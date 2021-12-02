9 тайн костюмов знатных особ, о которых знает не всякий историк

Мода — зеркало времени. Именно в ней воплощаются текущие ценности и стандарты. Знатные француженки, англичанки, испанки прошлых веков поражают наш современный взгляд великолепием своих платьев. Но мало кто знает, что у нарядов именитых особ есть свои маленькие секреты.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, на что в свое время шли придворные дамы, чтобы соответствовать модным требованиям. Выяснили и порадовались, что сегодня популярны трикотажные костюмы, а не корсеты и шлейфы.

Поперечная складка на платье позволяла корректировать его длину

Испанский женский костюм эпохи Ренессанса содержит одну любопытную деталь. Это едва заметная поперечная складка на подоле платья, расположенная ниже колена и выше щиколотки. Она встречается на портретах испанских сеньор XVI века. Например, дочь Филиппа II Изабелла Клара Евгения носила платья с такой складкой и в детстве, и будучи взрослой девушкой. Есть предположение, что запас ткани позволял изменять длину юбки вместе с ростом носившей платье девочки или женщины.

Секретные зажимы для юбки позволяли беспрепятственно передвигаться в платье со шлейфом

В конце XIX века популярностью пользовались платья со шлейфом. Они шикарно выглядели, но не всегда были удобны. Для того чтобы дамы не были скованны в движениях, по бокам платья, под баской, размещались специальные зажимы. Длинную юбку можно было приподнять и незаметно зафиксировать. Такая хитрость создавала дополнительную драпировку, не нарушала цельность образа и довольно сильно облегчала жизнь дамам.

Душистые перчатки спасали от неприятных запахов

Екатерина Медичи ввела моду на особые перчатки, которые были по карману только богачам. Она использовала перчатки не для тепла или красоты, а как средство борьбы с неприятными запахами, царившими в те времена при дворе. Гранат, флёрдоранж, жасмин и фиалку смешивали с животным жиром и варили. После давали высохнуть. Данный аксессуар быстро приобрел популярность. Душистые перчатки существуют и по сей день: их до сих пор производит модный дом Guerlain.

Широкий каркас юбки визуально уменьшал талию

В XVIII веке, в расцвет стиля рококо, в моду вновь вошел каркас. Он стал более облегченной формы и получил название «фижма». Под фижму надевали длинные сорочки и корсет, сверху — свободные юбки с широкими складками. Еще один вид каркаса, панье, помогал женщине приобрести модный в эпоху рококо силуэт — «перевернутую рюмочку». Тонкая талия, прямые плечи и юбка, напоминающая бокал, вызывали подобные ассоциации. Контраст между талией и юбкой был важен по двум причинам. Во-первых, он указывал на стройность дамы. Излишнюю полноту скрывали: корсет появился не для того, чтобы подчеркивать женские формы, а для того, чтобы их скрывать. Он подтягивал живот и поддерживал спину. Так утянутая талия казалась еще тоньше на фоне объемного панье, эффект усиливался. И во-вторых, чем шире была юбка, тем богаче считалась ее обладательница. Бедные женщины носили накрахмаленные юбки.

В рукава вставляли подушечки, чтобы подчеркнуть талию

Дамы XIX века предпочитали платья с объемными рукавами. Пуховые подушечки через пройму помещались внутрь рукавов и там привязывались к платью. Рукава большого размера подчеркивали тонкую талию и потому пользовались популярностью у придворных модниц.

Уровень линии талии мог рассказать о том, насколько дама следит за модными тенденциями

В 1815 году Англия начала следовать французским модным тенденциям: дамы стали носить платья с высокой талией. Наивысшей точки, прямо под грудью, линия талии достигла в 1816–1817 годах. Практически сразу, в 1818 году, она начала стремительно опускаться вниз и продолжала ежегодно падать на дюйм, пока к 1825 году не достигла своего нормального положения.

Жакет спенсер

Спенсер — дамский жакет с длинными рукавами. Изначально спенсерами называли короткие пальто, которые мужчины носили поверх основной верхней одежды. По легенде, создателем этого предмета гардероба стал граф Спенсер, который случайно опалил полы своего пальто, не заметив пламя огня. В период с 1790-х по 1820-е годы спенсер приобрел популярность среди дам. Он дополнял модные тогда платья из тонкого муслина, защищая свою обладательницу от холода. Длина спенсера зависела от высоты юбки: было важно, чтобы спенсер заканчивался не выше и не ниже линии талии. Юбка крепилась к жакету с внутренней стороны с помощью небольших крючков.

Ленты-подвязки

Дамы носили чулки выше колена, созданные из шерсти, хлопка, шелка или смеси этих нитей. В районе лодыжки чулки, как правило, украшали вышитым рисунком. Атласные ленты повязывали над коленом, чтобы зафиксировать чулки, а если дама планировала отправиться на прогулку или танцы, ленты закрепляли под коленом.

Панталоны

Мягкие тонкие платья из муслина 1800-х годов облегали тело и демонстрировали его естественные очертания. По факту такие платья являлись ночными рубашками. Чтобы дамы не мерзли, требовалось теплое нижнее белье. Панталоны, которые тогда уже носили мужчины, пришли на выручку и женщинам. Поначалу их длина достигала щиколоток или области чуть ниже колена. Отличительной особенностью кроя первых женских панталон стали раздельные штанины, они крепились к поясу на талии и не были сшиты друг с другом. Панталоны изготавливали из легкого трикотажа телесного цвета. Возможно, поэтому на полотнах той эпохи женщин в муслиновых платьях часто изображали без нижнего белья.