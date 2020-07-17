9 неочевидных вещей, которые выдают аристократическое происхождение лучше теста ДНК

Большинство женщин часто ищет недостатки в своей внешности: то лоб слишком большой, то бюст недостаточно пышный, то горбинка на носу мешает с гордостью делать фото в профиль. Однако критерии, по которым пропорции фигуры и черты лица оцениваются и считаются привлекательными, постоянно меняются. А некоторые изюминки и вовсе могут сигнализировать о знатном происхождении и особенной аристократической красоте, даже если сейчас им не придают особого значения.

Мы в AdMe.ru решили нырнуть в дебри прошлых веков и отыскали 9 неочевидных вещей, которые потомок мог унаследовать от влиятельных предков.

Нос с горбинкой

В настоящее время красивым считается аккуратный и безупречно прямой нос. Поэтому многие женщины, у которых эта часть лица не идеально ровная, грезят о ринопластике. Но горбинка на носу и даже его крючковатость в средневековой Европе считались признаком благородства и знатного рода. По этой причине такой особенности не стеснялись, как сейчас, а, наоборот, жутко гордились. Кстати, в викторианскую эпоху подобный нос был своеобразным маркером арийской расы, а также подчеркивал социальный статус и свидетельствовал о незаурядном интеллекте.

Высокий лоб

В эпоху Ренессанса большой лоб расценивался как признак породы и принадлежности к высшему сословию. Чтобы сделать его зрительно более высоким, знатные дамы нередко выбривали линию лба и избавлялись от бровей. А тех, у кого эта часть лица была особенно внушительной от природы, принимали с особым почетом даже в самом изысканном обществе. Из-за различий в анатомическом строении головы аристократов даже называли высоколобыми, а менее утонченных представителей низших классов — узколобыми. Кроме того, в то время считалось нормальным вступать в брак с родственником, например кузеном или дядей. Таким образом физические особенности сохранялись на протяжении многих поколений.

Небольшая грудь

Большинство современных женщин мечтает о пышном бюсте. Однако в Средние века маленькую и аккуратную грудь могли себе позволить лишь аристократы. В те времена простолюдинки были измучены постоянными родами и кормлением детей, из-за чего их груди сильно увеличивались в размере и обвисали. Знатные дамы в свою очередь всегда пользовались услугами кормилиц. Кроме того, дворцовая мода в то время отдавала предпочтение абсолютно плоскому женскому профилю. Для этого девочек с самого раннего возраста заключали в свинцовые пластины, препятствовавшие росту бюста.

Маленькие руки

Небольшие руки очень ценились в высоком обществе. Считалось, что у знатной леди непременно должны быть маленькие ладони с тонкими пальцами. Крупные и сильные кисти формировались у девушек низких сословий, так как каждый день они занимались физическим трудом. А единственными тяжестями, которые поднимали аристократки, были фарфоровые чашки и гребешки для волос.

Овальное лицо

Овальное лицо, зауженное у подбородка и расширенное в районе лба, являлось ярким признаком знатной особы. Овал и сейчас называют идеальной формой лица: многие визажисты делятся секретами контуринга, который помогает приблизить лицо к классическому типу.

Миндалевидные ногти

Ногти аккуратной миндалевидной формы очень ценились в среде аристократов. Примечательно, что за сотни лет в этом отношении ничего не поменялось: «миндали» до сих пор являются самой востребованной формой ногтей. Правда, сейчас такие ногти с легкостью может получить любая девушка, стоит лишь записаться к мастеру маникюра.

Ярко выраженные вены

Испанская королевская семья и дворянство гордились тем, что ведут свою родословную от вестготов и никогда не смешивались с маврами, проникшими в Испанию из Африки. В отличие от простолюдинов, на коже представителей высшего сословия выделялись вены, поэтому они называли себя sangre azul, что значит «голубая кровь». Отсюда это выражение для обозначения аристократии проникло во многие европейские языки.

Тонкие щиколотки

Медики лаборатории физиологии человека из Университета Колумбии (США) в содружестве с палеонтологами выяснили, что положительная реакция мужчин на тонкие женские икры, плавно поднимающиеся из изящных щиколоток, относится к безусловным рефлексам. Ученые сделали вывод, что тонкие щиколотки проходили эволюционный отбор у тех женщин, чей образ жизни был менее подвижным. Нетрудно догадаться, что такую роскошь могли себе позволить более знатные особы. Поэтому неудивительно, что во Франции во все века изящные щиколотки и маленькие ступни являлись признаком благородного происхождения.

Мужчины с женскими чертами лица

В XVIII веке в Европе мужчины-аристократы нередко были наделены типично женскими особенностями внешности: стройной фигурой, мягкими чертами лица. Считалось, что манеры, костюм, внешность должны быть женоподобными. Кстати, такая тенденция ворвалась в мир и сейчас. Например, у одного из самых оплачиваемых и популярных молодых актеров современности Тимоти Шаламе точеные и немного женственные черты лица, наводящие на мысли о скульптурах и картинах эпохи Возрождения.