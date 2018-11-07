9 случаев, когда нам продают подделку вместо любимых продуктов

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Поводом для подготовки этой статьи послужил визит в магазин сухофруктов. Открывая новые гастрономические грани, я купила горсть кизила. Вкус вроде понравился, хотя что-то не давало рецепторам покоя. «Надо распробовать», — решила я и на следующий день... купила еще 2 кг. Себе и родным в качестве гостинца. Спойлер: кизил оказался сушеным сладким помидором. Подробности — чуть позже. Эта статья — не об одном лишь кизиле. Рассмотрим случаи, когда торговцы наживаются на нашей любви к полезным и / или вкусным продуктам.

Чтобы избежать обмана, необязательно штудировать специализированные научные издания. Чаще всего бывает достаточно заглянуть в «Википедию» либо включить здравомыслие. В AdMe.ru не принято сеять панику, поэтому обойдемся без рассуждений в стиле «как страшно жить» и «нас хотят отравить». Да, продукты идеального качества не всегда легко найти. Некондиция тоже попадает на прилавки. Но между этими категориями есть здоровый компромисс. О нем и пойдет речь. Примеры откровенного обмана и манипуляций тоже обсудим. Начнем с моих «сухопомидоров».

1. Кизил сушеные помидоры

Итак, я принесла домой 2 кг кизила, еще не зная, что этому слову нужны кавычки. На следующий день в супермаркете решила сравнить цены, чтобы польстить себе. Мол, здесь в отделе сухофруктов продают слипшееся нечто, а я купила «правильный» товар, еще и сэкономив. Таки да: в лотках покоились неаппетитные плодовые останки по завышенной цене. «Ай какая умница, — я поглаживала чувство собственной важности. — Здесь и кизил дороже. Стоп! А почему на табличке написано „Томат черри сушеный весовой“? Ошиблись. Так, сделаю фото — для подборки маразмов». Но дома я задумалась. Вспомнила те странные вкусовые нотки. Продегустировала еще раз. Хм... Призвала на помощь Google и выяснила, кто на самом деле ошибся. Теперь я знаю, что настоящий кизил не так уж сложно отличить от черри: По внешнему виду (взгляните на коллаж). Плоды кизила могут иметь разную форму и цвет (все зависит от сорта), но они все равно отличаются от сушеных черри.

По косточке. У кизила она одна и довольно крупная, а внутри сушеных черри найдете мелкие зернышки.

2. Полезные сухофрукты

Все-таки сухофрукты — это мумии плодов. Чтобы мумия имела гламурный вид, ее нужно чем-то обработать. Под «чем-то» в лучшем случае подразумеваем диоксид серы в допустимых концентрациях. «Правильные» сухофрукты обычно не манят блеском и насыщенным цветом. Цвет важно оценить не только по яркости. Лучше заранее выяснить, какие оттенки могут иметь натуральные плоды. Например, кумкват из левой части коллажа не матушка-природа сделала таким зеленым. Чем меньше у бактерий доступа к мякоти, тем лучше. Вот почему преимущество получают сухофрукты с нетронутыми косточками и хвостиками (сравните финики на фото ниже).

3. Домашняя курица

Народные умельцы знают, как «одомашнивать» курицу от птицефабрики. Покупатели в свою очередь ищут нужный товар по ряду признаков. Увы, некоторые правила отбора не помогут. Например: 1. У домашней курочки желтоватая кожа. На самом деле: Если незадолго до убоя давать птице кукурузу или корм с нужными добавками, тушка приобретет желаемый оттенок.

А можно не заморачиваться и подкрасить кожу. Например, куркумой. 2. Покупать лучше у бабушек на рынке. Этот критерий чаще актуален для небольших городов, где слухи дадут фору любой рекламной кампании. В мегаполисах бабушка может быть лишь реализатором продукции, а ее возраст и внешность — своеобразной маркетинговой уловкой. 3. Домашняя курица некрупная и долго варится. На самом деле: Данному критерию соответствуют и фабричные несушки-пенсионерки. Ушлые торговцы маскируют их под домашних, завышая цену.

Вес и мясистость птицы зависят от породы. Бройлеров, например, выращивают как на птицефабрике, так и в деревенском сарае. 4. Тушка «правильной» курицы пахнет горелой кожицей, так как ее пух опаливают. На самом деле речь идет лишь о способе обработки. Любую тушку можно ощипывать и потрошить по-домашнему. Что же делать «детям асфальта» и людям, не имеющим опыта птицеводства? Есть 3 варианта: Первый — идеальный. Найти «своего» фермера. Второй — компромиссный. Отвлечься от поиска домашней курицы и дополнить меню диетическим мясом кролика, индейки, нутрии. Третий — рациональный. Смириться с тем, что разоблачить замаскированную «фабрикантку» непросто. Лучше взять курицу в фирменном магазине с хорошей репутацией, чем «домашнюю» тушку сомнительного качества на стихийном рынке.

4. Красная икра

Одно дело — предлагать покупателю псевдоикру, честно указав ее состав. Другое — под видом икры продавать капсулы из желатина, рыбного бульона, красителя и прочих ингредиентов. «Шедевры молекулярной кухни» могут выглядеть убедительно и аппетитно. Впрочем, поддельный продукт не так сложно распознать: Правило с хештегом #КапитанОчевидность: стеклянная тара лучше непрозрачной. Соблюдая его, можно переходить к следующему пункту.

