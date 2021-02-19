9 примеров модных изменений внешности, последствия которых можно долго расхлебывать

В попытках стать красивее можно принять опрометчивое решение и терпеть его последствия годами. Например, пользователи сети делятся фотографиями отрастающих модных стрижек или некачественно увеличенных губ. А актрисы Кортни Кокс и Дана Дилейни говорят в своих интервью, почему отказались от пластики вовсе.

AdMe.ru составил список изменений внешности, которые могут стать «ошибкой молодости».

1. Наращивание волос

Существует несколько способов наращивания, но в основном эта процедура представляет собой приклеивание к имеющимся волосам более длинных прядей. Самый долгий срок их сохранения — 16–20 недель. Трихологи отмечают, что у такого способа обновления прически есть ряд серьезных минусов. Чем дольше человек ходит с искусственными волосами, тем больше выпадают и секутся свои. При частом расчесывании и мытье пучки приобретают неестественный вид. Может появиться кожный зуд. А во время фиксации есть риск травмирования волос горячим оборудованием и химическими средствами. Это касается в первую очередь людей с редкими и тонкими волосами. В моем случае это был плохой опыт. Начали выпадать волосы, голове было некомфортно. © EnthusiasmLow4426 / Reddit

2. Татуировка на пояснице

Тренд 2000-х, за которым последовали Кристина Агилера, Бритни Спирc, Кристина Риччи и Ева Лонгория. А мода на джинсы с низкой посадкой и кроп-топы усилила его популярность. Со временем татуировки такого рода стали восприниматься как признак вульгарности и легкомысленности. Я наконец-то нашла место, где можно удалить татуировку — мою первую и единственную, с которой я не хочу стареть. Мне было 17 лет, когда я ее сделала. Рекомендую всем подросткам подождать совершеннолетия, чтобы набить тату. © Мэри Чартэрис / Instagram

3. Маммопластика

Этот метод предполагает размещение импланта под грудную мышцу или молочную железу. Процедура может привести к таким последствиям , как потеря чувствительности, асимметрия формы из-за повреждений импланта, его повреждение и утечка содержимого. Но идеалы красоты переменчивы. В последнее время женщины возвращаются к своим естественным формам. Так сделала и Виктория Бекхэм . Cрок с имплантами — 13 лет, через 7 гравитация сделала свое дело. Вместо переустановки и подтяжки заменили на 3-й размер. После года появилась тяжесть. В период беременности и кормления тоже было тяжело. Лучше начинать копить на повторную операцию, как только вам установили импланты. © Робинбобин35 / Pikabu

4. Удаление комков Биша

Избавляться от жировых подушечек в области щек стали относительно недавно. Так скулы становятся более подчеркнутыми, а лицо — худым. Многие довольны результатом. Но медики отмечают, что процедура подходит только людям молодого возраста и неизвестно, как кожа будет выглядеть через десятки лет. Потому что при старении процент жира на лице уменьшается естественным образом. Это преждевременно состарило меня. Если бы я просто подождала, когда мне исполнится 25 лет, мое лицо похудело бы само собой. Теперь я выгляжу так, будто мне за 40, и лицо мешковатое. Не знаю, как еще это описать. Худшее решение, которое я могла бы принять в 20 лет. © hellhellhellhellw / Reddit

5. Химическая завивка / долговременная укладка волос

Процедура предполагает завивку или выпрямление волос с помощью химического состава. Эффект длится несколько месяцев. Такая укладка повреждает фолликул волоса и меняет его структуру, делает ломким и секущимся. Получившиеся кудряшки уже не выпрямить даже на один вечер, а из ровных прядей не сделать волны. Чтобы вернуть прежний здоровый и естественный вид, нужно отращивать волосы заново. Одно из самых глупых решений в жизни (относительно внешности). Я до сих пор борюсь с последствиями этой катастрофы. © mssskatee / Twitter

Я хотел добиться волнистости и объема волос средней длины. Химическая завивка не оправдала ожиданий. На волосах остались следы от креплений бигуди. У корней зафиксировалось положение прядей с проборами, которое было при завивке. Мне приходится расчесывать и сушить волосы феном, чтобы они растрепались и скрыли кожу. © mcsv916 / Reddit

6. Ботокс

Люди идут на подкожное введение ботокса и его аналогов, желая омолодить кожу лица. Многие остаются довольны эффектом, который длится 3–4 месяца. Но врачи отмечают , что это профилактическая мера и ботокс не разглаживает морщины. Одно из последствий — изменение мимики. Действия неквалифицированного специалиста могут привести к ряду серьезных последствий. Например, к временному параличу лицевых мышц. «Мой дерматолог сделал инъекцию в лоб и попал в нерв. С тех пор он не функционирует. Это повлияло на мышцу правого глаза, который теперь немного опущен», — рассказала актриса Дана Дилейни, сыгравшая роль «отчаянной домохозяйки».

7. Увеличение губ

Увеличить объем губ можно с помощью раствора с гиалуроновой кислотой, коллагена или имплантов. Первый способ наиболее популярен. К его рискам эксперты относят закупорку кровеносных сосудов и, как следствие, отмирание клеток кожи. Р еальные возможности тела или квалификация специалиста могут не соответствовать ожидаемым. Слишком большое количество введенного препарата делает улыбку неестественной. Наполнитель должен был раствориться через 6–9 месяцев, но через год все осталось так же. Когда я пришла убирать лишний объем к другому специалисту, он сказал, что это не филлер, а другой, более густой, но дешевый наполнитель. Слева — 3,5 мл жидкости, справа — после восстановления своей формы. © himombyedad / Reddit

Я впервые попробовала увеличить губы с помощью филлера. Теперь у меня очень заметны белые пятна на нижней губе. © Stiprusponia / Reddit

8. Стрижка с выбриванием висков или задней части головы

Смотрится эффектно. Если волосы длинные, можно распустить и уложить их так, что выбритый участок будет закрыт. Но отращивать такую стрижку придется годами, параллельно пытаясь уложить торчащие короткие пряди. Когда я отращивала сбритые волосы, я обычно заплетала их во французскую косу и фиксировала маленькой резинкой. Это так раздражает. © Satanbeybae / reddit

9. Керамические (фарфоровые) виниры

Это пластинки, которые надеваются на сточенные зубы, чтобы сделать их ровными. Но у идеальной улыбки есть и минусы. Следует понимать, что виниры — это навсегда, так как во время их установки стирают защитную эмаль зубов. Есть риск повышения чувствительности к температуре продуктов и внешней среды. Чтобы предотвратить сколы, придется соблюдать ряд ограничений. Например, отказаться от слишком твердой еды. «Новые» зубы могут иметь неестественный цвет. С годами происходит уменьшение десен, что сделает края виниров видимыми. Сломался передний верхний зуб. Пришлось делать мост. Предложили для эстетики еще виниры: резцы сделать подлиннее, клыки поострее. Я не соглашалась. В итоге изменили наполовину. Смотрится красиво и естественно. Но уже полгода я не могу к ним привыкнуть. То язык прикушу сильно, то губу. Ходила несколько раз подтачивать. Стала шепелявить. Один зуб под виниром все время болит. Придется из здорового зуба удалять нерв. Лучше бы на сломанный зуб сделала мост, а здоровые не трогала. Но теперь поздно. © Nibiru2012 / pikabu