досадная неприятность: у нее сломались каблуки прямо перед ее выходом на подиум на показе дизайнера Марка Джейкобса во время Недели моды в Нью-Йорке в 2019 году. Тем не менее модель продемонстрировала удивительное самообладание и прошлась по подиуму босиком так, будто была в туфлях.

3. Бейонсе во время церемонии вручения премии «Оскар» в 2005 году

Когда Бейонсе выступала на церемонии вручения премии «Оскар» в 2005 году, во время смены костюма одна ее туфля запуталась в платье, и ей пришлось балансировать, стоя на одном каблуке и касаясь пола носком другой (босой) ноги. Единственное, о чем она думала в тот момент: «Боже мой, туфля, пожалуйста, только не выпади из платья!»

4. Приянка Чопра на красной дорожке Каннского кинофестиваля в 2019 году

За несколько минут до того, как Приянка Чопра должна была выйти на красную дорожку Каннского кинофестиваля 2019 года, у нее сломалась молния на платье. Команде актрисы пришлось спешно зашивать образовавшуюся прореху — у них было на это всего 5 минут.

5. Майли Сайрус во время специальной новогодней вечеринки Майли на канале NBC

После того как Майли Сайрус исполнила пару песен в прямом эфире, верхняя часть ее костюма разорвалась прямо посреди выступления. Певица просто повернулась, сбросила одежду, не прекращая петь, скрылась от зрителей, а затем вернулась в красном блейзере и продолжила шоу.

6. Кайли Дженнер на Met Gala в 2018 году

Платье, в котором Кайли Дженнер была на Met Gala в 2018 году, порвалось, когда она его надевала, незадолго до отъезда на мероприятие. Поэтому ее команде пришлось срочно это исправлять и вшивать молнию.

7. Зендея на премьере фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Когда Зендее нужно было поправить платье на премьере картины «Человек-паук: Нет пути домой», ее коллега по фильму Том Холланд повел себя как настоящий джентльмен, прикрыв девушку от камер.

8. Марго Робби на европейской премьере «Тарзана»

В 2016 году на красной дорожке европейской премьеры фильма «Тарзан» актриса Марго Робби попросила своего партнера по фильму Александра Скарсгарда помочь ей справиться с молнией на спине.

9. Кэти Перри на церемонии вручения премии «Оскар» в 2017 году

После церемонии вручения премии «Оскар» в 2017 году большинство звезд собрались на праздничной вечеринке, организованной Vanity Fair. Среди них была и Кэти Перри, с которой приключился неприятный инцидент, и в результате певица стала жертвой досадного конфуза: задняя часть ее тела оказалась немного обнажена.