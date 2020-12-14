9 принципов экономии немцев, у которых страсть к накопительству в крови

О немецкой страсти к экономии слышал каждый, и явно не один раз. Эти настоящие чемпионы по бережливости всегда кладут в кубышку приличную часть доходов и точно не вложат их в сомнительные предприятия. И даже выигранный миллион евро будет аккуратно сохранен — никаких вам новых дорогих машин, платьев от-кутюр на радостях.

Мы в AdMe.ru хотим, чтобы баланс на банковском счету всегда радовал наших читателей, и поэтому попробовали разузнать про финансовые стратегии тех, у кого на это глаз наметан.

Никакого шопоголизма и беготни за новинками

Немцы давно зарекомендовали себя крайне бережливой нацией. Так, всевозможные джинсы, свитера и другие предметы гардероба жители Германии стараются носить аккуратно, чтобы в дальнейшем иметь возможность продать их, обменять или хотя бы отдать. Помимо стандартных секонд-хендов, здесь есть множество специальных сайтов, где можно обменяться вещами либо приобрести что-то за небольшую цену. Порой так делают и довольно состоятельные люди, ведь покупка чего-то подержанного вместо нового еще и прибавляет плюсов к карме в плане заботы об экологии.

Скупать продукты по акции — не зазорно

Немцы обожают различные акции при покупке продуктов. Во время скидок жители Германии обязательно закупятся оптом и ради этого могут поехать даже на другой конец города (конечно, если будущая выгода превысит расходы на дорогу). Как-то зашли с подругой в немецкий супермаркет. А там еще стенды такие отдельные — акция, мол. Так люди брали по пачек 5 кофе и столько же коробок с какими-то крупами. И с такой кучей скидочных продуктов встретили одну знакомую, барышню далеко не бедную. Так что да, урвать со скидкой — это почетно и никак иначе.

И делать все самому — тоже

Чтобы не тратить деньги на услуги отдельных мастеров, жители Германии могут самостоятельно и машину помыть, и кран починить, и маникюр с педикюром сделать. А если каких-то навыков в том же ремонте недостаточно, можно сходить за советом в Repair Cafe — кафе-мастерскую, где подскажут, как починить полюбившуюся вещь (но опять же восстанавливать ее придется самостоятельно). Я дважды чинил в таком кафе свой относительно старый мобильник вместо того, чтобы просто купить новый. Обожаю свой телефон, а еще мне не пришлось множить мусор — экология, все дела. И да, я к тому же слишком упертый, чтобы осваивать новый смартфон. © sendmeursmile / reddit

Не стоит забывать про экономию на повседневных вещах

Чтобы сэкономить на достаточно недешевых коммунальных услугах, немцы завели целый список привычек. Так, для уменьшения затрат электроэнергии жители Германии выбирают энергосберегающие лампочки и такую же бытовую технику, обязательно отключая ее от розетки в периоды неиспользования. А для уменьшения трат воды некоторые хозяйки могут мыть посуду в воде, набранной в раковину, и использовать для полива растений дождевую воду. И конечно, экономия на отоплении — немцы предпочтут кутаться в одеяла, надевать свитера и термобелье, чем включить батареи на полную мощность. Это был первый год моей жизни в Германии. Мне было 14, и я много общалась с немцами, дабы выучить язык. У меня появилась подружка, Кая, из довольно обеспеченной семьи. Однажды зимой я осталась у нее ночевать. Собираясь спать, Кая надевает футболку, фланелевую пижаму, носки, сверху что-то вроде синтепоновых носков, берет себе два одеяла, грелку и... Выключает батарею! На мой вопрос «Зачем так одеваться, не проще ли включить батарею?» она ответила гениально: «Зачем, можно же одеться». И вот тут я поняла, что мы очень-очень разные, как бы хорошо друг друга ни понимали. © daschutka / Pikabu

А от студенчества — сплошная польза

Обладателю студенческого билета в Германии положен не только стандартный проездной со скидкой. С его помощью можно сэкономить на походе в кино или музей, покупке мобильного телефона или подключении интернета. Студенческие тарифы предлагают в некоторых парикмахерских и фирмах по прокату автомобилей. А еще университеты позволяют поддерживать здоровый образ жизни. Так, каждый семестр немецкие вузы предлагают большое разнообразие курсов — от йоги до верховой езды — совершенно бесплатно или за минимальный взнос.

Домашний бухучет и тщательное планирование в почете с самого детства

Все мы знаем, что свои финансы следует считать и контролировать. А вот немцы еще и тщательно следуют этому правилу: всевозможные книги учета расходов и доходов (в бумажном либо электронном виде) здесь совершенно привычны. И еще держать себя в руках во время шопинга помогают списки покупок — тоже вещь довольно банальная, но регулярно нами забываемая. Составлять их можно, кстати, и с помощью мобильных приложений. И конечно, всему этому жители Германии учатся с юных лет — немецких детей довольно сложно представить без собственной копилки.

Обмениваться можно не только одеждой

На немецких порталах фудшеринга можно найти множество продуктов, пригодных для еды, но оказавшихся по какой-то причине лишними либо потерявшими товарный вид. А еще на одном специальном сайте можно найти места, где растут всевозможные плоды и ягоды, собирать которые можно каждому. Большую часть еды я со своей семьей беру из «мусора». То есть эту еду все равно выбросили бы, но мы можем забрать ее прямо из супермаркетов, пекарен, рынков и ресторанов. Сколько хорошей еды просто отправили бы на свалку — безумие.

Так, 2 недели назад я вернулась домой с 10 кг хлеба. Только от одной пекарни. Сделала много панировочных сухарей, что-то заморозила, что-то использовала в рецептах с черствым хлебом. А на прошлой неделе вернулась домой с 9 пакетами малины и сделала 4 баночки мармелада. © sunny-mcpharrell / reddit

И даже пустая бутылка принесет лишнюю копеечку

Да, совсем как мы несколько десятилетий назад, немцы сейчас сдают бутылки на переработку и получают за это деньги. Причем явление это совершенно обыденное — во многих супермаркетах стоят специальные автоматы. И конечно, дело не только в экономии, но и в заботе об окружающей среде. Поход за продуктами практически любого жителя Германии начинается со сдачи бутылок, так как в каждом магазине есть автомат по их приему. Пластиковая бутылка любого объема — 25 центов, жестяная — тоже 25 центов, стеклянная — 8. Есть небольшие вариации, но в основном так. Также хочу оговориться, что эти бутылки при покупке вы берете в так называемую «аренду» (то есть платите залог), а потом при их сдаче получаете эти же деньги. © Fatalityme / Pikabu

А вот гостям точно не отдадут все вкусняшки в доме

Услышанное от немца предложение зайти на чашечку кофе или чая стоит воспринимать буквально. К таким домашним посиделкам не прилагаются ни хозяйские пирожные, ни печенье, ни бутерброды, ни что-либо еще. А своеобразной «закуской» к чаю будет только то, что гость принесет сам. Это была моя первая поездка в Германию в гости к подруге — целый новый непривычный мир. И когда ее соседка пригласила нас в гости, я ждала этого с огромным воодушевлением (что же такое вкусненькое нас ждет?). По дороге мы купили пирожные, на каждого по 2 штуки. Так вот, в большом красивом и дорогом доме нам достались ровно эти 2 пирожных. И больше ничего.