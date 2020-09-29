9 правил гигиены в разных странах, от которых приезжие застывают в изумлении

Мы воспринимаем ежедневный душ, туалетную бумагу и наличие унитаза в туалете как должное. Но для большей части остального мира наши привычки могут показаться странными и даже менее гигиеничными.

AdMe.ru наткнулся на такие правила гигиены в разных странах, к которым лучше быть готовым заранее. А из бонуса вы узнаете, каково приходится женщинам во время критических дней в Непале и где можно поплавать, если вы забыли дома купальник.

В Индии, Пакистане, а также некоторых арабских и африканских странах популярна палочка вместо зубной щетки

Щетка для чистки зубов изготавливается из веток и корней дерева арак. При разжевывании волокна разделяются и превращаются в кисточку. Она называется мисвак и относится к числу древних и традиционных средств гигиены полости рта.

В Финляндии и Эстонии вместо биде используют гигиенический душ

В Финляндии и Эстонии редко устанавливают биде, зато во всех новых домах есть гигиенический душ.

В Индии вместо туалетной бумаги пользуются водой

Использование туалетной бумаги в Индии не столь распространено. Так, в некоторых домах есть небольшой гигиенический душ или более традиционное ведро воды с чашкой.

Портативное биде берут с собой в путешествие на Запад жители арабских стран

Для жителей арабских стран использование туалетной бумаги считается недостаточно гигиеничным, вместо нее они используют воду. А чтобы не отказывать себе в привычной процедуре во время поездок в западные страны, они берут с собой портативные биде.

Для мужчин в Европе предусмотрены уличные писсуары

На улицах Нидерландов и в Северной Европе можно увидеть открытые мужские писсуары. Иногда они устанавливаются на улицах во время фестивалей и праздников.

Мамы в Китае не ходят в душ месяц после появления новорожденного

В Китае недавно родившие женщины не должны мыть голову и тело в течение месяца, поскольку этого требует традиционная медицина. Вместо это предписывается протирать тело губкой или тканью, пропитанной настоем трав. Кроме того, они месяц не выходят на улицу и не принимают гостей. Считается, что мать и младенец особенно восприимчивы к бактериям и холодному воздуху, поэтому им следует укрепить иммунитет, отдыхая дома или в специальных санаториях.

В Китае не стирают носки и нижнее белье вместе

В Китае считается негигиеничным стирать вместе нижнее белье и носки. Сушить мокрое принято на солнце, поэтому даже в мегаполисах полно окон, из которых торчат палки с развешанной на них одеждой.

В Шотландии доступны бесплатные прокладки и тампоны

В феврале 2020 года парламент Шотландии принял «Билль о товарах для месячных», благодаря которому правительство бесплатно обеспечит женщин тампонами и прокладками. В 2018 году эта страна стала первой в мире, которая бесплатно предоставила санитарные гигиенические средства в школах, колледжах и университетах.

Женщины моются чаще мужчин везде, кроме Швеции

Исследование показало, что во всем мире женщины моются чаще мужчин. И только в Швеции статистика несколько другая: ежедневно принимают душ 51 % мужчин и 49 % женщин.

Бонус № 1: женщин в Непале выгоняют из дома во время месячных

Согласно древней практике, известной как чхаупади, женщины во время месячных считаются нечистыми, и якобы они приносят неудачу. Их могут отправить спать в отдельных хижинах или сараях для скота, им запрещено прикасаться к некоторым продуктам питания, религиозным иконам и мужчинам.

Бонус № 2: в Хельсинки есть общественный бассейн, где плавают без купальников

В общественном бассейне с почти столетней историей принято плавать без купальных костюмов. Время посещения делится на мужское и женское, дети до 7 лет допускаются с родителями независимо от пола.