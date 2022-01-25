9 вещей, которые наши девушки и европейки носят совершенно по-разному

Стили жительниц Европы и наших девушек, как правило, очень сильно отличаются. Даже если мы надеваем одинаковые или очень похожие предметы гардероба или аксессуары, их интеграция в образы может выглядеть очень по-разному.

Мы в AdMe.ru решили сравнить наши модные привычки с европейскими, чтобы оценить, насколько по-разному можно преподнести одни и те же вещи.

Шляпа

Считается, что шляпа способна стать изюминкой любого образа. Начинающие блогеры и некоторые знаменитости носят шляпы в совершенно разных случаях. Однако сейчас на улицах уже редко встретишь девушку в этом головном уборе, так как его популярность в последние годы заметно упала. Но стоит отметить, что действительно незаурядные особы, стремящиеся выделиться из толпы, еще могут позволить себе надеть этот смелый элемент гардероба. В Европе же продолжают носить шляпки. Особенно приветствуются головные уборы высокого качества, а также соответствующие мероприятию.

Свободная футболка

В России многие девушки носят футболки по фигуре, в то время как в Европе выбирают свободные майки из плотного хлопка.

Белая рубашка оверсайз

Белая рубашка давно заняла свое место в базовом гардеробе. У нас довольно часто носят приталенные рубашки с вытачками — элемент офисного дресс-кода. А жительницы Европы уже который год используют свободные модели для создания своих непринужденных и стильных образов.

Объемный свитер

Свитеры оверсайз в моде уже не первый сезон. В Европе девушки носят их с легкими юбками или прямыми брюками. А в России объемные свитеры комбинируются с джинсами, а те, в свою очередь, со спортивной обувью.

Юбка-карандаш

Возможно, из-за привычки соблюдать дресс-код «черный низ, белый верх» в России многие девушки выбирают юбку-карандаш именно черного цвета. В то время как европейки экспериментируют с цветами, материалами и декором.

Заколки с жемчугом

Украшения с жемчугом уже давно стали классикой. Крупные заколки или сережки — недавний тренд. Однако если у нас принято постоянно отслеживать модные тенденции, то в Европе часто отдают предпочтение минимализму и забывают об украшениях эксцентричных форм.

Платки

Недавно в моду вернулись косынки: теплые шерстяные, дутые и кожаные. Европейские дамы с удовольствием поддержали этот тренд, как и некоторые российские девушки. Однако многие все же выбирают платки с привычным принтом в славянском стиле.

Велосипедки

Велосипедки у нас нередко воспринимаются как одежда для спорта и отдыха. А в Европе их все чаще вводят в повседневный гардероб. При этом используют множество комбинаций: их носят со свитшотами, блейзерами, футболками, обувью на каблуках и даже юбками.

Монохромный наряд

В России светлая одежда считается непрактичной. Если девушка придерживается одного цвета в образе, она, скорее всего, выберет черный. Но из-за недостатка акцентных деталей наряд часто получается безликим и бледным, хотя и выгодно скрывает недостатки фигуры. Европейские девушки выбирают разные оттенки белого, бежевого, серого и различные фактуры ткани.