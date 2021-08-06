9 правил, которые соблюдают культурные люди на пляже, чтобы не испортить отдых себе и другим

Отпускной сезон в самом разгаре. На пляжах не протолкнуться: каждому хочется поплескаться в прохладной водичке и обзавестись шоколадным загаром. Однако не все отдыхающие ведут себя культурно. Так, одни слушают музыку на всю катушку, другие оставляют после себя полигоны мусора, третьи же играют в мяч, рискуя заехать кому-нибудь по макушке.

AdMe.ru расскажет вам, как следует вести себя приличным людям на пляже, чтобы не испортить долгожданный отдых себе и окружающим.

1. Избегать провокационных образов и не надевать нижнее белье вместо купальника

Несомненно, девушкам хочется быть привлекательными везде, в том числе и на пляже. Однако слишком откровенные купальники и нарочито вызывающие образы не лучший выбор для отдыха. Подобные наряды могут быть неудобны в воде. Кроме того, они не располагают к комфортному времяпрепровождению, внося смуту в ряды отдыхающих. Если купального костюма под рукой нет, не стоит заменять его нижним бельем. Это неприлично, да и к тому же оно впитывает больше воды, что увеличивает сопротивление и затрудняет плавание. Каблуки также лучше оставить за пределами пляжа. Передвигаться в такой обуви по песку трудно и небезопасно, поскольку есть риск падения. Лучше сделать выбор в пользу пары симпатичных шлепок или сандалий с открытым носом.

2. Оставлять украшения дома

Несмотря на соблазн дополнить пляжный образ аксессуарами, лучше ограничиться головным убором и солнечными очками. Сережки, браслеты и подвески можно легко потерять в воде. К тому же песок способен повредить некоторые из ювелирных изделий. Да и кому хочется получить загар в виде ожерелья?

3. Приходить без макияжа

Пляж — это не место для боевого раскраса. Немного консилера или блеска для губ будет достаточно. И не стоит забывать про солнцезащитный крем. Собираясь на пляж, лучше забыть о парфюме. Ни в коем случае нельзя наносить его на кожу, так как под воздействием солнечных лучей он может спровоцировать появление пигментации. Кроме того, аромат туалетной воды может быть неприятен окружающим.

4. Не ходить в бар или кафе в купальнике

Ходить за пределами пляжа в купальнике считается дурным тоном. В случае похода в близлежащий бар за освежающим коктейлем стоит помнить: если заведение находится прямо на пляже, а его пол заменяет песок, то достаточно накинуть сверху парео. Если же пол бара или кафе состоит не из песка, то следует одеться полностью. А лучше совсем переодеться, избавившись от мокрого купальника, чтобы не оставлять после себя мокрые следы на стульях.

5. Не брать с собой запасы еды

Специалисты по этикету советуют отказаться от застолья на пляже. Они призывают не приносить с собой контейнеры с многочисленными блюдами и ограничиться только водой и едой для детей. Большинство пляжей сейчас имеют отличную инфраструктуру, и в случае голода всегда можно сходить в ближайшее кафе, чтобы перекусить чем-то свежеприготовленным, а не полежавшим на солнцепеке бутербродом. И, конечно же, не стоит оставлять после себя на пляже обертки от мороженого или шоколада, арбузные корки или косточки от ягод, пустые бутылки. Все должно складываться в отдельный пакет и выкидываться в урну.

6. Не кормить чаек

На любом побережье чайки так и кружат над отдыхающими в надежде, что какой-нибудь добрый человек поделится с ними кусочком съестного. Однако кормить чаек категорически не рекомендуется. Это вредно для самих птиц, так как они должны иметь собственный источник пропитания, а не рассчитывать на человеческие гамбургеры и картошку фри. Кроме того, бывали случаи, что прикормленные чайки пикировали прямиком на людей и отбирали еду у них из рук. Так что кормить чаек — это вовсе не милое занятие, а достаточно опасное как для людей, так и для самих птиц.

7. Не проявлять бурных чувств к партнеру

Бурные проявления чувств в общественном месте вроде поцелуев и объятий — это то, чего следует избегать. Такое поведение на пляже считается неуместным и запросто может испортить отдых окружающим, заставив их чувствовать себя неловко.

8. Закапывать дырки в песке

Замки на побережье, окруженные рвами, конечно, выглядят здорово. И есть ли хоть один человек, который не закапывал себя в песок? Все эти забавы позволяют весело провести время у воды. Однако, чтобы не испортить чей-то отпуск вывихнутой лодыжкой, перед уходом с пляжа следует зарывать за собой все ямы.

9. Переодеваться в специальных кабинках, а не прикрываясь полотенцем

Иногда очереди в кабинки для переодеваний растягиваются на целый пляж, а ведь хочется как можно скорее избавиться от мокрого купальника. Некоторые нашли альтернативу раздевалкам: полотенце. Однако это также является признаком дурного тона. Переодеваться нужно только в специально отведенных местах и с ранних лет приучать к этому детей.