Настоящая икринка по своей сути — это яйцо. Вот почему она не похожа на однородный шар. Внутри можно увидеть зародышевый диск, жировые капли. Если вкраплений нет, икра поддельная.

5. Соевый соус

Натуральный соевый соус — это вкусно и полезно, суррогат — обидно и рискованно. Отличить одно от другого можно еще в магазине. Вот главные критерии выбора: Состав. Чем больше компонентов и улучшителей вкуса, тем быстрее нужно вернуть товар на полку. Чтобы приготовить натуральный соус, достаточно воды, соевых бобов, пшеницы, соли.

Чем больше компонентов и улучшителей вкуса, тем быстрее нужно вернуть товар на полку. Чтобы приготовить натуральный соус, достаточно воды, соевых бобов, пшеницы, соли. Цвет. Во многих случаях натуральный соевый соус будет коричневым или светло-коричневым. Темная жидкость, по консистенции напоминающая сироп, вряд ли оправдает ожидания. Впрочем, не существует единого рецепта для всех стран Азии, поэтому сомнения развеет следующий критерий.

Во многих случаях натуральный соевый соус будет коричневым или светло-коричневым. Темная жидкость, по консистенции напоминающая сироп, вряд ли оправдает ожидания. Впрочем, не существует единого рецепта для всех стран Азии, поэтому сомнения развеет следующий критерий. Цена. Изготовление соевого соуса — процесс длительный. Соотношение объема полученного продукта и производственных затрат определяет ценовую политику. Проще говоря, не может качественный соевый соус быть дешевым. Подведем итоги. Многокомпонентный, вязкий, черно-коричневый и дешевый — у продукта с таким набором характеристик не должно быть шансов попасть к вам в корзину.

6. Выпечка с натуральными красителями

Разноцветные булочки и хлеб могут назвать томатными, тыквенными, шпинатными, «забыв» добавить нужный ингредиент. Стоит прочесть состав и убедиться, что он оправдывает название. Или не оправдывает. Даже если перечень ингредиентов в порядке, но цвет выпечки вызывает сомнения, лучше отказаться от покупки. Продукт с растительными компонентами бывает ярким, но вам не должно казаться, будто тесто упало в ведро с краской.

7. Макарон (macaron)

Макарон (фр. macaron) — безеподобное кондитерское изделие. Основные ингредиенты — миндальная мука, сахар, яичные белки. Макарон не может быть дешевым, потому что стоимость миндальной муки высока. Производители пользуются «имиджем» популярного десерта, чтобы продать его бюджетные версии. Например, вместо миндаля используется арахис. На витрины попадает и простое безе с кремовой прослойкой. Неизменно лишь название. Не каждый человек готов существенно тратиться на крохотный десерт. Покупатели пробуют аналоги и делают вывод: «Невкусно. Дороже тем более брать не буду». По такому же принципу можно оценить черную икру, отведав горсть килькиных глазок. А есть еще макарун (macaroon). Этот десерт тоже содержит миндальную муку, но по виду больше похож на печенье. Неопытные сладкоежки путают названия, многие продавцы тоже не в теме. Начинаются игры со словами (пример — на фото ниже). Вывод: «макароны», которые дешевле главного ингредиента, ничего общего с оригиналом не имеют.

8. Без дрожжевой хлеб

По-настоящему бездрожжевой хлеб — это лепешка. Если же выпечка мягкая и пышная, вы найдете слово «закваска» в перечне ингредиентов. Значит, не тысячи маленьких гномиков довели тесто до нужной кондиции. Сюжет популярных страшилок: дрожжевой хлеб — коварный провокатор недугов. Дрожжи покушаются на органы и клетки с азартом голодного хищника. А вот хлебушек на закваске целебен. Он даст нам витамины, наполнит энергией и — цитата — «восстановит здоровье нации». На самом деле и закваска, и хлебопекарные дрожжи в составе имеют грибы Saccharomyces cerevisiae. Мягко говоря, нехорошо: называть бездрожжевым тесто, в котором есть дрожжевые грибы;

после этого категорично разделять выпечку на целебную и опасную для здоровья. Так что можно снизить градус паники и покупать хлеб, который нравится. Хоть на закваске, хоть на дрожжах.

9. Продукция от известных производителей

На сайтах производителей не всегда есть руководство по выявлению подделок, да и покупатель часто невнимателен к деталям. Подпольные умельцы этому лишь рады. Впрочем, подделку во многих случаях распознают по топорной упаковке. Низкое качество печати, лишние вкрапления на цветном фоне, неровные швы дают повод для сомнений. Конечно, перечисленные изъяны не доказывают на 100 % факт подделки. Сбои в работе оборудования, ошибки нетрезвого неопытного работника — форс-мажорные обстоятельства случаются. И все же вероятность найти в корявой таре порцию разочарования гораздо выше.

Кстати, сушеные сладкие черри я не осилила. Все-таки они для меня слишком приторные, а возвращать уже поздно. Вот и хранится у меня 2 1,5 кг «сухопомидоров». А какие покупки огорчили вас?